Horoscop lunar 22 iulie-22 august 2024 cu Neti Sandu. Ce urmează pentru planete cu Soarele în Leu

Încă de când am făcut prognoza acestui an și am desenat fiecare cerc în parte din cele 12, mi-am dat seama că aici e placa turnantă a acestui an și trebuie zis așa: Leul începe de pe 22 iulie până pe 22 august.

În perioada asta avem un Mercur retrograde, care intră un pic în Fecioară, se întoarce și până la sfârșitul lui august tot retrograd va fi. Un element nou este că Moarte este din zodiac Tarului și intră în zodiac Gemenilor, unde deja este Jupiter și va avea loc o mare întâlnire. Jupiter ajunge la fiecare 12 ani în Gemeni și Marte vine o dată la 2 ani. Cum se înțeleg ele două? Ar trebui să stea frumos de vorbă, dar nu prea se poate. Jupiter e Marele benefic, împăciuitor, bun, generos și cu bani și cu de toate. Dar Marte, tot timpul are ceva de comentat și fix în zodia comunicării. Deci noi anul ăsta avem ca temă pentru acasă, să ducem comunicarea la un nivel superior. Ce face Marte acuma e să ne dea extemporal: Scoate-ți o foaie de hârtie și vrea să vadă ce s-a învățat până acum, e ca un seminar fix la jumătatea anului.

Cât despre Mercur retrograd, el este patronul Gemenilor. Ajută la comunicăre? Da. Dar cum o face? Ne ia pe fiecare la puricat să vadă dacă am înțeles ce trebuia să facem, dacă am vorbit sincer, dacă am vorbit ca să fim înțeleși, nu ca să vorbim doar așa. Și Marte vine și bagă bățul prin gard și vrea să vadă dacă suntem sinceri, dacă am spus ce era de spus, dacă am spus adevărul și dacă nu o să ne prindă cu mâțan sac, asta o să se întâmple și se vor pierde prietenii, relații și niște adevăruri ies la iveală.

Pe 14 august Marte se întâlnește cu Jupiter și e o încrâncenare, e o provocare, e o punere în discuție a unor teme care ne frământă pe fiecare.

Și după aceea, pe 16, Marte va face cuadratură cu Saturn, care oricum e retrograd în zodia Peștilor și acolo iarăși e ca și cum ar pica o înțelegere. Se contrazic și până la urmă e foarte greu pentru fiecare să cedeze. Și atunci noi o să avem niște lucruri de făcut și poate că o să opunem și noi rezistență, mai ales că fondul este de Mercur retrograde. Poate că lucrurile n-au fost bine expuse de la bun început și acum apar neînțelegerile, dar enunțul a fost făcut atunci, poate acolo e problema și vor fi foarte multe unghiuri de abordare și vor fi tot atâtea neînțelegeri. Poate lucrurile vor sta mult mai simplu, pentru că ne-am învățat să rezolvăm repede problemele care tot apar.

Iar pe 19, deci la interval strâns, avem Lună Plină pe fondul ăsta de Mercur retrograd. Înseamnă că Soarele și Mercur din zodia Leului, ambele fac opoziție cu luna din Vărsător și iarăși Luna nu e în elementul ei în Vărsător, Soarele e unde trebuie, da, dar mercur nu are nici el ce căuta acolo și vine tocmai ca să arate că niște lucruri n-au fost bine făcute, bine spuse, bine scrise, că și de scris e vorba. Și în același timp va fi Soarele de aici, din zodia Leului în cuatratură cu Uranus.

Deci vor fi niște cuadraturi dinspre Gemeni înspre Pești și din zodia Leului spre Taur și atunci vor fi cam toate zodiile afectate într-o oarecare măsură.

O să apară niște situații care pentru noi s-ar putea să fie de neînțeles, dar tocmai pentru că Mercur a tergiversat niște lucruri și a scos la iveală niște lucruri care au stat ascunse din cine știe ce motive, pentru că ele poate abia acum trebuie să iasă la iveală, noi trebuie să luăm niște lucruri ca atare și dacă sunt niște amânări de plecare pe undeva, dacă numărul de participanți la ceva devine mai mic sau mai mare, noi nu trebuie să ne împotrivim și să zicem că renunțăm.

Dar e o lecție pe care fiecare trebuie s-o învățăm, să trecem prin ea ca să ajungem la nivelul următor. Și atunci, dacă pe terenul ăsta de zodia comunicării noi avem Marte și Jupiter, plus patronul acestei zodii, Mercur retrograd, în perioada asta, și cu niște lupte de putere și cu egouri ultra-activate, noi trebuie, în condițiile astea, să renunțăm, să lăsăm lanțurile jos și să devenim mai buni, mai sinceri, să facem lucrurile mult mai simplu. Așa ar trebui. Deci ne învață, se ține de noi universul ca să învățăm această lecție. Și e foarte ușor dacă suntem atenți la ce ni se spune.

Horoscop lunar Leu

Începe frumos, ca la școală, cum Mercur și Venus de mânuță se duc în față, și Soarele tot acolo, totul frumos, plajă mare, zic și eu așa. Dar, după aceea Leul are de renunțat la orgolii. Asta e tema lui de viață, că el este foarte orgolios. Când planetele sunt mai încrâncenate pe acolo, el devine megaloman și el trebuie să renunțe la astfel de orgolii exacerbate și alte lucruri. Și ăsta e un moment foarte bun în care el trebuie să revină la ce e el, la natura lui adevărată. Asta vrea să sugereze atât Mercur retrograd, cât și Luna Plină.

Soarele și Mercur retrograd, în opoziție cu Luna, că asta înseamnă lună plină, înseamnă și niște probleme de sănătate la care musai trebuie să fie atent. Poate să fie probleme cardiace sau cu circulația sau diverse alte lucruri care mai țin și de ascendent și e bine să fii atent că Mercur retrograd, ăsta arată și probleme cu mâinile sau cu plămânii.

Deci atenție la sănătate și la orgolii și în rest totul o să fie perfect, pentru că după ce trece acest val de lupte pe scena asta a Leului, după aceea lucrurile se așează frumos și el află ce e înăuntru lui, care e natura lui, e adevărată și care sunt adevărații prieteni.

Fecioară

La Fecioară avem așa: patronul Fecioarei, Mercur, care este retrograd și de aici din Fecioară devine retrograde, arată că sunt iarăși niște probleme de sănătate și niște probleme cu actele, probabil de serviciu, sau cu școala. Unii mai au restanțe, alții au o pregătire ca să intre într-un alt nivel de învățământ. Pot să fie pregătiri și pentru un job, adică poate se duc la interviuri sau fac alte manevre pentru ei sau pentru copii. Poate e ajutorul pe care li-l dau copiilor și lucrurile se vor așeza frumos, dar cu răbdare.

Fecioara oricum avea răbdare, dar e e foarte critică, asta o încurcă, dar în partea opusă este Saturn, care e după ce că e în opoziție cu Fecioara, care vrea să fie totul perfect, și Saturn vrea la fel, dar sunt tempo-uri diferite, ritmuri diferite și atunci trebuie să se sincronizeze.

Saturn e și retrograd în casa partenerială și atunci poate comunicarea cu șefii e mai deficitară. Și combinația asta Jupiter-Marte în sfera carieră a Fecioarei s-ar putea să îi dea o nouă orientare, spre un alt proiect, spre alt job, spre o școală pe care și-o dorea sau chiar dacă nu și-o dorea, e o oportunitate care pică așa din cer. Deci Mercur retrograd zice acum!

Balanță

La Balanță avem o posibilitate de a reînnoi echipa de prieteni. Adică au fost niște lupte pe acolo, la Balanță s-au cam ales apele și acum pot să apară niște discuții despre o posibilitate de a continua niște relații. După aceea, Balanța are în continuare accent pe tot parcursul anului, dar acum în mod special pe deplasare. Poate trebuie să meargă prin țară să rezolve ceva sau în străinătate. Plecarea asta poate avea legătură cu școala, cu serviciul sau cu o căsătorie. E cineva acolo care o așteaptă pe Balanță să vină, să se cunoască, să experimenteze sau invers, e cineva din străinătate care vine. Ea poate călători anul ăsta mai mult ca oricând și există de acolo promisiune de viață mai bună, de viață echilibrată, fericită, cu cineva care e dornic să o înțeleagă și să o susțină.

