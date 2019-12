Horoscop 7 decembrie 2019, prezentat de Neti Sandu. Săgetătorii își vor găsi marea dragoste

O zi cu rezolvări. E bine să punem toate lucrurile în ordine, să lichidăm conflictele mai vechi, mai noi, să fim cu inima împăcată de acest sfârşit de an.

Vibraţia zilei este 7 şi o să ne bucurăm de o intuiţie preţioasă.



Horoscop 7 decembrie 2019 SĂGETĂTOR

O să vă caute cineva care vrea să formaţi un cuplu şi dacă sunteţi interesaţi de o relaţie ieşiţi la cafea. O să vă bucuraţi de vizita unor oameni cărora le-aţi dus dorul şi poate vă faceţi program pentru azi şi mâine, c-aveţi multe de împărtăşit.



Horoscop 7 decembrie 2019 CAPRICORN

Se poate să fiţi invitaţi la nişte evenimente festive şi să reînnodaţi acolo vechi prietenii, să vă reconectaţi la viaţa socială. Apar nişte câştiguri sufleteşti şi o să se schimbe cu totul atmosfera din relaţia de cuplu şi de-acasă din familie şi o să vă tihnească.



Horoscop 7 decembrie 2019 VĂRSĂTOR

O să-ntâlniţi în cercul de prieteni cu nişte oameni care vor să vă coopteze într-o activitate care să v-aducă satisfacţii profesionale. O invitaţie într-o staţiune turistică, poate practicaţi şi vreun sport, ca să vă dezmorţiţi şi sufleteşte şi trupeşte, pare să fie ceva cu adrenalina.



Horoscop 7 decembrie 2019 PEŞTI

Poate-o să luaţi un premiu, vi se dau în avans nişte bani, or fi daruri de onomastică de ieri sau pur şi simplu nişte cadouri. Se poate să vă treziţi cu o invitaţie, aşa, din scurt, să plecaţi cu grupul de prieteni într-o recunoaştere prin împrejurimi să vă mobilizaţi cu uşurinţă şi cu mare plăcere.



Horoscop 7 decembrie 2019 BERBEC

Vă caută cineva care vrea să afle mai multe despre voi şi o să vedeţi şi voi ce simţiţi - intraţi în jocul ăsta sau nu. O să-ndreptati nişte situaţii care vă creau un gol în stomac şi-o să vorbiţi deschis cu cei cu care oţi fi avut nişte discuţii şi-o să fiţi cu inima uşoară de Crăciun, de sărbători.



Horoscop 7 decembrie 2019 TAUR

O să onoraţi invitaţiile în vizită, la plimbare, la cafea, la o cină romantică şi o să fie revigorant. Poate va trebui să daţi un răspuns referitor la un angajament pe care vi-l luaţi sau nu - iar dacă nu sunteţi convinşi declinaţi oferta şi lăsaţi lucrurile aşa cum sunt.



Horoscop 7 decembrie 2019 GEMENI

Se poate să-ntâlniţi pe cineva care să vă completeze sufleteşte şi să formaţi un cuplu stabil. Sunt lucruri legate de familie care-au rămas în aer şi vreţi să le-ndreptati pe toate că să treceţi cu bine în noul an, să fiţi împăcaţi cu voi înşivă în primul rând.



Horoscop 7 decembrie 2019 RAC

Vă daţi întâlnire cu nişte posibili parteneri de afaceri să luaţi în calcul o colaborare care v-ar aduce profit - vedeţi ce se-ntâmplă. Se pare c-o să aibă loc o întâlnire cu cineva care e pe lungimea voastră de undă şi visează la o relaţie şi o s-aveţi atuuri forţe ca să şi fiţi împreună.



Horoscop 7 decembrie 2019 LEU

Poate alegeţi o variantă de distracţie prin ţară pe undeva o să vă depărtaţi de grijile cotidiene şi să respiraţi şi alt aer. Se poate să fie o sărbătoare în familie şi să vă strângeţi cu toţii să le ziceţi la mulţi ani, casă de piatră celor în cauză şi să vă bucuraţi, c-aveţi toate motivele.



Horoscop 7 decembrie 2019 FECIOARĂ

Poate faceţi un consiliu de familie să stabiliţi ce cumpăraţi cu banii din cont şi o să vedeţi cum îi împărţiţi să v-ajungă. E posibil să-ntâlniţi la o petrecere pe cineva care să vi se lipească de suflet şi să-ncepeți o relaţie care să vă-ntregească, să vă puteţi face o viaţă împreună.



Horoscop 7 decembrie 2019 BALANŢĂ

E posibil să vă găsiţi o preocupare de timp liber şi să vă luaţi de acolo energia necesară, să puteţi face treabă serioasă la serviciu. Veşti de toate felurile la voi, or să vă şi bucure, or să vă pună şi pe gânduri, cert e că n-o să fie o zi monotonă şi o să luaţi şi decizii de viaţă în doi.



Horoscop 7 decembrie 2019 SCORPION

Se pare c-aveţi intuiţie şi o să vă duceţi la evenimentele de la care-o să plecaţi cu oferte de job şi cu o invitaţie de sărbători. Se poate să-ntâlniţi pe cineva cu care să vă-nțelegeți bine şi să vă petreceţi sărbătorile, poate şi plecaţi pe undeva în perioada asta a sărbătorilor sau într-un weekend măcar.