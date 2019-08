Horoscop 29 august 2019, prezentat de Neti Sandu. Leii vor primi banii revendicați

HOROSCOP 29 AUGUST 2019, prezentat de Neti Sandu. O să ne bucurăm că munca noastră n-a fost în zadar, beneficiarii ne apreciază, ne răsplătesc şi o să ne mobilizăm şi pe mai departe dac-avem stimulente.

Vibraţia zilei este 11 număr maestru şi o să atingem un prag al înţelepciunii.

Ce se întâmplă în fiecare zodie:



HOROSCOP 29 AUGUST 2019 FECIOARĂ

Se poate să faceţi nişte achiziţii care or să fie şi pe gustul alor voştri, c-or fi de folos comun. Se rezolvă o sumedenie de lucruri care v-au ţinut blocaţi într-un provizorat şi o să daţi drumul proiectelor noi şi or să vină şi banii.

HOROSCOP 29 AUGUST 2019 BALANŢA

Poate-o să faceţi un efort financiar să vă luaţi o maşină să vă puteţi deplasa în siguranţă, mai ales dacă urmează să plecaţi la drum lung. V-au rămas nişte aspecte de dus la bun sfârşit şi o să vă daţi toată osteneala să lichidaţi toate restantele c-aveţi planuri mari pentru perioada care urmează.

HOROSCOP 29 AUGUST 2019 SCORPION

O să faceţi echipă cu cineva care e pe lungimea voastră de undă şi puneţi pe roate o afacere profitabilă. Poate v-aţi făcut nişte socoteli legate de plecarea la studii sau ca să munciţi în altă ţară, să vă căsătoriţi poate, dacă lucrurile merg bine.

HOROSCOP 29 AUGUST 2019 SĂGETĂTOR

Se va găsi o formă de recompensă pentru ce-aţi muncit şi o să fie un stimulent că, totuşi, munca vă e apreciată. Aveţi idei, ştiţi şi cum să le puneţi în practică şi vor fi şi oameni care să vă sară-n ajutor la nevoie, totul e să aveţi prezenta de spirit să apăsaţi pe buton.

HOROSCOP 29 AUGUST 2019 CAPRICORN

Se poate să susţineţi un examen, un concurs şi să obţineţi un titlu, un post mai bine plătit. Se poate să plecaţi într-o vacanţă, e rost de distracţie, o să vă şi relaxaţi, că s-au adunat cam multe în ultimii doi ani, nu numai în perioada asta.

HOROSCOP 29 AUGUST 2019 VĂRSĂTOR

E cineva care vă cooptează într-o chestiune de afacerei şi poate vă convine o colaborare. O s-aveţi o discuţie între patru ochi cu cineva care vrea să creadă în continuare în voi, să primească asigurări din partea voastră că relaţia are un viitor stabil.

HOROSCOP 29 AUGUST 2019 PEŞTI

Poate-o să fiţi mai deschişi cu cineva care vă curtează şi dacă nu sunteţi angajaţi într-o relaţie o să vă cuprindă vraja. Se poate să aveţi o ofertă legată de colaborări din care-o s-alegeţi ceva care să se potrivească mănuşa cu perioada pe care-o traversaţi.

HOROSCOP 29 AUGUST 2019 BERBEC

O veste de la cineva plecat, şi o să vă daţi întâlnire fie la voi, fie acasă la acea persoană care locuieşte în străinătate. O să aveţi ceva mai multă treabă pe-acasă şi o să le daţi de capăt în vreo trei săptămâni, cam aşa, or să se cam ducă şi banii, dar o să fie totul cu folos.

HOROSCOP 29 AUGUST 2019 TAUR

Or să vină în vizita copiii, nepoţii, poate rămân câteva zile şi o să fie un câştig sufletesc. Se pare c-aveţi inspiraţie şi or să iasă lucruri de calitate din mâinile voastre poate le şi valorificaţi şi-o să faceţi rost de bani în plus.

HOROSCOP 29 AUGUST 2019 GEMENI

Se poate să închiriaţi un spaţiu în care să lucraţi, pentru o vreme iar unii dintre voi poate vă mutaţi câteva zile altundeva să zugrăviţi. Poate-ați găsit cazare mai ieftină pe undeva prin staţiunile preferate şi vă luaţi câteva zile libere să vă bucuraţi de odihnă.

HOROSCOP 29 AUGUST 2019 RAC

Poate le veniţi în ajutor rudelor apropiate care au nevoie de voi şi n-o să fie un efort prea mare să fiţi alături de ei. Se poate să-ncepeți nişte cursuri, o specializare, poate daţi şi vreun examen, o probă eliminatorie să mai urcaţi pe scara ierarhică la serviciu.

HOROSCOP 29 AUGUST 2019 LEU

Încep să vină banii pe care i-aţi revendicat luna trecută sau acum două luni şi or să pice tocmai bine, după concediu. E posibil să semnaţi un contract de angajare şi să vă asiguraţi un venit constant, să vă permiteţi un credit bancar la o adică, sau pentru altceva costisitor.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!