La capitolul prietenii, sunt niște meciuri de câștigat așa. Și după aceea or să mai fie imediat, în continuarea acestor combinații, niște șanse de a se ocupa mai mult de ea, pentru că a obosit, e epuizată, s-a săturat de atâta neînțelegere sau neacceptare. Și vine Venus în zodia ei. Nu acum, în continuare am spus, și lucrurile vor sta altfel și o să fie împlinită sufletește.

Scorpion

Pentru Scorpion avem așa, în partea opusă, în sfera partenerială, avem această coadratură dinspre Leu. Câtă vreme suntem în Leu, Scurpionul este gâtuit, strangulat, încordat, nemulțumit, stârnit. Și nu avea chef de așa ceva. Dar ce înseamnă că șefii au niște idei cu el, au niște propuneri, poate el vrea să ceară mai mult și dacă are curaj, o să vadă că poate să iasă ceva bun, dar e riscant, pentru că, am zis, e o suită de combinații acolo, într-un unghi nepotrivit pentru Scorpion.

Și fix aici, în sfera carieră, ori se schimbă echipa de conducere, ori el îi înfruntă pe cei din conducere și s-ar putea să câștige, dar s-ar putea să iasă și cu vreo aripă rănită de acolo, dar nu știm, e riscant. Mercur e retrograd și poate spune ce nu trebuie. Poate i se spune ceva și pică dea curmezișul și el vrea să mai câștige niște bani. Acolo e accentul acestui an și poate vrea să ceară un salariu, un avans sau o mărire de salariu, sau se duce la bancă și I se zice că nu întrunește toate condițiile, dar dincolo de asta, el poate să răzbească și să câștige ce și-a propus, dar meciurile sunt cam dure în perioada asta pentru el, dar ce să facem fiecare avem de tras în perioada asta.

Săgetător

Săgetatorul îl are pe patron în sfera partenerială și el vrea să-l ajute, dar vine Marte și cere actele la control sau scoate foaie de hârtie, dați extemporal, tot așa. Și poate să fie tot așa, o confruntare cu șefii și el să iasă totuși bine din această verificare. E un scanner și să iasă bine. Mercur este retrograde printr-o casă a actelor, a deplasărilor, a lucrurilor care sunt la un interval pozitiv, adică sunt mai avantajați cei din Săgetător decât Scorpionii. Dar Mercurul ăsta retrograd, care pornește din sfera carieră pentru Săgetător, poate să atragă atenția ori că nu s-au luat niște bani, ori că s-au luat prea mult, ori că nu trebuia acum, ori niște discuții pe tema banilor, dar după aceea lucrurile se rezolvă, pentru că se observă că nu la el a fost problema.

Ar trebui să fie bine și în continuare, dar e vorba de cineva din trecutul poate recent sau mai trecut, sentimental, și vine să ceară niște explicații, sau vrea drepturi așa din senin. El poate să ceară, dar Săgetătorul nu e așa ușor de dus de nas, așa cum se așteaptă acest Marte, care e o persoană cu tupeu, îndrăzneață și hotărâtă. Și o să vedem ce este, pentru că Jupiter e patronul lui și e ca și cum ar fi avocatul lui și nu îl lasă de izbeliște. Deci o să fie bine.

Capricorn

Capricornul este cumva apărat, adică nu încasează în plin toate aceste combinații. Odată pentru că această cuadratură dinspre Leu spre Taur este ca o aripă protectoare deasupra Capricornului și el ar trebui să rezolve ceva care să-i dea un confort. Că e acasă, că e la serviciu, că e undeva, el are de câștigat un profit acolo.

După aceea, mai sunt niște lucruri de făcut în colectivitate, alea nu ies prea bine, pentru că Saturn e retrograd și în casa rudelor apropiate și a colegilor și a prietenilor și îl cam enervează toți.

La serviciu se petrece acțiunea asta de Marte și Jupiter și mulți pot face o schimbare dacă chiar și-o doresc, dacă nu, or să asiste la ce li se propune și au și ei de ales. Pe de altă parte e sfera familială, unde intervine probabil o problem, care trebuie rezolvată, și poate avea legătură cu membrii familiei sau cu locuința. Acolo trebuie făcut ceva, să cumpere un obiect mare.

