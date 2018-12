Chef-ul care a pus România pe harta culinară a lumii. Are restaurante pe trei continente și a lucrat cu Gordon Ramsey

A cutreierat Globul din Brazilia până în Japonia în căutarea celor mai exotice gusturi. A învățat de la unii dintre cei mai mari bucătari de pe Planetă. Iar după ani de trudă și-a câștigat propriul sau loc în elita gastronomică a lumii.

La 32 de ani, Alexandru Crăciun este considerat unul dintre cei mai talentați chefi din Marea Britanie. Anul trecut, resaturantul lui a fost desemnat restaurantul anului în Londra. Fostul sau mentor l-a luat partener în afacerile sale, iar acum, împreună, clădesc un imperiu culinar pe trei continente.

Bine ați venit la Pollen Street Social. Suntem într-unul dintre locarurile cu cea mai bună mâncare din lume. Pe tot Globul, mai puțin de 3.000 de restaurante au fost răsplătite cu stele Michelin. Sunt restaurantele în care ingredientele, preparatele, servirea și atmosfera ating perfecțiunea și poate, mai important, reușesc să o și mențină de-a lungul timpului.

“Sunt Alexandru Crăciun din România, Brașov, am 32 de ani și sunt bucătar chef. Sunteți în centrul Londrei, la Pollen Street Social, locul unde a început totul. Este un restaurant de o stea Michelin și am început munca aici, acum aproape 7 ani și jumătate.”

Chefii care conduc aceste bucătării stabilesc an de an direcția în care se îndreaptă gastronomia la nivel mondial. Ei reinterpretează ingredientele, texturile, aromele, gusturile, inventează tehnici și combinații noi. Și apoi le pun în farfurie.

La 32 de ani, Alexandru Crăciun este considerat unul dintre cei mai buni tineri bucătari din Marea Britanie. A lucrat în restaurante cu stele Michelin din toate colțurile lumii, din Brazilia și până în Japonia. Criticii din presa britanică îl apreciază și scriu des despre el. A apărut și în reportajele CNN.

În 2017, un alt restaurant pe care îl conduce, Sosharu, a fost desemnat cel mai bun din Londra. Alex a început de jos și a ajuns partenerul de afaceri al unui bucătar britanic faimos, cu restaurante în lumea întreagă: Jason Atherton.

Jason Atherton: “A fost impresionant pentru mine să văd cum Alex s-a transformat dintr-un tânăr român care îşi căuta ţelul în viaţă într-un bucătar excepțional, un lider şi un om nemaipomenit. Sunt mândru să lucrez alături de Alex.”

Cei doi clădesc împreună un imperiu culinar.

Alexandru Crăciun: “Deocamdată cred că avem 25 de restaurante în toată lumea. Eu sunt partenerul lui în Sosharu Shanghai și Sosharu London și o să mai deschidem încă unul în Dubai, poate la sfârșitul anului viitor. “

Alex își împarte timpul între Europa, Orientul Mijlociu și Asia. În urmă cu trei zile era în Shanghai și stabilea meniul pentru un nou restaurant deschis într-un hotel de 5 stele.

Ne-am întâlnit la Londra unde ne-a primit în bucătăria Pollen Street Social. Alex și echipa lui sunt deja în picioare de mai bine de 6 ore. Dimineața legumele și carnea sunt pregătite în bucătăria de la subsol, unde lucrează cot la cot cu toți ceilalți.

Tot în restaurant și-a cunoscut iubirea, în urmă cu 4 ani. Alexandra vine din Letonia, iar pe atunci lucra la firma care aproviziona restaurantul cu legume și fructe. Iar el căut tot felul de pretexte să o sune.

Alexandra: “Mă tot suna și era unul dintre bucătarii mai nebuni. Îmi zicea ba că morcovii nu-s suficient de lungi, ba că frunzele nu sunt crude. Timp de 2 ani am vorbit în fiecare zi la telefon.“

Este timid, dar serios, dedicat și foarte atent la detalii. Toate acestea se văd în bucătărie și în preparatele pe care le pregătește. N-are nicio problemă să lase jos penseta și să ia aspiratorul, atunci când cei din jur sunt prea ocupați. Probabil că atenția la detaliu a moștenit-o de la prima sa meserie.

