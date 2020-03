Horoscop 26 martie 2020, prezentat de Neti Sandu. Berbecii își pot salva căsnicia

Horoscop 26 martie 2020, prezentat de Neti Sandu. Să fim pe fază, să nu ratăm o șansă care ne-ar putea face fericiți că o să așteptăm mult și bine un alt tren ca să dăm lovitura.

Vibrația zilei este 8 și să nu facem risipă de bani, să-i economisim.

HOROSCOP 26 MARTIE 2020 BERBEC

O să va puteți salva o căsnicie, o relație sentimentală la nivel declarativ, deocamdată și o să începeți o viață nouă că aveți resurse cât cuprinde. Se pare că ați dat de ceva, de un filon financiar și o să începeti treaba cât de curând, o să lucrați și de acasă, și oricum, pare să fie pe placul vostru.

HOROSCOP 26 MARTIE 2020 TAUR

Poate vă beți cafeaua cu prietenii pe Skype, fiecare la el acasă și vă faceți planuri să vedeți ce ați mai putea inventa să nu faceți depresie. O discuție cu un om de afaceri se poate trasforma rapid într-un parteneriat care să aducă profit, pentru că aveți idei, pricepere și forță de muncă.

HOROSCOP 26 MARTIE 2020 GEMENI

Se poate să intrați într-o relație de comunicare cu cineva care să vă completeze frumos și o să fiți înconjurați cu iubire și căldură, și se mai topesc grijile. Or să vă intre de undeva niște bani și o să faceți niște achiziții, poate le întindeti o mâna de ajutor și părinților, rudelor mai în vârstă, dac va fi cazul.

HOROSCOP 26 MARTIE 2020 RAC

E cineva care vrea mai demult să vă cunoască, dar o să vorbiți doar în rețelele de socializare și dacă nu sunteți într-o relație și vă place persoana o să continuați. Poate o să rezolvați o problemă mai veche cu cineva dintr-o fostă relație și nu o să mai aveți de-a face cu judecătoria, cu alte instanțe, ci cu vorba bună se rezolvă.

HOROSCOP 26 MARTIE 2020 LEU

Se poate să mai lucrați de acasă fiindcă e nevoie, dar va trebui să va ocupăți de copii, sau de niște persoane mai în vârstă. Aveți inițiative și niște oameni în jurul vostru care să vă susțină, să vă ghideze și să vă ofere sprijin să iasă o muncă de calitate pentru că asta vă doriți cu toții.

HOROSCOP 25 MARTIE 2020 FECIOARĂ

Poate or să fie niște oameni pe care să vă puteți baza la serviciu și voi o să lucrați de acasă - cât se poate. Șefii or să va roage să lucrați ceva în plus și o să aveți de câștigat bani și o poziție mai la vedere în schemă, o să primiți vreo funcție - ori acum, ori mai încolo.

HOROSCOP 26 MARTIE 2020 BALANȚĂ

Poate va înțelegeți cu șefii într-o audiență pe Skype să va respecte niște drepturi și să știți ce se mai așteaptă de la voi în plan profesional. Poate începeti lucrul la ceva care se cere în momentul de față și o să vă aducă satisfacții materiale, și sufletești pentru că o fi un proiect în care de multă vreme v-ați pus mari speranțe.

HOROSCOP 26 MARTIE 2020 SCORPION

Poate faceți niște modificări pe acasă, reamenajati toată locuința, sau faceți reparații, o zugrăveala dacă aveți timp și va pricepeți. Se pare că o să obțineți toate semnăturile pe actele de care aveți nevoie ca să intrați în legalitate și o să va puteți ocupa și de restul problemelor.

HOROSCOP 26 MARTIE 2020 SĂGETĂTOR

Vă faceți program de lecții, de joacă, să petreceți acel timp de calitate cu copiii și să nu vă plictisiți nici voi. Voi ați putea regla din mers o situație care ține de serviciu, de afacerile voastre, ca să fie o continuitate financiară, să nu rămâneți în pană de bani.

HOROSCOP 26 MARTIE 2020 CAPRICORN

Poate o să le fiți de ajutor unor apropiați care nu se pot deplasa, au nevoie de medicamente, de bani sau de alimente și le trimiteți cumva, le lăsăți la ușă. Poate o să vă dați acordul pentru o colaborare care o să între în linie dreaptă de îndată ce or să fie toți factorii decizionali de acord, pe net sau la serviciu pentru unii.

HOROSCOP 26 MARTIE 2020 VĂRSĂTOR

Poate vă asociați cu niște oameni pe net să duceți la bun sfârșit un proiect ca să vă puteți lua banii, să nu rămâneți în aer. O să interactionați cu niște oameni pe net care vin cu oferte de job, dar o să vă hotărâți mai greu decât de obicei, poate pentru că ați căpătat o gândire matură și nu vi se potrivește orice.

HOROSCOP 26 MARTIE 2020 PEȘTI

O să faceți echipa cu partenerul de cuplu și la treabă și la distracție în casă și o să va ocupăți împreună și de copil. Se pare că o să recuperați niște bani, o să ajungeți la zi cu finanțele și o să mai descoperiți niște surse de bani, or fi colaborări pe termen scurt și o să le luați ca atare.