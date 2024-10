Horoscop 3 octombrie 2024, cu Neti Sandu. O să puteți face rost de bani în plus

Vibrația zilei este 3 și comunicarea face toți banii într-o astfel de zi.

Horoscop 3 octombrie 2024 - BALANȚĂ

Apar tot felul de provocări și o să fiți pe fază că pot fi tot atâtea șanse de a vă bucura de succes în carieră și să câștigați prestigiu și bani.

Se conturează un proiect nou la serviciu, dar o să trebuiască să insistați ca să vi se respecte cerințele.

Horoscop 3 octombrie 2024 - SCORPION

O invitație în străinătate, poate-ați promis mai demult cuiva că vă duceți și o să porniți la drum că vouă vă place să explorați locuri necunoscute.

O să vi se facă o ofertă de lucru și s-ar putea s-o acceptați de la bun început că nu v-ar strica niște bani în plus.

Horoscop 3 octombrie 2024 - SĂGETĂTOR

O să vă puteți găsi și voi perechea de suflet și să vă gândiți și la căsătorie că vreți să fiți și voi cu cineva, să împărțiți bune și rele.

O să rezervați câteva zile să plecați măcar în weekend pe undeva, dacă nu o săptămână, sau așa ceva.

Horoscop 3 octombrie 2024 - CAPRICORN

Se pare c-o să vă ocupați, printre picături și de casă, de reparații, să zugrăviți, faceți și conserve de sezon și o să aveți program încărcat.

O să puteți face rost de bani în plus, poate pentru c-o să lucrați în particular, și variante or să tot fie.

Horoscop 3 octombrie 2024 - VĂRSĂTOR

O să vă recuperați banii, cât și bunurile că datornicii n-or să mai aibă încotro și or să vă vireze banii în cont, dar după lungi insistențe din partea voastră, ce-i drept.

O să acceptați o colaborare dacă programul nu vă e prea încărcat și nu vă simțiți obosiți.

Horoscop 3 octombrie 2024 - PEȘTI

Relația cu partenerul devine și mai stabilă și poate vă luați o casă mai mare c-or să apară și copiii, sau aveți, oricum, nevoie de mai mult spațiu.

E momentul să vă îngrijiți și de sănătate, să faceți masaj, fizioterapie, sau vă duceți la o sală de fitness.

Horoscop 3 octombrie 2024 - BERBEC

Se pare c-o să revină la sentimente mai bune cineva care nu v-a putut aprecia acum ceva timp, dar a realizat ce-a pierdut și vă caută.

O invitație prin lume, pe undeva ca să vă-ntâlniți cu o persoană care vă poate face fericiți, dacă n-aveți pe nimeni.

Horoscop 3 octombrie 2024 - TAUR

Se poate s-aveți drumuri de făcut și să trebuiască să-i faceți și mașinii o verificare, dacă nu cumva sunteți în căutarea alteia nou-nouțe.

Vă preocupă un domeniu de studiu și poate vă-nscrieți la cursuri să vedeți dacă sunt ceea ce căutați.

Horoscop 3 octombrie 2024 - GEMENI

E momentul vostru de glorie și o să atrageți toate privirile asupra voastră, că munca voastră o să vorbească de la sine, dacă prin vorbe nu i-ați convins pe beneficiari.

Poate n-ar strica să faceți o programare la doctor să vedeți cum stați, mai ales dacă simțiți vreun disconfort, ar fi păcat să nu vă tratați.

Horoscop 3 octombrie 2024 - RAC

Ați putea negocia un contract și dacă lucrurile ies așa cum vă doriți vă dați acceptul și vă apucați de treabă, c-or să vină bani de-aici.

Se poate s-aveți o discuție de principiu cu cineva care intenționează să vă uniți forțele ca să atacați un proiect de anvergură.

Horoscop 3 octombrie 2024 - LEU

Vi se fac promisiuni de bani, dac-o să intrați într-o serie de colaborări și o să vă cântăriți și voi șansele, ca să nu vă riscați jobul actual.

O veste care s-ar putea să vă bulverseze, dar se desprinde și o idee de carieră promițătoare.

Horoscop 3 octombrie 2024 - FECIOARĂ

Se poate să recuperați niște bani și să vă asigurați c-o s-aveți pentru o ieșire la sfârșit de săptămână, că vreți, neapărat, o porție de relaxare.

O să vă cointereseze cineva la un proiect care-o să v-aducă un plus de vizibilitate și o să vă asigure acea constanță financiară de care-aveți nevoie.