Capricornul trebuie să aibă grijă, pentru că Marte vine cu atacul. Dacă n-ai făcut ce trebuia, dacă te doare ceva și zici lasă, verific mai târziu, nu merge așa pentru că Jupiter amplifică ce e și Marte te înțeapă, te taie, te chinuie, te învinețește. Doar, doar să faci ce trebuie.

Vărsător

Vărsătorul se află și el pe scena asta actoricească, pentru că planetele astea din Leu sunt în casa opusă și Vărsătorul încasează acești actori în casa partenerială, care vor să îi spună câte ceva, că trebuie să muncească mai mult, că trebuie să muncească mai atent, mai corect. După aceea e spera partenerială, cunoaște niște lume, este pe scena socială, mai are de dat un examen, poate se duce la un interviu sau pentru un job. Și mai poate să fie sfera partenerială cu cineva pe care îl cunoaște și care devine interesat de el, sau el de acea persoană, și poate se încheagă o prietenie, o relație, e și sfera căsătoriei.

La vărsător retrogradează Pluton și se întoarce cât mai spre Capricorn, e pe gradul zero, dar retrograd, și atunci sunt tot felul de răscoliri interioare. Și dacă din dinspre fecioară retrogradează acest mercur fix în dreptul parteneriatului lui de toate felurile, el o să încaseze poate niște reproșuri, poate el are de cerut câte ceva, sunt mai multe aspecte care intră în joc în funcție de felul fiecăruia, de nevoile lui, ș.a.m.d.

Mercur îi dă ceva de furcă ori cu serviciul, cu relația partenerială, ori cu sfera asta social - că adică are de prezentat un eveniment, că el se ocupă de organizare și dintr-o dată nu mai poate să țină în mâna asta, că lipsește nu știu ce, că s-a defectat aparatura. Sunt multe aspecte și pot fi mărunte, dar dacă se petrec la intervale mici și dese, atunci pe el îl irită treaba asta.

Mai e și Luna Plină din zodia Vărsătorului, în opoziție cu Soarele și Mercur retrograd, deci o suprasolicitare pe corpul fizic și pe cel emoțional, că îl deranjează că niște lucruri nu se așează ca la puzzle.

Deci puțină atenție și la sănătate și la emoțional și lucrurile vor fi depășite cu bine.

Pești

Peștii îl au pe Saturn retrograde. E e tancul? Da, și vine artileria, Marte și are un schimb de focuri cu Saturn din retrograd, din zodia Peștilor și atunci el ce poate să facă? Dacă acțiunea se petrece în casa în care locuiește, el scoate lucrurile vechi sau dmolează ceva. Sunt multe variante de descărcat această cuadratură pentru că Saturn înseamnă și vechitură și obiect greu, vechi, antic. Tot felul de lucruri înseamnă acest Saturn: și dărâmătură și faptul că pornesc de la temelie și construiesc ceva pe vechea casă, pe o ruină, cum ar veni.

Mai avem această Lună Plină care nimerește cam între coaste, așa pe sfera sănătății, sănătate și lucruri ascunse. El a tot înghițit bule de aer ca să nu spună ce era de spus, dar s-ar putea să fie dezvăluite acum și să trebuiască să își asume niște lucruri ca să meargă mai ușor mai departe.

Deci sănătate și ce am zis pe acasă să mai facă niște lucruri care l-ar ajuta să descarce acele tensiuni care sunt fix pe zodia Peștilor.

Berbec

Faptul că suntem în Leu este nemaipomenit, că el primește energia lui de foc și imediat croșetează ce are el nevoie, că el se mișcă repede, nu stă la filozofii.

După aceea avem în casa banilor, acolo, în zodia Taurului o cuadratura Soare din Leu cu Uranus de acolo și îl pune repede să cheltuiască pe ceva. Dar ce poate? Pleacă într-o croazieră, are de plătit școala copilului sau schimbă mașina.

Pentru Berbec avem Mercur retrograd în casa copiilor și a dragostei. Deci el a făcut niște promisiuni și poate nu s-a ținut de cuvânt, că l-a luat viața pe dinainte.

