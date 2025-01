Un medic din SUA este acuzat că a agresat sexual peste 200 de foste paciente timp de peste un deceniu

Potrivit Associated Press, pacientele l-au dat în judecată pe Dr. Derrick Todd, care este acuzat că a efectuat terapii inutile la podeaua pelviană, că a făcut examinări ale sânilor, examinări ale testiculelor și alte proceduri nejustificate pe paciente începând din 2010.

Biroul procurorului districtual din Middlesex a transmis că Todd a fost pus sub acuzare pentru "două capete de acuzare de viol în care se susținea agresarea sexuală a două femei."

Todd a pledat nevinovat în timpul unei înfățișări de vineri în care a fost reținut pe o cauțiune de 10 000 de dolari. De asemenea, i s-a ordonat să stea departe de victime și să nu aibă niciun contact cu acestea, să își predea pașaportul, să renunțe la toate licențele medicale, să nu practice medicina și să nu solicite noi pașapoarte sau licențe, a declarat un purtător de cuvânt al biroului procurorului districtual.

Biroul procurorului districtual a mai spus că cele două presupuse agresiuni au avut loc în decembrie 2022 și iunie 2023 și că sunt în curs investigații suplimentare privind comportamentul lui Todd.

Cauza penală împotriva lui Todd va lua probabil amploare, a declarat William Thompson, avocat în cadrul firmei Lubin & Meyer din Boston, care reprezintă peste 180 de acuzatori. "Este doar începutul cauzei penale împotriva doctorului Todd, dar ajută la validarea pretențiilor civile pe care Lubin & Meyer le urmărește în numele atâtor foști pacienți ai săi", a declarat Thompson. "În esență, este vorba despre un medic care abuzează de poziția sa. Thompson a adăugat că procesul civil împotriva lui Todd este în prezent în curs de descoperire. Associated Press a lăsat un mesaj telefonic lui Anthony Abeln, un avocat care l-a reprezentat pe Todd în procesul civil, și lui Ingrid Martin, un avocat criminalist care l-a reprezentat pe Todd. Todd este un fost reumatolog la Brigham and Women's Hospital din Boston. Procesul intentat împotriva sa acuză mai mulți inculpați, inclusiv spitalul, de faptul că au știut despre abuzuri și nu le-au oprit.

Brigham and Women's a primit plângeri anonime despre Todd în aprilie 2023 și a lansat propria anchetă. Spitalul l-a concediat în iulie. Todd a ajuns apoi la un acord voluntar cu Board of Registration in Medicine pentru a nu mai practica medicina nicăieri în Statele Unite. Fostele locuri de muncă ale lui Todd s-au distanțat de medic de la apariția acuzațiilor. Paula Bliss, avocat al victimelor și partener la Justice Law Collaborative, un grup de apărare juridică din Massachusetts, a declarat vineri că punerea sub acuzare a fost "un moment răsunător de validare pentru pacientele pe care le-a agresat sexual și pentru supraviețuitoarele curajoase care au dezvăluit adevărul despre comportamentul deplorabil al acestui așa-numit profesionist al medicinei".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: