O tânără și-a smuls ochii din orbite într-o psihoză a drogurilor: „am răsucit și am tras”. Cum se descurcă fără vedere

O femeie care și-a scos ochii pentru "a se apropia de Dumnezeu" încearcă să trăiască într-o lume a întunericului. Kaylee Muthart și-a scos ochii în mod tragic într-un incident chinuitor, provocat de droguri, deoarece credea că astfel va salva lumea. Ea avea doar 20 de ani la momentul respectiv, în 2018. Acel an a marcat un punct de cotitură în viața lui Kaylee, când a fost diagnosticată cu tulburare bipolară și a suferit o cădere psihică în urma unei despărțiri sfâșietoare, arată publicașia Daily Star.

În acea perioadă tumultoasă, ea a apelat la droguri pentru a atenua emoțiile copleșitoare. Vorbind despre experiența dureroasă de automutilare, ea și-a amintit: "Am avut halucinații, așa că amintirile mele sunt neclare. Îmi amintesc că m-am gândit că cineva trebuia să sacrifice ceva important pentru a îndrepta lumea, iar acea persoană eram eu. Credeam că totul se va termina brusc și că toată lumea va muri dacă nu-mi voi scoate ochii imediat."

Femeia a povestit experiența chinuitoare: „Mi-am împins degetul mare, arătător și mijlociu în fiecare ochi. Am apucat fiecare glob ocular, am răsucit și am tras până când fiecare ochi a ieșit din orbită. M-am simțit ca într-o luptă uriașă, cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Pentru că nu mai puteam vedea, nu știu dacă era sânge. Dar știu că medicamentele au amorțit durerea."

Acum în vârstă de 25 de ani, Kaylee a vorbit cu reporterii Daily Star din locuința ei din Florida, unde locuiește cu partenerul ei Alex. Kaylee lucrează ca spălătoare de vase într-un restaurant, dar nu s-a oprit aici; după ce a urmat cursurile unei școli pentru nevăzători, își termină acum diploma de liceu, și intenționează să se specializeze în neurobiologie.

Când am întrebat-o dacă se gândește vreodată la modul în care viața ei s-ar fi putut desfășura altfel, ea a spus: „Încerc să nu mă gândesc prea mult la asta, dar cred că se întâmplă. Cred că atunci când deschid fereastra să iasă pisica dimineața, mă întreb cum e afară. Așa că atunci când deschid fereastra, mă gândesc că poate Dumnezeu mă va ajuta să văd într-o zi tot ce am ratat. Mi-ar plăcea să îi văd pe cei dragi îmbătrânind, să văd ce culoare are pisica mea, pe care am primit-o după ce am orbit. Imaginează-ți că cineva ți-ar explica cum arată un personaj dintr-un serial TV. Ți-ar putea spune toate atributele diferite, dar până nu te uiți la el nu vei ști niciodată, pur și simplu nu vei ști”.

„Pentru că am văzut înainte, mintea mea nu acceptă să nu văd. Se numesc halucinații vizuale și mă gândesc la asta ca la faptul că Dumnezeu nu mă lasă să fiu în întuneric: Chiar și atunci când ești orb, nu este întuneric. Vizualizez ca niște siluete a ceea ce cred eu că este acolo” a mai spus tânăra.

Kaylee a fost supusă unei proceduri care i-a schimbat viața în urmă cu trei ani, când i s-a montat o proteză oculară, proiectată să semene cu ochii ei originali, aducând o bucurie imensă familiei și prietenilor ei. Ea își găsește fericirea în plăcerile simple ale vieții, cum ar fi întoarcerea acasă la pisica ei și răsfățându-se cu dragostea ei pentru muzică. Tânăra are un abonament la sală pentru a se menține în formă, are o chitară la care exersează și ar vrea să-și cumpere și un pian, iar serile de luni și le petrece într-un bar de karaoke.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: