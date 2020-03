Horoscop 7 martie 2020, cu Neti Sandu. Berbecii își găsesc un job bine plătit

Horoscop 7 martie 2020, prezentat de Neti Sandu. O zi tonică. Avem energie, chef de viaţă, sunt şi oameni în jurul nostru care să ne ţină isonul în excursie, pe la spectacole, la petreceri şi o să avem parte de o zi reuşită.

Vibraţia zilei este 7 şi o să ajungem la esenţa lucrurilor, în profunzime.

HOROSCOP 7 MARTIE 2020 PEŞTI

V-au rămas câteva lucruri nespuse şi o să faceţi cumva să vorbiţi deschis cu partenerul de cuplu şi-l scoateţi la cafea. O s-aveţi întâlniri cu oameni care vor să şi lucraţi ceva, dar să vă distraţi, c-aveţi multe pe cap în perioada asta, dar e nevoie şi de un respiro.

HOROSCOP 7 MARTIE 2020 BERBEC

Sunt evenimente la care o să vă placă să vă duceţi şi poate v-alegeţi şi cu un job, o colaborare şi cu bani, bineînţeles. O să vă găsiţi o companie agreabilă să plecaţi pe undeva ca să respiraţi alt aer, să vă-ntâlniţi cu prieteni mai vechi, mai noi şi să daţi refresh stării de spirit.

HOROSCOP 7 MARTIE 2020 TAUR

Aţi putea pleca într-o aventură turistică să vă deconectaţi şi poate să le faceţi şi o vizita unor prieteni. Poate daţi o raită prin oraş ca va-nnoiti garderoba, să degustaţi şi bunătăţi pe la cine ştie ce restaurant, cum vă place vouă, la o cină romantică.

HOROSCOP 7 MARTIE 2020 GEMENI

O ieşire în lume o să vă conecteze la ce e nou şi poate pescuiţi vreo idee pe care s-o puneţi în operă, să câştigaţi bani. Se poate să vă-ntâlniţi cu cineva care vine cu o propunere de afacere, poate fi şi particulară şi să vă puneţi la adăpost din punct de vedere financiar.

HOROSCOP 7 MARTIE 2020 RAC

Poate are loc o întrunire de familie la vreuna dintre rudele din alt colţ de ţară şi vă duceţi dacă se vor lua decizii care vă privesc şi pe voi. O să puteţi regla o relaţie amicală, sau poate e una sentimentală şi n-o să vă lăsaţi până n-o să ajungeţi la un consens, pentru că oamenii sunt valoroşi.

HOROSCOP 7 MARTIE 2020 LEU

O să vă caute cineva care vrea să va-ncercați şansele de a fi împreună şi o să simţiţi şi voi că există compatibilitate. Sunt câteva evenimente festive la care o să staţi şi voi măcar o oră, două şi o să fie şi program de voie, să vă puteţi relaxa după bunul plac.

HOROSCOP 7 MARTIE 2020 FECIOARĂ

Se poate să vă duceţi la o cununie religioasă, la masa festivă de după şi să fie distracţie. Poate-ajungeți la o-nțelegere cu cineva care s-a-ncăpățânat s-o ţină pe-a lui, pe-a ei şi până la urmă o să vă dea dreptate, şi-o să faceţi pace.

HOROSCOP 7 MARTIE 2020 BALANŢĂ

Poate-i strângeţi la un loc pe toţi ai voştri şi o să faceţi un consiliu de familie să fixaţi nişte reguli pentru o mai bună convieţuire. Se petrec multe lucruri noi şi o să fiţi pe fază sa nu rataţi o şansă în afaceri, sau de a face cunoștință cu cineva care v-ar putea însoţi în viaţă.

HOROSCOP 7 MARTIE 2020 SCORPION

Poate-o să vă faceţi noi prieteni cu prilejul unei reuniuni mondene, sau în grupul de amici apar unii noi, cu care să rezonaţi perfect. Un tete-a-tete cu cineva care vrea să vă cunoaşteţi mai bine o să v-ajute să vedeţi dacă aveţi disponibilitate pentru o relaţie, sau nu sunteţi - încă - pregătiţi.

HOROSCOP 7 MARTIE 2020 SĂGETĂTOR

Se poate să primiţi o invitaţie la un spectacol, să vă alăturaţi unui grup să plecaţi într-o excursie şi o să fie revigorant. E un suflu de prospeţime la voi, vreţi să-ncepeti o viaţă nouă, să fiţi împreună cu cineva, s-aveţi copii şi toate aceste lucruri se pot întâmpla.

HOROSCOP 7 MARTIE 2020 CAPRICORN

Or fi ceva treburi importante pe-acasă, dar tot o să ieşiţi 2-3 ore pe undeva la aer, la distracţie. O să mai cunoaşteţi şi altă lume, o să frecventaţi alte cercuri şi o să vehiculaţi idei pe care le puteţi pune - cu succes în practică - aveţi susţinere de la marele benefic, Jupiter.

HOROSCOP 7 MARTIE 2020 VĂRSĂTOR

Poate-o să le dedicaţi mare parte din timp copiilor, care vor în parc, ori la munte, să facă sport, să se distreze. Le-aţi rămas datori unor prieteni care v-au tot chemat pe la ei, sau să ieşiţi pe undeva, dar aţi fost ocupaţi şi abia acum v-aţi putea face program comun, azi, mâine.