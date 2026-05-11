Între timp, speranțele pentru reluarea negocierilor, s-au risipit. Teheranul critică cererile considerate nerezonabile, din partea Americii, iar Donald Trump, condamnă răspunsul "total inacceptabil" al iranienilor.

„Doar ce am citit răspunsul de la așa-numiții „Reprezentanți" ai Iranului. Nu-mi place. E COMPLET INACCEPTABIL!”, a scris Donald Trump pe rețeua lui de comunicare. Asta după ce Pakistanul - care mediază negocierile de pace - a transmis Casei Albe răspunsul Teheranului la memorandumul în 14 puncte înaintat de Statele Unite.

Potrivit presei americane, documentul include prevederi precum suspendarea programului iranian de îmbogățire a uraniului, ridicarea sancțiunilor și reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Dar Teheranul a respins planul, despre care a spus că ar echivala cu o capitulare în fața "cererilor excesive" ale președintelui american.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei: „Noi nu cerem concesii - cerem doar drepturile legitime ale Iranului. Din păcate, partea americană continuă să insiste asupra viziunilor sale unilaterale și a cererilor nerezonabile, bazate pe mentalități care sunt în mare parte influențate de regimul sionist”.

Teheranul a transmis o contra-propunere: încetarea războiului pe toate fronturile, ridicarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista atacuri asupra teritoriului său. Si, foarte important, recunoașterea suveranității Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, folosită liber la nivel internațional înainte de declanșarea conflictului.

Potrivit Wall Street Journal, Teheranul ar fi propus, de asemenea, diluarea unei părți din uraniul său puternic îmbogățit, aproape până la nivelul de puritate necesar pentru obținerea unei arme nucleare. Iar restul stocurilor urmând să ajungă într-o țară terță.

Reporter: Războiul cu Iranul s-a încheiat? Și dacă nu, cine va decide când se va încheia?

Netanyahu: Cred că am realizat foarte multe, dar (războiul) nu s-a terminat, pentru că mai există material nuclear, uraniu îmbogățit care trebuie scos din Iran. Mai există facilități de îmbogățire care trebuie demontate.

Reporter: Cum vă imaginați că uraniul puternic îmbogățit va fi scos din Iran?

Netanyahu: Intri și îl scoți.

Reporter: Cum? Forțe speciale israeliene, forțe speciale americane?

Netanyahu: Nu voi vorbi despre mijloace militare, dar președintele Trump mi-a spus: "Vreau să intru acolo". Și cred că se poate asta, fizic. De ce nu? Aceasta este cea mai bună cale.

Josh Rogin, analist: „Nimeni nu se așteaptă ca președintele Trump să reia operațiunile militare săptămâna aceasta, fiindcă are în program o vizită la Beijing și ar fi puțin spus bizar să reînceapă atacurile. Apoi, poate fie să reia bombardamentele, cu scopul de a pune mai multă presiune pe iranieni, ori poate aștepta ca în speranța că blocada navală exercită suficientă presiune. În orice caz, Iranul nu se comportă ca și cum s-ar simți sub presiune. Prin urmare, aș spune că o rezolvare nu va veni curând”.

Pe de altă parte, un oficial de la Teheran a amenințat cu un „răspuns decisiv și imediat”, la posibila desfășurare a unor nave de război britanice și franceze în Strâmtoarea Ormuz.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Nu am luat niciodată în considerare desfășurarea unei intervenții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prin forță. Împreună cu britanicii, am pus bazele unei misiuni în sistem de voluntariat, care reunește 50 de țări și organizații internaționale, pentru a lucra în coordonare cu Iranul, ca să ne asigurăm că, de îndată ce condițiile o vor permite, traficul maritim poate fi reluat”.

Armata islamică a Iranului a avertizat că țările care aplică sancțiuni împotriva Teheranului vor „întâmpina probleme" dacă navele lor vor îndrăzni să traverseze Strâmtoarea Ormuz.