O mamă a primit închisoare pe viață pentru că fiica ei a murit după ce a lăsat-o singură 10 zile. Unde s-a dus femeia

Un judecător a considerat că Kristel Candelario, în vârstă de 32 de ani, a comis „actul suprem de trădare” atunci când și-a lăsat fiica de 16 luni, Jailyn Candelario, într-un țarc, „prinsă într-o mică închisoare”, în timp ce a călătorit în Puerto Rico și Detroit în iunie anul trecut, conform Yahoo.

Femeia nu poate fi eliberată condiționat.

NEW: Mother who left her 16-month-old daughter home alone while she went on a 10 day vacation sentenced to life in prison.

32-year-old Kristel Candelario left Detroit for vacation in Puerto Rico, leaving her daughter home alone.

The baby girl was found soiled with urine and…