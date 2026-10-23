Ne așteaptă o lună cu de toate, cu lucruri bune, dar și cu peripeții. Avem planetele Venus și Mercur în mișcare retrogradă. Mercur devine retrograd pe 24 octombrie, iar această combinație dintre Venus și Mercur rămâne până pe 14 noiembrie, pentru că Mercur își reia mersul direct pe 13 noiembrie, iar Venus, pe 14 noiembrie.

Astfel, ne mai rămâne doar o scurtă perioadă, de aproximativ opt zile, între 14 și 22 noiembrie, în care planetele nu mai sunt retrograde.

Partea bună a acestei răscoliri este că mișcarea retrogradă a lui Venus și Mercur ne ajută să reparăm lucrurile pe care nu le-am făcut cum trebuie sau pe care nu le-am înțeles așa cum ar fi trebuit. Poate că nu s-au ocupat alții să le rezolve, poate că anumite informații nu ne-au parvenit sau au ajuns la noi cu greșeli. Multe dintre lucrurile care ne-au încurcat rămân acum în urmă, iar noi vom face curățenie. Unele se rezolvă de la sine, dar vom contribui și noi, prin eforturi proprii, la îndreptarea unor aspecte din mai multe domenii.

De exemplu, Venus a fost în Balanță, apoi a intrat în Scorpion, iar retrogradarea a început când se afla în Scorpion. Acum, Venus este deja în mișcare retrogradă în Balanță, întorcându-se acolo unde a mai fost.

Asta înseamnă că Venus se află în domiciliu și că rezolvă lucruri legate de aspectul fizic, de artă, de mâncare, de lux în general, de bijuterii, de parfumuri și de toate lucrurile de tip feminin, care ne fac plăcere. Este vorba și despre vestimentație și garderobă, dar și despre alimentație, poate chiar despre diete, pentru că ne plac lucrurile gustoase. Am amintit arta și bijuteriile, dar pot fi implicate și muzeele sau multe alte lucruri legate de acest domeniu.

Venus reface acest capitol care a suferit anumite deteriorări, iar cel mai mult vom resimți îndreptarea unor lucruri în ultima parte a perioadei, în cele opt zile în care Venus revine în Balanță și își reia mersul direct. Până la sfârșitul lunii noiembrie, Venus rămâne în Balanță, chiar dacă va fi din nou în mișcare directă. Ea va ajunge în Scorpion abia în decembrie.

În același timp, Soarele se află în Scorpion, iar despre această zodie vorbim în perioada 23 octombrie – 22 noiembrie. Acolo unde este Soarele se află și Mercur retrograd, pentru că Venus a părăsit scena și s-a întors în Balanță. Avem, așadar, Soarele și Mercur retrograd în Scorpion.

Scorpionul este o zodie cu multe ascunzișuri și lucruri de sub suprafață, de aici și peripețiile. Partea salvatoare este că Pluto nu mai este retrograd, așa cum am mai vorbit, ci și-a reluat mersul direct. De obicei, Pluto ascunde lucruri, le tezaurizează și păstrează secretele. Este ca o cutie neagră a avionului. Acum, în Scorpion, au rămas doar Soarele și Mercur retrograd, iar lucrurile ascunse trebuie să iasă la iveală.

Poate au fost minciuni, poate au fost adevăruri, dar tocmai aceste neajunsuri ies la iveală și anumite situații se îndreaptă. Dacă aceste planete nu ar fi retrogradat, poate că nu am fi aflat niciodată adevărurile.

Horoscop 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 - Scorpion

Scorpionii au multe lucruri de reparat în această perioadă. Mercur trebuie să îi ajute să lămurească anumite acte și situații legate de școală. Acolo trebuie să mai facă unele îmbunătățiri, poate să obțină o mărire de notă sau să susțină un examen, o reevaluare. Toate aceste demersuri sunt favorizate în această perioadă, pentru că este un moment bun să mai câștige puncte și să se poată transfera dintr-un loc în altul. Poate că își dau seama că nu le place o anumită materie și atunci decid să se transfere la altă grupă sau la altă școală.

Apoi, mai sunt diverse lucruri legate de transport. Poate că au făcut o rezervare undeva și trebuie să schimbe biletul de avion, de tren sau un alt mijloc de transport. Poate au făcut deja rezervări pentru sărbători, cu mult timp înainte, pentru că prețurile sunt mai mici sau au apărut anumite oferte. Tocmai aceste lucruri se pot îndrepta acum.

Multe planuri se rescriu pentru că apar elemente noi. Poate să apară ceva mult mai incitant, ceva neprevăzut, iar situațiile se schimbă. Se poate modifica și anturajul cu care urmează să plece undeva, într-un grup.

Mai sunt lucruri de lămurit, poate în legătură cu copiii. Trebuie să pună deoparte niște bani pentru pregătirea lor, pentru o tabără sau pentru diverse alte lucruri care sunt în interesul copiilor. Asta înseamnă Mercur retrograd, alături de multe alte lucruri pe care le vor descoperi pe parcurs.

Toate aceste situații pot căpăta o conotație pozitivă după ce înțeleg ce s-a întâmplat. Începând cu 14 noiembrie, lucrurile vor intra în linie dreaptă și va fi bine la școală, cu actele, cu notariatul, cu procesele, cu tot felul de documente și poate chiar în ceea ce privește comunicarea.

Scorpionii au ceva de spus, de postat sau de redactat undeva, fie la școală, fie pe rețelele de socializare. Poate urmează cursuri online, la distanță, iar atunci contează fiecare lucru pe care îl conștientizează, astfel încât tot ce nu a fost bun să dispară. În locul acestora, pot apărea lucruri care le îmbunătățesc imaginea și comunicarea. Verbul va fi foarte accentuat.

Aceasta este partea bună: se rezolvă anumite lucruri. Totuși, trebuie să aibă grijă de sănătate, pentru că Mercur retrograd se află, ca să spunem așa, în casa întâi, a personalității și a corpului fizic.

Mercur se referă și la căile respiratorii și la organele pereche, așa că trebuie să aibă grijă de sănătate. Este un moment bun pentru o vizită la medic și pentru efectuarea unui set de analize. Poate descoperă ceva și rezolvă astfel o problemă care, mai târziu, i-ar fi costat mult.

Horoscop 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 – Săgetător

Pentru Săgetători, avem o rescriere în sfera relațiilor cu doamnele, domnișoarele și femeile în general, dar și cu prietenii și cu grupul. Venus retrogradează într-o casă a prietenilor și a grupului, iar Săgetătorii ar putea face împreună anumite alegeri legate de locul în care vor avea loc evenimente sau de componența grupului respectiv. Poate fi vorba despre colaboratori sau despre prieteni, însă Venus retrogradă indică faptul că anumite lucruri nu funcționează în cadrul grupului.

Tocmai identificarea acestor probleme va aduce lumină în situația respectivă. Astfel, se vor regla anumite aspecte legate de plecarea undeva, fie într-o excursie, fie într-o deplasare în interes de serviciu. Lucrurile care nu funcționau vor căpăta valențe pozitive, iar problemele se vor rezolva.

Apoi, Mercur retrograd se află într-o casă asociată cu sănătatea cronică și cu problemele de sănătate de durată, dar și cu dușmanii ascunși și cu subconștientul. Săgetătorii vor descoperi anumite lucruri care îi macină pe dinăuntru. Dacă vor discuta despre ele, inclusiv cu prietenii, sau dacă vor merge la psiholog pentru a lămuri anumite aspecte și a le exterioriza, vor putea să meargă mai departe eliberați de aceste apăsări.

Jupiter rămâne să le fie de mare ajutor într-o casă a deplasărilor pe distanțe lungi, unde se află și Marte. Spuneam că Marte și Jupiter vor forma, la un moment dat, o conjuncție, dar vom povesti puțin mai târziu despre acest aspect.

Această configurație le poate fi de folos pentru a organiza o ieșire în lume, poate chiar o călătorie împreună cu grupul, în jurul datei de 16 noiembrie.

