„Am început să tremur”. Ce spun vecinii bărbatului care a anunțat că în casa lui este o femeie decapitată, în Vaslui

În zori, individul în vârstă de 43 de ani a anunțat familia victimei că a găsit-o pe femeie decapitată și că, din cauza băuturii, nu știe ce s-a întâmplat.

Crima s-a petrecut în localitatea vasluiană Mânzați. Duminică seară, victima a plecat de acasă după o ceartă cu soțul. S-a oprit la magazinul din zonă, spun vecinii, iar de acolo a ajuns la casa unui vecin, un bărbat singur, în vârstă de 43 de ani.

În zori, buimac după o noapte stropită cu alcool, individul a anunțat familia că a găsit-o pe femeie decapitată cu un topor, însă că nu știe cum s-a întâmplat. Fiica victimei, o tânără de 22 de ani, a suferit un șoc și a cerut ajutor unei vecine.

Vecină: „Tremura din toate încheieturile, că și eu tremur și acum. A venit Cristi dimineață și l-a chemat pe tăticul la poartă și zice: 'Băi, Gheorghiță, am să îți dau o veste. Una bună și una rea. Păi ia spune, care sunt? Una bună pentru tine, una rea pentru mine. Cristina, femeia ta, e moartă la mine în casă'. Așa mi-a zis fata. Am început să tremur. Nu există așa ceva. 'Da, ce mă sfătuiești să fac? Eu te sfătuiesc atât: sună la poliție'”.

Alertați prin 112, polițiștii au ajuns la locul faptei și au încercat să stea de vorbă cu bărbatul care a anunțat crima. Omul era însă în stare avansată de ebrietate și nu a putut fi audiat ore în șir.

Localnic: „Băiatul unde s-a întâmplat îl cunosc, am băut cu el, mi-a fost prieten, el ne-a crescut pe noi. Ei îi plăcea viața, muncea mult. Poate de la un pahar de băutură. S-a dus la el și, de acolo, alte pahare de băutură. Nu știu. Am rămas surprins de ce s-a întâmplat. Da, când bea. A mai făcut prostii”.

Dintre vecini, nimeni nu știa că cei doi să fi avut o relație sau vreun conflict de-a lungul timpului.

Vecină: „O femeie harnică, muncitoare, muncea și pe mult, și pe puțin, întreținea puțin, numai că mai bea câte un pic. Nu am auzit de înjurături, de certuri, de scandaluri, de nimic, nu știu nimic. Băiatul ăsta a fost vecin cu ei, acolo a trăit. Nu, nu, fata venea la magazin, făceau cumpărături, se ducea acasă, nu am auzit de relații, nu am auzit de povești, nimic”.

Cercetarea la fața locului s-a desfășurat pe parcursul întregii zile. Anchetatorii au luat probe și au stat de vorbă cu familia victimei, dar și cu vecinii.

Oana Șopu, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: „Cadavrul, ce prezintă leziuni la nivelul capului, a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Vaslui, în vederea efectuării autopsiei medico-legale și stabilirii cauzei decesului. O persoană bănuită de comiterea infracțiunii sesizate, bărbat în vârstă de 43 de ani din Mânzați, proprietarul locuinței unde a fost găsit cadavrul femeii, se află în custodia polițiștilor, fiind condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, pentru audieri”.

Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă să își petreacă următorii 25 de ani după gratii.

Dată publicare: 13-02-2024 07:29