În dragoste totul este bine, cu Venus acolo, sfera sentimentală se activează frumos și dintr-o dată vine Mercur retrograd înapoi, s-a dat peste cap totul, nu mai e nimic, cum se ștepta: n-ai făcut, n-ai dres, mai înșelat, nu știu cele astea, adică se întâmplă multe lucruri foarte rapid. Totul se petrece rapid, odată, pentru că e ritmul de Leu dat de Soare.

Taur

La Taur e de zis că pleacă Marte, care o fi făcut, nu o fi făcut ce trebuia, pleacă. I-a dat niște bobârnace, ca să înțeleagă și el. Marte pleacă de acolo și se mută în casa banilor. Jupiter stă tot anul acolo ca să-i găsească finanțe Taurului, care e zodia banilor, și vine Marte și praf îi pe toți, îi aruncă pe geam. Accent pe casa banilor, dublu accent și cu coadraturi. Dar ce înseamnă că el va cheltui pe ce și-a propus. Vrea să se mute, se mută, vrea să ceară credit, primește îl și de imediat pe casă, pe mașină, vrea să plece undeva, plătește biletele de avion.

Mercur ăsta retrograd arată că pot să fie genul last minute și de-aia banii se duc repede, acum trebuie achitat. Și mai sunt și lucruri pe care nu le-a plătit la timp și o să fie atenționat să facă lucrul ăsta ca să nu primească o amendă și mai mare. Deci Marte în caza banilor te taxează, dar și aduce dintr-o dată o sumă la care nu te așteptai. Se echilibrez cumva.

Gemeni

Pentru Gemeni e complicat. Ei se descurcă, ei știu ce să facă, au promptitudine, reacționează la moment și au Jupiter acolo care le dă o încredere în ei. Vine Marte și dintr-o dată le dă toate stările deodată, că ei oricum le au. Trebuie să ia o decizie, vrând-nevrând, dar oricum va fi în avantajul lor că trebuie să se facă acest lucru. Mercur, patronul lor, e retrograd la început în casa asta din zodia Fecioarei, care e cumva cu niște decizii legate de casă, de mutat. E un an decizional pentru Gemeni.

Acum, pentru că Mercur retrogradează în zodia asta a Leului, probabil că sunt niște lucruri legate fie de acte, fie de deplasări, fie de școală, fie de regimul de școală al copiilor. Acolo sunt multe lucruri de trecut în revistă și probabil pentru fiecare e de făcut câte ceva. E un lanț de mici acțiuni pe care trebuie să le facă, sunt impulsuri pe care le impune Marte și la sfat cu Jupiter. Jupiter este judecătorul și Marte vine și el cu o cerere. Cei din Gemeni acum dau un examen serios și până anul viitor mai au de parcurs restul de materie de studiu ca să își dea doctoratul, masteratul, să ajungă la un nivel superior.

Rac

A fost o perioadă de acalmie pentru Rac, cu beneficii și acum planetele intră în zodia banilor lor, a câștigurilor și după aceea se întoarce Mercur. Venus, Mercur traversează zodia banilor și după aceea se întoarce Mercur, semn că nu și-a luat toți banii, nu i-a luat la timp, a luat mai puțin și trebuie niște completări. Mai vine cineva cu o ofertă de lucru pentru că nu a putut onora atunci când a fost ofertat și acum se reia întrebarea dacă vor să colaboreze sau nu. Ei vor fi foarte frământați, pentru că niște lucruri or să ia pe nepregătite și ei vor stabilitate și să iei cu frumosul și cu ușorul nu prea merge cu Marte.

Marte împreună cu Jupiter sunt în casa problemelor de sănătate cronică. Acolo sunt niște scanări profunde ca să se vadă dacă sănătatea e bună sau mai sunt semne de întrebare. E bine să nu lase pe altădată dacă se manifestă ceva pentru că Jupiter rămâne până anul viitor și de obicei aduce niște inflamări și niște exagerări ale unor lucruri care sunt mici și după aceea ele cresc în voie dacă tu nu le pui stop la timp. Deci Marte vine să zgândăre și mai tare ceea ce e deja acolo. Deci probleme de sănătate, de ele să aibă grijă, că poate să nu fie nimic.

După aceea cu banii mai sunt și alte taxe, poate mai sunt niște restanțe. Ei de obicei nu lasă neplătite, dar cine știe, a uitat, dar se rezolvă. Nu pare să fie ceva capital.

