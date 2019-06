HOROSCOP 7 IUNIE 2019, prezentat de Neti Sandu. Leilor li se va returna o sumă de bani

O zi frumoasă. Avem energie şi-o să ne putem şi deplasa şi să ne-ntâlnim cu prietenii să povestim, să ne distrăm, putem pune la cale şi nişte afaceri!

Vibraţia zilei este 7 şi o să putem spune ce avem pe suflet.

HOROSCOP 7 IUNIE 2019 GEMENI



Poate-o să plecaţi de azi pe undeva la odihnă, la distracţie ca să vă eliberaţi de toate acumulările negative, să fiţi fresh. O să le cereţi poate şi în scris şefilor câte ceva din ce-aveţi nevoie, printre care şi bani - dacă cu vorbitul n-aţi ajuns nicăieri.

HOROSCOP 7 IUNIE 2019 RAC



O s-aveţi mai mult curaj decât de obicei să staţi la taclale cu cineva care se-arată interesat de o relaţie sentimentală. O energie cum n-aţi mai avut de multă vreme şi o să vă achitaţi de toate obligaţiile la care rămăseserăţi restanţieri şi o s-aveţi şi o oră, două de respiro.

HOROSCOP 7 IUNIE 2019 LEU



Se poate să primiţi ceva în dar, poate vi se returnează şi bani şi o să fie o zi cu surprize plăcute. Aveţi inspiraţie şi poate - alegeţi o destinaţie de minivacanţă să faceţi plimbări, să vă relaxaţi împreună cu prietenii şi cu familia.

Citește și HOROSCOP 5 IUNIE 2019 cu Neti Sandu. Scorpionii îşi rezolvă problemele financiare

HOROSCOP 7 IUNIE 2019 FECIOARĂ

E posibil să primiţi o recompensă financiară, să vi se dea, eventual, nişte bonuri valorice, să vă răsplătească o muncă, şefii. E un grup care o să vă asimileze, să aveţi activităţi comune, să le veniţi în ajutor unor persoane care se afla într-o încurcătură, or avea nevoie şi de bani, probabil.

HOROSCOP 7 IUNIE 2019 BALANŢĂ

Se pare că tot n-aţi renunţat la ideea de a vă cumpăra o casă, ori să vă mutaţi cu chirie, poate şi-n alt oraş, altă ţară la urma urmei. Sunt evenimente mondene zilele astea şi o să vă faceţi timp să ajungeţi la toate, pe cât posibil, c-o să vă prindă bine să strângeţi relaţiile cu diverşi cunoscuţi.

HOROSCOP 7 IUNIE 2019 SCORPION

Va suna nişte rude care or fi în trecere prin oraşul vostru şi poate vă vedeţi cu ei dacă nu plecaţi pe nicăieri. Intenţii de călătorie se observă, mai trebuie să le puneţi în practică şi să alegeţi şi oamenii cu care să rezonaţi sufleteşte ca să porniţi la drum, încă de azi.

HOROSCOP 7 IUNIE 2019 SĂGETĂTOR

O persoană nou apărută în peisaj va scoate la cafea şi o să vă suscite interesul pentru că veţi descoperi puncte comune. Apar noi provocări şi la serviciu şi în particular, de undeva pot surveni situaţii la care să nu va fi aşteptat şi care să vă ridice în rang.

HOROSCOP 7 IUNIE 2019 CAPRICORN

E cineva tânăr care vrea să vă scoată din zona de confort, dar o să-i arătaţi că sunteţi şi flexibili dacă vreţi. O să fie de lucru mai mult decât de obicei la serviciu şi o să daţi zor, în ritmul vostru să lichidaţi toate treburile, să nu vi se poată reproşa nimic.

HOROSCOP 7 IUNIE 2019 VĂRSĂTOR

O invitaţie în oraş la cafea, la spectacol, sau la un shopping pe fugă, o să vă scape de stres, pentru câteva ore. Se poate să găsiţi şi voi ceva de lucru în particular şi or să fie nişte bani în plus la bugetul familiei, şi chiar o să vă placă ce faceţi, c-aveţi apetit pentru muncă.

HOROSCOP 7 IUNIE 2019 PEŞTI

O să vă puteţi găsiţi şi voi perechea de suflet care să vă completeze frumos şi să va-ntemeiati o familie până la sfârşitul anului. O să umpleţi timpul liber cu preocupări în care o să vă puneţi în valoare nişte calităţi pe care cei din jur n-au avut ocazia să le vadă şi pentru voi o să fie o descărcare creativă.

HOROSCOP 7 IUNIE 2019 BERBEC

Poate va invita cineva diseară la un film, la un spectacol şi aflaţi cum vede relaţia persoana respectivă. Va mai cumpăraţi una, alta prin casă, mai şi reparaţi, câte ceva şi o să le asiguraţi alor voştri ce au nevoie, ca să se simtă şi ei respectaţi, apreciaţi.

HOROSCOP 7 IUNIE 2019 TAUR

Vă daţi întâlnire cu colegi, prieteni, poate plecaţi împreună într-o excursie şi o să vă priască. Poate plecaţi pe undeva, în plimbare şi o să vă mai destindeţi, că v-o fi ajuns oboseala şi o să luaţi o gură de aer proaspăt, şi vă-ntoarceţi de-acolo cu idei şi personale şi de serviciu.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!