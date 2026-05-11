„Sunt în Statele Unite”, a declarat duminică Ziobro postului de televiziune conservator polonez Republika, unul dintre mijloacele de informare care dezvăluise mai devreme prezenţa sa pe teritoriul american. „Am sosit ieri şi este a treia oară când călătoresc în această ţară”, a adăugat el.

Postul de ştiri TVN24 a publicat o fotografie a fostului ministru al justiţiei pe aeroportul Newark, de lângă New York.

Ziobro riscă până la 25 de ani de închisoare pentru că a deturnat fonduri destinate victimelor infracţiunilor pentru a achiziţiona software-ul de spionaj Pegasus, cu presupusul scop de a-i supraveghea pe oponenţii politici.

Ministru al justiţiei şi procuror general în guvernele partidului Dreptate şi Justiţie (PiS, naţionalist), între 2015 şi 2023, el respinge acuzaţiile aduse împotriva sa, acuzând actualul guvern de centru că desfăşoară o vânătoare de vrăjitoare împotriva conservatorilor.

REFUGIU DE SCURTĂ DURATĂ ÎN UNGARIA

El a anunţat în ianuarie 2026 că a obţinut „azil” în Ungaria, împreună cu soţia sa. Dar, la o zi după victoria sa din aprilie, noul prim-ministru ungar Péter Magyar, care şi-a preluat funcţia sâmbătă, a promis că nu va mai oferi refugiu persoanelor căutate de justiţia internaţională. „Ungaria nu va mai fi o groapă de gunoi pentru criminalii căutaţi la nivel internaţional”, a declarat Magyar, menţionându-i pe Ziobro şi pe unul dintre adjuncţii săi, Marcin Romanowski, suspectat că a deturnat aproape 40 de milioane de euro. Acesta din urmă obţinuse azil politic în Ungaria în 2024.

Polonia „va lua legătura cu Statele Unite şi Ungaria pentru a le solicita lămuriri cu privire la temeiul juridic care i-a permis lui Zbigniew Ziobro (...) să intre în Statele Unite, deşi nu deţinea documente valabile”, a scris pe X actualul ministru polonez al Justiţiei, Waldemar Zurek.

Polonia a declarat în trecut că documentele de călătorie ale lui Ziobro, inclusiv paşapoartele sale polonez şi cel diplomatic, au fost revocate.

„Nu vom slăbi eforturile până când el şi Marcin Romanowski nu vor răspunde pentru faptele lor în faţa justiţiei poloneze”, a asigurat Zurek. Anterior, el declarase pentru Polsat că „dacă prezenţa lui Ziobro în Statele Unite se va confirma, atunci (Polonia) va solicita extrădarea sa”.

Potrivit ziarului „Gazeta Wyborcza”, citat de TVP World, decizia a fost luată personal de preşedintele american Donald Trump, în ciuda opoziţiei secretarului de stat Marco Rubio şi a ambasadorului SUA în Polonia, Tom Rose. Publicaţia a mai relatat că viceprim-ministrul şi ministrul de externe Radosław Sikorski primise asigurări din partea ambasadorului Rose cu trei săptămâni mai devreme că Statele Unite nu vor oferi adăpost „fugariilor maghiari”. Potrivit ziarului, PiS a luat legătura cu Trump prin intermediul mişcării MAGA şi al şefei de cabinet a lui Trump, Susie Wiles.

Zbigniew Ziobro este arhitectul unei serii de reforme judiciare controversate. Aceste reforme au provocat o confruntare între Polonia şi Comisia Europeană, care considera că ele subminau statul de drept şi echilibrul puterilor.

Întrebat de Republika despre o posibilă extrădare, Ziobro a răspuns: „Sunt gata să mă prezint în faţa oricărei instanţe, iar o instanţă americană independentă este cu siguranţă o instanţă independentă. Dacă vor să iniţieze o procedură de extrădare, să o facă”, a adăugat el, calificând cazurile de extrădare în faţa instanţelor americane drept „proceduri exigente”.