Jupiter rămâne până anul viitor în casa deplasărilor pe distanțe lungi, iar Marte este și el un vector al călătoriilor. Conjuncția dintre cele două planete îi poate ajuta pe Săgetători să plece într-o călătorie sau să primească vizita cuiva din străinătate. De asemenea, pot organiza ceva în interes de serviciu sau legat de școală, iar toate acestea pot fi în avantajul lor.

Combinația se formează în Leu, un semn de foc, la fel ca Săgetătorul. Avem planete și în Berbec, unde se află Saturn și Neptun, chiar dacă acestea sunt retrograde. Toate aceste configurații reprezintă puncte de susținere.

Practic, în această perioadă, planetele personale formează împreună cu semnele de foc un triunghi echilateral, care îi ajută pe Săgetători. Deocamdată, Soarele se află în zodia precedentă, pregătind terenul pentru ceea ce urmează să facă.

Lucrurile vor evolua atât de luna viitoare, cât și din februarie, când Uranus, aflat în zodia opusă, Gemenii, își va încheia retrogradarea și va reveni la mersul direct. Toate aceste evoluții se înscriu într-un șir de evenimente care pot declanșa schimbări foarte bune.

Pentru Săgetători este nevoie doar de răbdare, inclusiv până anul viitor. În rest, în această perioadă, cât așteaptă ca lucrurile să se așeze, trebuie să aibă grijă și de sănătate, pentru că este activată o casă care răscolește lucrurile în profunzime.

Scorpionul se ocupă de toate zonele interioare. Nu este vorba despre piele sau despre lucruri de la suprafață, pe care le poți vedea și îți poți da seama ce te doare, ci despre zone ascunse, care trebuie investigate pentru a înțelege ce se întâmplă și ce trebuie tratat.

Horoscop 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 - Capricorn

Pentru Capricorn, Soarele și Mercur în Scorpion aduc un echilibru care îl ajută să își gestioneze timpul și energia, astfel încât să ajungă cu bine la finalul anului. Nu vrea să aibă restanțe sau să rămână cu situații nerezolvate, pentru că nu suportă așa ceva. Capricornul va găsi calea de a ține sub control și celelalte lucruri pe care le mai are de făcut.

Poate avea o colaborare, un loc de muncă permanent, mai multe colaborări sau diverse oferte. De aici încolo încep să apară ofertele pentru Capricorn, iar el trebuie să știe care este interesul său și cum stă cu volumul de muncă. A avut la dispoziție un an întreg pentru a-și găsi colaboratori, iar acum trebuie să analizeze situația și să vadă cum poate câștiga bani.

Aceasta este povestea Capricornului în perioada următoare, până anul viitor, pentru că Jupiter îi oferă ocazia să fructifice munca depusă și să obțină câștiguri. Capricornul se pricepe destul de bine la astfel de lucruri și are șanse să găsească soluțiile potrivite.

Soarele și Mercur în Scorpion, mai ales prin mișcarea retrogradă a lui Mercur, îl fac să fie mai selectiv cu prietenii, pentru că dintre aceștia îi va alege pe cei care pot ține pasul cu el.

Apoi, Venus se întoarce în Balanță, într-o casă a câștigurilor și a imaginii, iar Capricornul trebuie să strângă bani și să adune fonduri. Avem, așadar, două indicii că ar putea face anumite demersuri pentru a-și spori economiile. El muncește și nu se sustrage de la efort, dar trebuie să își cunoască valoarea și să ceară bani pe măsura muncii depuse.

Horoscop 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 - Vărsător

Pentru Vărsător, este bine că Pluto, aflat în zodia sa, nu mai este retrograd. Cât timp s-a aflat în mișcare retrogradă, nu i-a permis să progreseze prea mult.

Dincolo de acest aspect, Vărsătorul îl are pe marele benefic Jupiter în Leu, zodia opusă, până anul viitor, în vară. În plus, Marte se află și el acolo. De aceea, este important de spus că această conjuncție are loc în casa parteneriatelor Vărsătorului, iar el trebuie să găsească pe cineva dispus să investească în el.