Ce făcea în România? “Am terminat Electromecanică, am fost inginer. Am lucrat că iniginer puțin timp, făceam părțile noi la mașini la BMW și Mercedes. Nu mi-a plăcut în fabrică, nu era ceva care m-a interesat 100%. Am plecat, la 20 de ani am vrut să vin aici numai pentru un an de zile să face ceva bani. Am început de jos. De jos înseamnă să cureți tigăi, să cureți bucătăria și să faci ceea poți să faci până ajungi în bucătărie și îți da cineva un cuțit să tai ceva. Și când am ajuns să tai ceva, să am un cuțit în mână am muncit foarte greu pentru el, dar cât de cât mi-am făcut spațiu.”

Alex coordonează astăzi o echipa de 30 de oameni de toate națiile: din Bulgaria, din Irlanda, din Spania. “Înainte, când am venit în Anglia, acum 15 ani de zile, mi-a fost un pic jenă pentru că toate persoanele pe care le întâlneam ziceau: "Ah, român...". Dar acum e din ce în ce mai bine. Dacă ești muncitor și știi ce faci, respectul poți să ți-l impui în ceea ce faci. Și ei pot să vadă și de aceea este foarte ușor să te impui dacă știi ce faci.”

Nicio farfurie nu pleacă din bucătărie fără aprobarea sa. Gustul e cel mai important, dar cum arată e poate 30%, pentru că “prima oară mănânci cu ochii și totul trebuie să fie foarte frumos prezentat, foarte delicat.” Nimic nu este însă de decor. Până și cea mai mică frunzuliță are rolul sau în a crea o combinație de gusturi și de texturi care se schimbă și surprinde odată cu fiecare dumicat.

Gastronomie la nivel înalt a învățat după ce s-a mutat la Londra și s-a angajat în bucătăria unuia dintre cei mai faimoși, dar duri bucătari din lume: Gordon Ramsey. În acea perioadă și-a pierdut și părul.

A plecat pentru că simțea că mai are de acumulat. Așa că a început să cutreiere lumea, dornic să cunoască mâncarea celorlalte culturi. A lucrat pe gratis trei luni la Noma, în Copenhaga, desemnat de mai multe ori cel mai bun restaurant din lume. A urmat un periplu prin Brazilia, apoi s-a întors la Londra unde a început să lucreze pentru Jason.

Banii veneau, însă simțea că mai are încă de acumulat, așa că și-a făcut din nou bagajele și a plecat în Japonia. La întoarcerea din Japonia l-a convins pe Jason să investească cele câteva milioane de care avea nevoie pentru a-și deschide propriul restaurant: Sosharu.

Jason Atherton: “Când Alex s-a întors din Japonia, avea atâta determinare și pregătire încât mă inspira și pe mine. Sunt mândru că este prietenul și unul dintre protejații mei.”

În mai puțin de un an, Sosharu a câștigat simpatia criticilor. Presa a început să scrie despre inginerul român care și-a deschis un restaurant japonez. Iar la scurt timp Sosharu a fost desemnat cel mai bun restaurant din Londra. I-a mers atât de bine, încât îl mută într-o nouă locație. De la anul va fi vecin cu fostul sau maestru, Gordon Ramsey.

Alexandru Crăciun: “Suntem exact în centrul centrul Londrei, la 5 minute e Oxford Street, în spatele meu avem următoarea locație pentru Sosharu, următorul restaurant al meu.”

Între timp, preparatele lui Alex au fost incluse în cele mai importante cărți de rețete. A ajuns alături de cei de la care în urmă cu 10 ani învăța. Tot prin intermediul cărților cutreieră în continuare toate colțurile lumii.

Alexandru Crăciun: “Trebuie să te ții în fiecare săptămână, în fiecare lună trebuie să vezi ce e nou, alt bucătar nou, altă carte nouă, o cumperi și vezi ce e. De fiecare dată când o carte apare, e la mine acasă.”

Alex este și ambasador al gastronomiei japoneze. Guvernul nipon a fost impresionat de preparatele sale și îi acoperă cheltuielile pentru un restaurant temporar în care va găti cu produse din Japonia.

La 20 de ani și-a luat inima-n dinți și a luat totul de la capăt. Cu determinare, ambiție și foarte multă muncă a reușit să se impună într-unul dintre cele mai competitive domenii din lume.

A cutreierat tot Globul din dorința de acumula cunostine și de a-și largi orizonturile. Și acum își împarte timpul pe trei continente, doar că alții învață de el. De la Londra, romanul Alexandru Crăciun este unul dintre cei care stabilesc tendințe la nivel mondial în materie de gastronomie și reușește să pună numele României pe harta culinară a lumii.

