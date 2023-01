Ana Maria Mărgean, fetița minune de la Românii au talent, a uimit juriul de la America's Got Talent cu un moment senzațional

Ana-Maria Mărgean, fetiţa ventriloc de la Românii au talent, a ajuns pe scena de la America’s Got Talent: All Stars, unde a cucerit publicul și juriul cu momentul său senzațional.

La America's Got Talent: All Stars își etalează talentul câștigătorii râvnitului trofeu din țările în care este difuzată emisiunea. Ana-Maria Mărgean, fetița ventriloc care la vârsta de 13 ani este câștigătoarea sezonului 11 Românii au talent, a ajuns pe scena americană cu un moment de senzație.

Copila i-a lăsat fără cuvinte pe cei din sală, dar și din juriu. Momentul ei a fost extrem de apreciat, fiind considerat unul dintre cele mai tari din show-ul care va fi difuzat la America's Got Talent: All Stars.

Juriul american format din Howie Mandel, Simon Cowell și Heidi Klum, a fost de-a dreptul uluit de performanța lui Anei. În doar două ore de când a fost urcat pe Facebook, video-ul cu Ana Maria Mărgean la America's Got Talent: All Stars a strâns 8.000 de like-uri și aproape 200.000 de vizualizări.

Copila ventriloc

Ana-Maria Mărgean a câștigat Românii au Talent cu un număr de ventrilocie. În mai 2021, românii au ales-o câștigătoare pe Ana-Maria Mărgean în finala sezonului 11.

Fetița ventriloc, care avea atunci 11 ani, s-a remarcat încă din audiții, când a primit Golden Buzz din partea Andrei.

"A fost o experiență de neuitat, am simțit o emoție aparte. Ne-am simțit foarte bine pe scenă împreună. Vreau să le mulțumesc telespectatorilor pentru că m-au votat și Andrei că a apăsat pe Golden Buzz", spunea atunci Ana-Maria Mărgean.

Pe lângă titlul de cel mai talentat concurent, fetița a plecat acasă și cu marele premiu, în valoare de 120.000 de euro.

Ea și-a descoperit pasiunea pentru ventrilocie în timpul pandemiei, pe YouTube. Acum doi ani, copila care pe atunci avea doar 11 ani, a povestit în fața juriului de la Românii au talent cum s-a îndrăgostit de această artă.

Cu un an înainte să vină pe scena Românii au talent, Ana-Maria a primit-o pe Lizzy, păpușa care și-a exersat talentul.

Preselecțiile de la „Românii au talent” au fost și prima apariție pe scenă a Anei-Maria și a păpușii sale.

„Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, a spus Ana-Maria la Românii au talent.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 30-01-2023 11:29