Poate întâlni o persoană cu care să se căsătorească sau pe cineva foarte serios, care să țină pasul cu el în viață. Pot construi împreună un cuplu foarte bun, un parteneriat de suflet. De asemenea, pot face afaceri împreună, poate chiar de aici pornind relația lor, pentru că întâlnirea, comunicarea și sincronizarea dintre ei pot fi foarte bune.

Este o combinație extraordinară între Vărsător și Leu, prin intermediul acestor planete. Pluto intră în rezonanță cu energiile lui Jupiter și Marte. Distanța dintre planete este destul de mare, dar există o rezonanță și o sincronizare de care Vărsătorul se poate folosi, având șanse importante de reușită.

Este un an special pentru Vărsător, până anul viitor, în vară. În această perioadă, cât Soarele și Mercur se află în Scorpion, iar Mercur este retrograd, anumite lucruri vor trebui revizuite.

Această combinație le dă puțin de furcă Vărsătorilor la capitolul imagine sau în ceea ce privește colaborarea cu șefii. Poate că superiorii sunt ceva mai pretențioși în această perioadă, pentru că s-au scurtat termenele de predare ale unui proiect, iar ei trebuie să se adapteze din mers. Mercur le arată că anumite lucruri trebuie făcute altfel și că altele nu sunt în regulă.

Soarele reprezintă și autoritatea, care le transmite că așteaptă mai mult de la ei. Totuși, nu pare să se întâmple nimic rău, pentru că Jupiter, marele benefic, este asul din mânecă și va face mereu lobby pentru Vărsători.

Una peste alta, lucrurile stau bine. În plus, Venus retrogradează în Balanță, un semn de aer, la fel ca Vărsătorul. Acesta își poate pregăti o plecare undeva de sărbători sau poate primi o invitație din partea cuiva. Ba chiar nu trebuie neapărat să facă el ceva, pentru că s-ar putea să primească în dar această călătorie. Se poate întâmpla ceva frumos, dar trebuie să aibă răbdare până când planetele nu vor mai fi retrograde. Până atunci, trebuie să stea cuminte și să aștepte puțin. Are și treabă de făcut, ca fiecare dintre noi, în timp ce așteaptă.

Horoscop 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 - Pești

Pentru Pești, lucrurile ar putea fi mai dificile la capitolul bani, pentru că planetele retrogradează împreună în casa banilor. Totuși, partea bună este că, la serviciu și în casa salariului, unde se află Jupiter împreună cu Marte, există premise pentru a rezolva ceea ce Saturn nu vrea să le permită deocamdată.

În casa banilor, Saturn vrea să îi învețe să cheltuiască mai puțin. Apoi, Jupiter vine și le spune: „Hai, până te obișnuiești cu ideea, să îți mai dau eu o subvenție!”. Este ca și cum le-ar oferi un ajutor până când se obișnuiesc cu această lecție, pentru că există luni mai grele și luni mai ușoare.

Lecția este să avem respect față de bani, pentru că aceștia se câștigă greu. Faptul că Soarele se află în Scorpion reprezintă un avantaj pentru Pești, fiind vorba despre același element, apa, care vine să le întindă un pod al prieteniei. Lucrurile se pot desfășura în direcția pe care și-o doresc.

Totuși, trebuie să rețină că nu vor scăpa de volumul mare de muncă, fie la serviciu, fie acasă. Și-au propus să schimbe ceva, să se mute, să renoveze, să mai construiască sau poate chiar să facă o altă casă. Nu este neapărat vorba despre locuința în care stau acum. În orice caz, au mult de muncă.

Așa se întâmplă când Jupiter se află într-un anumit sector al vieții: aduce multă activitate în domeniul respectiv. Pentru Pești, atât acasă, cât și la serviciu, lucrurile sunt numeroase și complicate.

Venus este și ea un ajutor pentru Pești, dar, deocamdată, le atrage atenția că mai au anumite lucruri de reparat pe ici, pe colo.

În principiu, Jupiter, oricât de generos ar fi, fiind marele benefic și generozitatea întruchipată, ca să spunem așa, poate indica și anumite probleme de sănătate. Dacă te încăpățânezi să le ignori, Jupiter nu va diminua ceea ce are de arătat în acest sector. Așadar, este bine să acorde atenție simptomelor, chiar și celor incipiente, pentru a evita eventualele probleme ulterioare.

