Torturile oribile la care a fost supus în România al-Nashiri. Legătura cu Ion Iliescu

Sauditul căruia România trebuie acum să îi plăească daune de 100.000 de euro a fost supus la chinuri greu de imaginat în centrul de detenţie din ţara noastră, după acum arată documentele secrete dezvăluite în ultimii ani.

Abd al-Rahim al-Nashiri, un cetăţean saudit născut în 1965, a fost evaluat de CIA ca fiind cel care planifica operaţiunile teroriste ale al-Qaeda în zona Golfului, în subordinea directă a lui Osama bin Laden. Este bănuit că a pus la cale bombardarea ambasadelor americane din Dar es Salaam şi Nairobi în 1998 şi a distrugătorului USS Cole în portul Aden, în 2000 (foto jos), dar şi alte atacuri asupra unor nave.

Capturat în Dubai în octombrie 2002, al-Nashiri a trecut prin mai multe închisori CIA, printre care şi cea din ţara noastră, care avea numele de cod „Centrul de detenţie NEGRU”. Din raportul Senatului SUA prezentat în decembrie 2014 rezultă că, după închiderea centrului de detenţie din Polonia, al-Nashiri ar fi fost mutat în cel din România, unde din când în când i s-ar fi cerut să identifice în fotografii diverşi suspecţi de terorism. “În iunie 2005, şeful centrului de detenţie NEGRU ar fi suspendat chiar şi aceste interogatorii deoarece al-Nashiri recunoştea foarte rar pe cineva în poze iar interogatoriile îi provocau ieşiri nervoase.” De altfel, în octombrie 2004 o evaluare psihologică a lui al-Nashiri, realizată în România, a fost folosită de CIA pentru a începe discuţia la cel mai înalt nivel despre încheierea programului de detenţie.

Un document intern al CIA publicat în 2015 de The Guardian arată ca al-Nashiri a fost supus la torturi greu de imaginat, printre care simularea repetată a înecului, ajungând să fie hrănit rectal. “Tehnicile extinse de interogare” – eufemismul folosit de CIA pentru tortură – au fost utilizate în închisorile CIA, inclusiv cea din ţara noastră, până când sauditul a făcut o serie de autodenunţuri false, printre care şi acela că l-ar fi ajutat pe bin Laden să îşi procure o bombă nucleară.

Alte documente, descretizate anul trecut în cursul procesului intentat de avocaţii sauditului, au arătat că acesta a fost obligat să stea treaz zile întregi, ameninţat cu pistolul la tâmplă, dar şi cu o bormaşină. Al-Nashiri a fost, de asemenea, închis într-o cutie asemănătoare cu un sicriu zile întregi. Unul dintre psihologii care au lucrat în închisorile CIA a relatat că a văzut cum agenţii l-au pus pe saudit să stea în genunchi, apoi i-au pus o coadă de măture în spatele genunchilor şi l-au împins pe spate până când „a început să urle” din cauză că articulaţiile genunchilor erau tensionate la maxim. Ar fi fost ameninţat, de asemenea, de anchetatori, că mama sa va fi abuzată sexual în faţa lui.

Orororile ar fi avut loc în centrul de detenţie aflat în sectorul 1 al Capitalei, în clădirea în care se află în prezent ORNISS (foto jos).

În 2012, al-Nashiri a depus o plângere la Parchetul General iar ulterior România a fost reclamată la CEDO în numele său. Procurorii români au demarat o anchetă, în care a fost audiat în 2013 ca martor fostul consilier prezidenţial Ioan Talpeş. “Mi s-a recomandat să păstrez confidenţialitatea acestei discuţii avute referitoare la problema închisorilor de pe teritoriul României”, a spus atunci Talpeş.

În perioada în care în România a activat centrul de detenţie NEGRU, Talpeş era consilier pe probleme de apărare, ordine publică şi securitate naţională al preşedintelui Ion Iliescu (foto jos).

A circulat chiar informaţia că şi Ion Iliescu ar fi fost audiat, în 2015, la Parchetul General, dar aceasta nu a fost confirmată oficial. Fostul şef al statului declara atunci că "nu am confirmat în niciun fel existenţa unei închisori ilegale a CIA pe teritoriul României, închisoare în care s-ar fi aplicat tehnici ilegale de interogare, cum ar fi tortura. Am precizat la fel de clar că, dacă aş fi ştiut ce destinaţie are facilitatea solicitată de partea americană, aş fi luat, cu siguranţă, o altă decizie. Ştiind ceea ce aprobasem - acordarea unui sediu pentru reprezentanţa CIA în România- justifică faptul că, în toţi aceşti ani, am negat existenţa unei închisori CIA pe teritoriul României." Iliescu susţinea atunci şi că nu ştie să existe plângeri ale unor victime - deşi exista deja cea a lui al-Nashiri.

CEDO a decis acum împotriva României, care trebuie să-i achite lui al-Nashiri daune, să desfăşoare o investigaţie completă privind cacest caz cât mai rapid posibil şi, dacă este necesar, să pedepsească orice oficiali găsiţi vinovaţi. De asemenea, România ar trebui să obţină garanţii din partea SUA că al-Nashiri nu fi executat.

Nici până azi nu e clar ce rol a jucat cu adevărat al-Nashiri în al-Qaeda, acuzaţiile fiind bazate în principal pe mărturisiri obţinute prin tortură. De altfel, în 2009, acuzaţiile împotriva sa au fost retrase, dar doi ani mai târziu a fost din nou învinuit şi s-a cerut pedeapsa cu moartea. Sauditul este, în acest moment, în închisoarea de la Guantanamo, şi chiar dacă va fi achitat din lipsă de probe ar putea să nu fie eliberat niciodată.

Radu Pircă

