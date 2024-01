O femeie i-a dat soțului supă otrăvită la îndemnul unui fals actor de telenovele. Cei doi voiau să aibă o relație

Roxanne Doucette credea că are conversații cu actorul Thorsten Kaye, din telenovela „The Bold and the Beautiful”, luna trecută, potrivit dailymail.co.uk.

În cadrul uneia dintre discuții, bărbatul care pretindea că este actor de telenovele i-a spus femeii: „trebuie să scapi de soțul tău, iubito, mi-e atât de dor de tine”.

Așa că femeia i-a servit soțului ei, Paul, supă otrăvită. Câteva ore mai târziu, bărbatul s-a simțit extrem de rău, așa că Roxanne Doucette a chemat ambulanța, iar acesta a fost transportat la spital.

Fiica celor doi, Nicole Heath, care a mers la spital ca să-și vadă tatăl, a început să aibă suspiciuni în ceea ce privește acțiunile mamei sale. Acesta le-a spus polițiștilor că s-ar putea ca mama ei să îl fi otrăvit pe tată, după ce a văzut conversațiile purtate de aceasta.

Roxanne Doucette a declarat pentru presa locală că nu și-a otrăvit soțul, ci că supa era veche.

„Nu am încercat niciodată să-l otrăvesc. Îl iubesc foarte, foarte mult și nu aș încerca niciodată să omor pe nimeni”, a spus femeia.

În instanță, însă, au fost prezentate capturi de ecran din conversația dintre Roxanne Doucette și falsul actor.

„Fac o supă excelentă. Poțiune specială. Va fi înfometat când se întoarce. Exact cât îi trebuie”, i-a scris femeia. Ulterior, aceasta a revenit cu un alt mesaj: „Soțul s-a întors și nu se simte bine. Poate o să pot lua asigurarea de viață”, iar răspunsul primit înapoi a fost „Iubito, când se va întâmpla asta?”, femeia spunând că nu știe.

Pe 4 decembrie 2023, a doua zi după presupusa otrăvire, Doucette a fost trimisă în judecată, apoi eliberată pe proprie răspundere.

Deși testul toxicologic al soțului a ieșit negativ, femeia trebuie să stea la o distanță de 100 de metri de el și să nu încerce să-l contacteze.

De asemenea, va fi nevoită să facă o evaluare de sănătate mentală, să poarte un monitor cu GPS și i se permite să părăsească domiciliul doar pentru programările medicale pe parcursul investigației.

După ce și-a revenit în puteri, bărbatul le-a spus fiicei și poliției că soția s-a i-a preparat supă, dar că „nu a fost prea bună, având un gust „puțin amar”.

Femeia a declarat pentru poliție că inițial i-a spus soțului că va merge la un centru de relaxare, apoi i-a spus că nu va mai pleca. De asemenea, aceasta i-ar fi spus că poartă discuții cu pretinsul actor.

„Susținea că vorbește cu un star, că întotdeauna a vrut să întâlnească un star”, se arată într-un raport al poliției.

Doucette a spus că „îi este frică să fie singură. Ar fi spus că nu l-ar fi rănit în niciun fel și că îl iubește foarte, foarte mult”, se mai arată în raport.

Femeia ar fi fost victima unei alte înșelătorii și a pierdut 8.000 de dolari.

Pe 12 decembrie, Doucette a fost arestată din nou după ce și-a contactat soțul folosindu-se de o scrisoare în care îi cerea să renunțe la ordinul de restricție.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , Dată publicare: 10-01-2024 10:17