Horoscop 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 - Berbec

Pentru Berbec, partea bună vine de la Jupiter, aflat în zodia Leului. Marte, planeta care guvernează Berbecul, face și el parte din această combinație cu Jupiter, în casa dragostei.

În povestea sentimentală a Berbecului se manifestă simultan două aspecte. Saturn și Neptun sunt retrograde în zodia Berbecului, iar acesta nu este obișnuit cu răceala pe care o poate aduce Saturn atunci când vine vorba despre efuziunile sale sentimentale.

Jupiter, aflat în casa dragostei, îi poate aduce persoana potrivită, dar în interiorul Berbecului se duc anumite lupte. Totul pare perfect, însă apar întrebări: „De ce mă simt deprimat? De ce nu mă simt bine? De ce am impresia că nu sunt sigur de această persoană?”.

Saturn îl îndeamnă pe Berbec să fie mult mai atent, să se interiorizeze și să analizeze lucrurile în profunzime. Neptun îi provoacă alte stări, ceea ce face dificilă această perioadă de introspecție, în timp ce relația ar trebui să avanseze.

Totuși, Jupiter și Marte îl ajută să meargă mai departe în relația sentimentală, care poate ajunge chiar la căsătorie. După ce Saturn își va reveni din retrogradare, va putea evalua dacă relația este suficient de potrivită și de stabilă pentru un astfel de pas.

În principiu, Jupiter va lucra foarte bine pentru Berbec, ajutându-l să evolueze în această direcție. Jupiter, planeta care guvernează Săgetătorul, este asociat tot cu un semn de foc, iar împreună cu Marte, va contribui la stabilizarea relației și la consolidarea ei.

Scopul este ca relația să nu se destrame doar pentru că Saturn este retrograd și nu încurajează deocamdată evoluția ei. Saturn vrea pur și simplu să se convingă pe deplin că relația este potrivită pentru Berbec.

Așadar, Berbecul are nevoie de răbdare și de interiorizare.

Horoscop 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 - Taur

Vin și niște bani frumoși. Indicatorul banilor este Venus, iar planeta este retrogradă. Ce înseamnă asta? Că banii vor veni, dar, deocamdată, Taurul nu a fost foarte atent cu ei și i-a cheltuit. Așa-i, recunoașteți? Trebuie să existe respect față de bani și o mai bună gestionare a lor.

Taurul este asociat cu casa banilor. Banii vin spre el, iar el știe să muncească și să câștige. Dar acum nu trebuie să se împăuneze că știe să facă bani și că aceștia îi intră încontinuu în conturi. Trebuie să aibă grijă ca banii să rămână, să îi păstreze sau să îi investească în așa fel încât să îi sporească. Aceasta este ideea.

Mercur este și el retrograd, în același timp, și se află în casa opusă Taurului, la fel ca Soarele. Așadar, avem Taurul și Scorpionul, iar aici este Mercur. Acesta îi transmite Taurului: „Uite, aș putea să-ți mai recomand pe cineva pentru o colaborare, dar tu iar cheltuiești toți banii și nu te alegi cu nimic. Nici copiilor nu le mai iei ce le trebuie”.

Cele două planete se preocupă atât de finanțele Taurului, cât și de viața lui sentimentală. Venus retrogradează în casa sentimentelor, unde a existat o perioadă de absență emoțională, dar și momente care păreau să ducă spre ceva, până când, dintr-odată, totul s-a opacizat.

Pentru că Venus se întoarce în Balanță și va reveni la mersul direct, unele lucruri se vor lămuri. Atât Taurul, cât și partenerul vor înțelege ce a lipsit și cu ce ar trebui să contribuie fiecare pentru o mai bună comunicare în cuplu. Relația se poate consolida, poate redeveni caldă, fără acea distanțare. Nu mai merge să spunem că am fost ocupat, că am avut treabă sau că sentimentele sunt în vacanță. Acum este momentul unei lecții.

Jupiter se află și el într-o casă asociată familiei. Taurul vrea să îi țină pe toți uniți și se pricepe la asta, dar, din când în când, mai are și mici scăpări. Mai derapează. Până la urmă, toți facem la fel, dar acum vorbim despre Taur. Să trecem la Gemeni!

