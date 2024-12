Căsuța „Zile Colorate”, locul din România unde tinerii își descoperă vocația. „E un cămin al comunității”

Cu multă ambiție si dăruire au construit un spatiu numai pentru copii și părinți. Căsuța Zile Colorate este locul unde se întamplă săptămânal evenimente care atrag mulți tineri, acolo se predă și lecția voluntariatului - să știi să dai mai departe!

Suntem la 80 de kilometri de Oradea, în Suplacu de Barcau. În locul unde este hotarul satului, începe veselia. Aici se adună săptămânal copii, părinți și bunici din multe localități din Bihor sau Sălaj.

Căsuța Zile Colorate, locul în care se fac ateliere de pictura, teatru, se întâmplă evenimente, jocuri și activități educative

Beneficiar: Nu e școală, nu e grădiniță, nu nici măcar o casă de cultura, ci e un cămin al comunității. Aici vin copiii de toate vârstele, dar și adulți.

Olimpia, Brândușa și Alina sunt trei prietene care și-au dorit să aducă mai mult suflet în comunitatea de la marginea Bihorului. Au vrut să le ofere copiilor o altă perspectivă. Au început inițial în liceul din Suplacu, acolo unde doua dintre ele erau cadre didactice.

Olimpia Dragos: Există anumite lucruri pe care dacă vrei să le atingi în școală, nu reușești întotdeauna în forma formală. Făceam foarte multe activități, foarte multe idei pe care le aveam, le făceam într-o abordare non formală.

Brandușa: Aveam ceva experiență cu proiecte de acest tip, ea fiind consilier scolar, eu documentarist.

Cele trei prietene au primit de la început sprijinul conducerii școlii pentru a face și altceva.

Directoarea școlii: Eu consider că suntem norocoase, pentru că avem asociația „Zile Colorate”. Și-au dorit colțul nostru mic de lume. Chiar dacă sunt suntem în mediul rural, pot să spun că suntem binecuvântați. Dar nu a fost usor de la inceput. Au primit o finanțare pentru un proiect de la Fundația comunitară Oradea și au făcut Asociația.

Olimpia: Încercam din răsputeri să scriem proiecte și să obținem finanțare. Acesta a fost un proces foarte dificil. Am învățat mult. Nu știu cum să obținem o finanțare, cum s-a întâmplat anul trecut. Am eșuat, nu știu, cred că de 9 ori.

Până în 2021, asociația a funcționat complementar în școală.

Brandușa: Pandemia ne-a forțat să ne căutăm un spațiu.

Alina este din alta partea județului, dar știindu-le bine pe cele doua prietene, s-a alaturat imediat poveștii.

Alina: Am strâns bani din comunitatea noastră și de unde lucrez eu, Comunitatea uleiuri terapeutice se numește. Am adunată 15.000 de dolari și Fundația Healing Hands ne-a ajutat. Am dublat această sumă și am avut bani de unde să pornim. Ne-am dus efectiv la cunoștințele noastre, la prietenii noștri. Le-am povestit ce vrem să facem. A contat foarte mult persoana noastră.

Olimpia: A fost așa un amestec de frumos, i-a legat pe oamenii care au donat, părinții voluntarilor, părinții copiilor, oameni pensionari.

Cele trei prietene au căutat un teren potrivit, au strâns fonduri pentru proiectul curții și al clădirii.

Olimpia: Foarte multe lucruri erau total imprevizibile pentru noi. Am fost nevoite să găsim toate soluțiile.

Șantierul a primit un ajutor neașteptat de la voluntari petroliști din zonă. Autoritățile locale au fost absente în proiect, dar doamnele s-au bucurat că nu au fost încurcate.

Brândușa: Nu au avut sprijinul autorităților locale. De asta noi noi trei am pornit cumva independent, deci nu ne-a pus nimeni să facem chestia asta. Noi ne-am dorit. Ne-am căutat resursele și soluțiile pentru problemele pe care le-am întâmpinat la fiecare pas. Am găsit mai multă deschidere în mediul privat. Cumva, asta ne-a și oferit și foarte multă independență, deci este povestea noastră

Pe listele asociației sunt înscriși peste 80 de tineri voluntari. Și pentru ei e un proces de creștere, pentru că sunt învățați să dea mai departe.

Brândușa: Ne propunem să le trezim în minte o idee pe care mai apoi să o ducă în lume.

Mulți dintre copii au plecat la Oradea să-și continue studiile, dar se întâlnesc constant și participă la evenimentele fundației, ori de cate ori e nevoie. Ei sunt pilonul pe care se sprijină fundația Casuței.

Beneficiar: Eu am fost prima dată când am fost mică și mi-a plăcut foarte tare și când am văzut cât de mult se implică voluntarii și cât de bine se înțeleg unii cu alții și cu copiii. Trebuie neapărat să fiu și eu parte din Comunitate și apoi m-am împrietenit cu Oana și am zis să mergem împreună.

Beneficiar: Din clasele mici eram un copil mai energic. Îmi plăcea să ies în evidență, să nu stau cuminte deloc și maică mea a încercat să găsească o soluție la treaba asta. Doamna dirigintă făcea activități miercurea la noi în școală, că nu era deschisă căsuța. Apoi mă duceam cel puțin o dată pe săptămână. Începeam să devin un pic mai calm, să mă liniștesc.

Beneficiar: Am o fire artistică și aici simt că îmi dezvolt și latura asta. Mi se pare că doamna Olimpia ne oferă încredere. Vede la fiecare ce are bun și încearcă să scoată în evidență asta.

Olimpia: Sunt câteva reguli de bază pe care le respectă cu totii: punctualitatea este obigatorie și fără telefon. Atelierelor saptamanale li se adaugă tabere de vară anuale, dar și un festival de teatru, dedicat în special celor mici.

În șase localități care formează comuna, abia mai sunt 4000 de oameni, dar la "Căsuța Zilelor Colorate" e în fiecare săptămână plin. Beneficiari sunt și colegii-profesori din toată zona. Copiii vor să găsească modalități alternative de a petrece timpul liber. La început au desfășurat activități practice, care au dus la sudarea relațiilor dintre ei. Au continuat cu activități de dezvoltare personală, apoi au venit și familiile copiilor aici.

Suplacu de Barcău a devenit un model și pentru alte comunități. Se fac acolo și activități doar pentru profesori, să prinda și ei gustul educației "altfel".

Colegii: Ne-am dorit să se dezvolte copiii, dar ne-am dorit să ne dezvoltăm și noi, ca și colectiv în școală, să ne descoperim în afara mediului școlar.

Olimpia, Brandușa și Alina sunt motorul care dă constant energie pentru a mentine și a crește povestea Zilelor Colorate. Au creat o rețea invizibilă, au ridicat comunitatea și au mobilizat tinerii într-un proiect pentru viitorul zonei.

