Horoscop 6 iulie 2018. Zodia care va avea o surpriză plăcută pe plan financiar

Se pare că o să ne bucurăm de o reuşită şi-o să punem la cale diverse alte proiecte care să ne-aducă satisfacţii pe mai multe planuri!

Vibraţia zilei este 6 şi o să ne străduim să păstrăm o atmosferă plăcută în familie.

RAC

Poate mai trageţi o porţie de negocieri şi dacă nu picaţi la o înţelegere în toate privinţele o luaţi de luni de la capăt. O să vă bucuraţi de prezenţa unor oameni care sunt pe lungimea vaostra de undă şi o să vă refaceţi tonusul, ieşiţi la plimbare, luaţi masa în oraş, după orele de program.

LEU

E un suflu de prospeţime la voi, poate pentru că v-aţi îndrăgostit, ori gândul c-o să vă luaţi casa va ţine în verva. Se poate regla o situaţie care ţine de viaţă de cuplu şi ca să vă detensionaţi, lansaţi o invitaţie, vă duceţi la munte, la mare, sau la o terasă, în parc, la plimbare.

FECIOARĂ

O să mai cumpăraţi diverse lucruri pentru confortul alor voştri că s-aveţi o stare de spirit şi mai bună, să vă bucuraţi cu toţii. Vă faceţi nişte socoteli cu banii ca să v-ajungă, să nu vă treziţi că n-aveţi cu ce pleca într-o excursie mâine, poimâine, ca să vă destindeţi.

BALANŢĂ

O să-şi facă apariţia cineva care să se facă remarcat prin ceva anume şi care să vă atragă tocmai prin acest fel de a fi. Se poate să primiţi o invitaţie la un eveniment monden şi o să faceţi cunoştinţă cu nişte oameni care pot lucra cot la cot cu voi într-o combinaţie de afaceri.

SCORPION

E rost de plecat pe undeva într-o vilegiatură şi să le faceţi o vizita unor prieteni care va invita la grătar, la cafea. O s-aveţi de rezolvat nişte aspecte care ţin de viaţă de familie şi o să vă bucuraţi de suport din partea alor voştri, dar mai pot fi şi ceva rude care să pună umărul.

SĂGETĂTOR

Poate vă orientaţi spre o investiţie, să vă luaţi o maşină, au o casă mai mare, poate, ca să vă creşteţi copiii. Se poate să plecaţi de azi într-o staţiune turistică şi să vă cazaţi pentru vreo două zile, să respiraţi alt aer să vă refaceţi bunădispoziţie.

CAPRICORN

Poate vă cereţi drepturile în instanţă, apelaţi la un avocat care să aplice literă de lege cu care să convingă, să se lupte pentru voi. Se poate să vă mai gândiţi până luni şi să-i daţi atunci răspunsul unui angajator care vrea să vă coopteze într-un proiect de pe urma căruia toată lumea are de câştigat.

VĂRSĂTOR

E cineva care vrea să petreceţi timpul liber împreună, ca să vă cunoaşteţi mai bine, să se vadă dacă puteţi forma un cuplu. V-au rămas nişte lucruri nerezolvate şi dacă timpul vă presează trebuie să le duceţi la bun sfârşit ca să meargă totul ca pe roate în viaţa voastră.

PEŞTI

Poate organizaţi o întâlnire cu rudele, azi, mâine să organizaţi un eveniment de familie, să vină fiecare cu câte ceva. Se observă o sumă de bani care v-ar permite o escapadă turistică, sau măcar să puteţi ieşi din casă, la un suc, o prăjitură, într-un parc de agrement.

BERBEC

O să luaţi nişte bani cu care se poate să daţi iama prin magazine să faceţi aprovizionarea, să vă luaţi şi ceva de îmbrăcat. Vine cineva care o să vă scoată în lume, să mai uitaţi de stresul zilnic, să vă încărcaţi bateriile cu energie de la cei care sunt pe frecvenţa voastră.

TAUR

Vă ocupaţi de treburile gospodăreşti, ca să vă rămână timp mâine şi poimâine pentru relaş, să vă plimbaţi, să vă-ntâlniţi cu prietenii. Voi sunteţi pe punctul de a face o schimbare în cariera şi analizaţi oferta pieţii, să vedeţi ce e cel mai avantajos, să vă duceţi, normal, la mai bine!

GEMENI

Or să vă reuşească eforturile de grup şi-o s-aveţi rezultate foarte bune la serviciu, iar ieşirile amicale vor fi reconfortante. Poate veţi lucra ceva în particular şi o să faceţi rost de bani în plus, pe care să-i puneţi deoparte pentru concediu, să vă simţiţi în largul vostru, din punct de vedere financiar