Horoscop 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 - Gemeni

Aici îl avem pe Uranus retrograd, o planetă uriașă, aflată la începutul zodiei. Nici nu a intrat bine în Gemeni, că a și devenit retrogradă. Prin urmare, unele lucruri nu merg în direcția pe care Gemenii au pregătit-o sau au declanșat-o.

Dar avem și Venus retrogradă în Balanță, o zodie de aer, la fel ca Gemenii. Așadar, lucrurile s-ar putea anima frumos, iar situația emoțională s-ar putea îmbunătăți. Se pot întâmpla lucruri care să aducă frânturi de proiecte, poate din sfera artistică sau a comunicării. Gemenii ar putea să prezinte altfel lucrurile pe care le-au făcut până acum, iar de aici să vină succesul. Dar, înainte de toate, trebuie să descopere ce nu a mers, pentru că de aceea Venus este retrogradă acolo.

Mercur, planeta care guvernează Gemenii, se află într-o casă asociată serviciului, sănătății și altor probleme legate de proiectele la care aceștia lucrează de zor. Dar Mercur este retrograd și le cere mai multă atenție.

Gemenii sunt foarte inteligenți și pricepuți, însă uneori pot fi superficiali. Chiar dacă observă anumite lucruri, trec peste ele pentru că se grăbesc: vor să rezolve repede și să treacă la următorul proiect. De data aceasta, Mercur le atrage atenția că ar putea plăti un preț pentru lipsa de atenție și de concentrare asupra lucrurilor importante. Ar putea pierde bani, un sponsor serios sau un proiect care promite foarte mult.

Avem, așadar, două elemente importante: Uranus retrograd în Gemeni și Mercur retrograd, planeta guvernatoare, în casa serviciului, a sănătății, a școlii și a problemelor legate de comunicare, învățământ și acte. Sunt multe aspecte ale vieții Gemenilor care pot fi afectate, iar perioada nu va fi tocmai comodă.

Este nevoie doar de puțină atenție în plus. Perioada aceasta nu durează decât două-trei săptămâni, după care lucrurile se îndreaptă. Acum trebuie să observe ce nu a mers și ce ar trebui să facă pentru a îmbunătăți situația. Pe toți ne interesează să ducem la un nivel superior ceea ce lucrăm sau ceea ce simțim.

Atenție și la relație, pentru că Soarele va intra în curând în casa parteneriatelor și se va ocupa de acest domeniu. Dacă lucrurile nu merg bine acum, acest lucru se va reflecta și în relație.

Horoscop 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 - Rac

Pentru Rac, Jupiter se află în casa banilor și va rămâne acolo până în vara anului viitor. Este o perioadă potrivită pentru a câștiga bani. Racul poate alege proiecte care să îi aducă venituri frumoase și poate încerca ceva ce nu a mai făcut până acum. O astfel de configurație astrală nu se repetă decât peste alți 12 ani.

Asta nu înseamnă că Racul nu va mai avea și alte ocazii, ci doar că nu va mai beneficia de aceeași combinație și de aceeași perspectivă. Acum este momentul să dea curs unor colaborări care îi pot aduce bani și îl pot ajuta să își îndeplinească planurile.

De obicei, Racul este reticent. Îi este jenă, se teme să nu fie respins și îi este frică de eșec. Dar Jupiter îl încurajează să accepte ofertele care apar în această perioadă. Și Marte se află în casa colaborărilor și a contractelor, ceea ce reprezintă un atu important.

În plus, Soarele traversează o altă zodie de apă, la fel ca Racul, și ar trebui să îi fie de ajutor. Totuși, sprijinul nu va fi maxim, pentru că Mercur este retrograd și poate complica semnarea unor acte. Se poate întâmpla ca un contract să fie prelungit, să se ceară modificări sau să se renunțe la anumite condiții. De exemplu, cineva ar putea spune: „Semnăm contractul, dar de data aceasta nu pot să-ți ofer mai mult”.

