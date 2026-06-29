Vibrația zilei este 3 și, pentru că Mercur devine retrograd, să îndreptăm comunicarea. Musai.

Horoscop 30 iunie 2026 – Rac

O să dați drumul proiectelor noi și o să vă străduiți să țineți pasul cu evenimentele, ca să vă asigurați o evoluție rapidă, că succesul e aproape. Poate faceți o investiție, vă luați o mașină sau poate deschideți propria afacere.

Horoscop 30 iunie 2026 – Leu

O să se găsească o formă de recompensă pentru ce ați muncit, poate e o primă sau poate un voucher, un bilet de vacanță, măcar pentru un city break. Întrevedere cu cineva care vrea să vă propună un job și poate mai sunt și alte variante, vă mai gândiți.

Horoscop 30 iunie 2026 – Fecioară

Se poate să primiți un accept, să începeți munca la noul loc de muncă, să vă lansați pe o nouă orbită profesională, că aveți multe de spus și de făcut în meserie. O să primiți ajutor din partea unor oameni care țin la voi și o să vă descurcați cu restul treburilor, deloc puține, pe care le mai aveți pe cap.

Horoscop 30 iunie 2026 – Balanță

Vi se împlinesc niște așteptări și nu o să lăsați oportunitățile de a vă face remarcați într-un domeniu, o să faceți cumva să deveniți o voce. Or să vă intre niște bani pe care i-ați putea depune într-un cont și să aveți cu ce să vă faceți o vacanță de vis.

Horoscop 30 iunie 2026 – Scorpion

Sunt lucruri importante de pus la punct, acte de semnat, poate le-ați făcut niște promisiuni unor oameni și vreți să vă țineți de cuvânt, că sunteți paroliști din fire. Munca voastră nu o să rămână nerăsplătită și o să vă treziți cu o funcție, cu ceva care compensează efortul depus.

Horoscop 30 iunie 2026 – Săgetător

Poate îi faceți o surpriză partenerului de cuplu și îi spuneți unde o să petreceți weekendul – într-un city break, la relaxare. Se poate să fie ceva mai mult de lucru la serviciu, dar o să țineți pasul cu evenimentele.

Horoscop 30 iunie 2026 – Capricorn

Poate va trebui să vă descurcați singuri o vreme, fără ajutorul pe care l-ați avut, că oamenii care vă ofereau sprijin vor fi ocupați cu alte treburi. E cineva care revine cu o ofertă de colaborare și o să vă gândiți, nu trebuie să dați imediat răspunsul.

Horoscop 30 iunie 2026 – Vărsător

O reușită în sfera comunicării cu șefii și o să vă bucurați de niște privilegii, dar pentru că munca voastră vorbește de la sine. Poate faceți o achiziție, vă luați o mașină, că aveți de gând să plecați într-o excursie, în vacanță, în străinătate.

Horoscop 30 iunie 2026 – Pești

O reușită în formula de grup – munca în colectivitate o să vă aducă satisfacții profesionale și bani, dacă e vreo colaborare. Se poate să aveți de rezolvat niște acte legate de școală, ca să încheiați o situație și să plecați în vacanță.

Horoscop 30 iunie 2026 – Berbec

Poate se așteaptă un răspuns de la voi, că ați avut suficient timp de gândire și trebuie spus dacă relația de cuplu merge sau mai scârțâie pe ici, pe colo și trebuie făcut ceva. Poate plecați în weekend pe undeva și vă interesați de cazare și itinerarii ca să vă simțiți cât se poate de bine.

Horoscop 30 iunie 2026 – Taur

E un grup care o să vă absoarbă ca să luați parte la organizarea unui eveniment care o să vă pună și pe voi în valoare. Se poate să recuperați niște bani și să vă achitați toate datoriile, ca să vedeți cu ce bani rămâneți.

Horoscop 30 iunie 2026 – Gemeni

Cuvântul vostru o să aibă greutate și o să vă impuneți într-un mediu, probabil online, punctul de vedere, și se vor auzi reverberații pozitive. Poate le atrageți atenția unor datornici că exagerează cu întârzierile și că aveți nevoie de bani, totuși.