Nu este însă o problemă majoră, pentru că Jupiter va avea grijă să îi găsească Racului alte colaborări sau alianțe. Este o combinație favorabilă parteneriatelor: Jupiter se află în casa contractelor și a parteneriatelor, iar alături este și Marte. Cele două planete acționează în zona banilor și a modalităților prin care Racul poate câștiga, fie în parteneriat, fie pe cont propriu.

Venus retrogradă poate aduce și cheltuieli suplimentare. Vin și sărbătorile, așa că pot apărea tot felul de costuri mai mari. Cu toate acestea, Racul va avea și ceva de câștigat din această perioadă.

În general, Racul știe să aibă răbdare atunci când trece printr-o perioadă grea. Știe să se gestioneze, să reziste în fața intemperiilor și să ajungă cu bine la liman.

Horoscop 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 - Leu

Leul știe să-și urmărească foarte bine interesul. Am ajuns la Leu și avem aici o combinație puternică: Marte, o planetă asociată cu focul, în zodia Leului, alături de Jupiter, patronul Săgetătorului. Avem, așadar, o combinație de foc într-un semn de foc, care îl ajută pe Leu să inițieze ceva și să dea curs unor oportunități.

Poate primi o ofertă care i se pare nemaipomenită sau poate face o cumpărătură scumpă. Ar putea să înceapă școala de șoferi, să învețe ceva tehnic sau să facă un pas înainte în plan intelectual, la școală ori la serviciu. Poate fi vorba despre un masterat, un doctorat sau un alt demers important. Este un an special pentru Leu, cu Jupiter în această zonă până anul viitor, în jurul lunii iulie.

La ce trebuie să fie atent? Venus retrogradează în casa comunicării și a relațiilor cu anturajul, iar Mercur se află într-o casă asociată locuinței și familiei. Acolo sunt lucruri de reparat și aspecte cărora trebuie să le acorde atenție, inclusiv pentru a nu-i deranja pe ceilalți. Poate vrea să înlocuiască anumite obiecte și să cumpere lucruri noi, eventual pentru copii sau pentru el, ori să facă ceva care să îl ajute să-și îmbunătățească abilitățile. Aceasta este ideea.

Mai sunt și lucruri care țin de anturaj. Uranus retrogradează în Gemeni și poate tulbura echilibrul unui grup în care Leul se simțea bine și în care își găsise o identitate. Uranus aduce schimbări și îl provoacă să vadă dacă le poate accepta sau dacă se împotrivește.

De cele mai multe ori, Leul este radical și este dispus să piardă, dar abia după aceea își dă seama că nu a procedat bine. Până nu greșește, nu află că a făcut o alegere nepotrivită. Este orgolios, dar există remedii chiar și pentru cei orgolioși. Are toate cărțile în mână, inclusiv un as și un joker, deci are cu ce să se descurce.

Horoscop 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 - Fecioară

Pentru Fecioară, avem un aspect important: Marte va intra în această zodie, dar până atunci trebuie să ținem cont de Mercur, patronul Fecioarei, care este retrograd în casa comunicării, a drumurilor, a școlii și a actelor de tot felul.

Poate fi momentul să își schimbe pașaportul, cardurile, legitimațiile sau alte documente. Dacă vrea să plece undeva, ar trebui să verifice toate detaliile călătoriei, ca să nu se trezească cu zborul anulat sau cu o cazare care nu este așa cum se aștepta. Și la școală pot apărea unele probleme.

Pot exista dificultăți și în privința banilor. Venus este retrogradă, iar Fecioara, deși este foarte atentă cu finanțele, s-ar putea ca în această perioadă fie să cheltuiască prea mult, fie să nu cumpere ceva la momentul potrivit și apoi să regrete că a ratat o reducere. Nu prea ne-am aștepta ca Fecioara să regrete că a cheltuit prea mulți bani, pentru că ea este chibzuită.

Marte se află, deocamdată, în Leu, ceea ce poate părea favorabil, dar pentru Fecioară este într-o casă ascunsă și poate semnala probleme de sănătate care nu trebuie ignorate.

De aceea am început prin a spune că Marte va ajunge în Fecioară spre sfârșitul anului. Semnalele pe care le primește acum, chiar dacă par neînsemnate, trebuie luate în serios. Poate a mâncat ceva prea greu, prea condimentat sau prea mult, deși nu este un obicei al ei. Dacă apar simptome, trebuie să fie atentă, să afle care este cauza și să urmeze un tratament dacă este cazul. Când Marte va ajunge în Fecioară, nu va mai semnala lucrurile atât de subtil. Aceasta este problema cu Marte, dar așa procedează în fiecare zodie. Deocamdată, însă, mai este până atunci.

Până una-alta, Fecioara primește doar câteva atenționări. În privința banilor, trebuie să vadă dacă a cheltuit prea mult sau dacă a ratat o oportunitate. În privința actelor, trebuie să verifice dacă a făcut totul corect. La școală, să fie atentă la ce scrie și să nu se grăbească, pentru că Mercur retrograd în casa comunicării o poate penaliza.

Poate să ia o notă mai mică, să primească o amendă sau să piardă o bursă. Se pot întâmpla diverse lucruri. Și în trafic trebuie să fie atentă, ca să nu fie sancționată sau să primească vreo amendă.

Horoscop 23 octombrie – 22 noiembrie 2026 - Balanță

Pentru Balanță, cum să nu fie importantă retrogradarea lui Venus, planeta care o guvernează? Venus a fost în Balanță, a trecut apoi în Scorpion, dar nu le-a adus nativilor toți banii pe care îi așteptau. Acum retrogradează din nou, așa că nici de data aceasta lucrurile nu se rezolvă imediat. Trebuie să mai așteptăm și să nu ne grăbim să tragem concluzii.

Este o perioadă agitată pentru Balanță, dar va învăța câteva lucruri importante: cum să aibă grijă de bani, pe ce merită să îi cheltuiască și cum să nu îi mai dea pe orice.

Va trebui să aibă grijă și de corpul fizic. Venus retrogradează în Balanță, așa că este momentul să fie atentă la alimentație și la dietă. Ar putea să facă și puțin sport și să înceapă o rutină nouă. Venus are legătură și cu felul în care arătăm, așa că Balanța se poate ocupa de aspectul său fizic.

Mercur, asociat aici cu finanțele, se află în casa banilor Balanței și îi transmite că trebuie să știe să își ceară drepturile, să aibă respect față de bani și să considere că îi merită. Este foarte important acest lucru. Nu este suficient să spună: „Nu mi-au dat oamenii aceia banii”. Uneori, problema este și că ea însăși nu consideră că merită acei bani sau că a făcut suficient pentru a-i primi.

Nu este vorba doar despre faptul că ceilalți nu îi dau banii. Chiar dacă îi primește, este important să se respecte pentru munca depusă și să știe că merită ceea ce câștigă. Trebuie să își schimbe puțin perspectiva. Retrogradarea planetelor și întârzierile financiare o pot ajuta să înțeleagă de ce nu a primit toți banii la timp.

Fiecare are motive diferite pentru care nu primește la timp ceea ce așteaptă. Iar planetele, în interpretarea astrologică, au tocmai rolul de a scoate la iveală ce nu a mers și ce ar trebui schimbat pentru ca lucrurile să se rezolve. Vor exista și alte ocazii, dar dacă lecția nu este înțeleasă acum, aceeași problemă poate reveni. Balanța se poate întreba din nou de ce nu îi sunt dați banii, însă trebuie să vadă și ce are ea de schimbat în această situație.

Jupiter se află în combinație cu Marte într-o casă a relațiilor, a prietenilor și a grupurilor. Este vorba despre gașcă, echipă și despre nevoia de a face parte dintr-un grup care să o reprezinte, în care Balanța să simtă că aparține unei comunități. Această configurație poate aduce ceva bun, care să o ajute pe Balanță să se dezvolte. Poate fi vorba despre călătorii, activități comune sau participarea la diferite evenimente. Din toate aceste experiențe, Balanța poate trage niște învățăminte și poate avea de câștigat, atât prin apropierea de grup, cât și individual, datorită lucrurilor pe care le primește din colaborarea cu oameni de calitate.