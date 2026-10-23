Acum privim adevărul drept în ochi. Vibrația zilei este 6 și o să avem parte de armonie.

Horoscop 24 octombrie 2026 – SCORPION

O să vă dați întâlnire cu niște prieteni care vor de mai multă vreme să vă revadă și poate ieșiți la masă, la plimbare, să aduceți un vibe pozitiv în relație.

E o destinație la care n-ați ajuns cu ceva timp în urmă și o să faceți tot posibilul să ajungeți și acolo.

Horoscop 24 octombrie 2026 – SĂGETĂTOR

Se pare că ați luat în serios invitația la cafea din partea cuiva care vă face curte de ceva vreme și o să vă lăsați seduși de farmecul acelei persoane, dacă n-aveți partener.

O să dați curs invitației la masă, că or fi niște prieteni care sărbătoresc ceva, posibil și în altă localitate.

Horoscop 24 octombrie 2026 – CAPRICORN

S-ar putea să fie nevoie de voi în alt capăt de țară sau chiar peste hotare, să dați o mână de ajutor cuiva care se simte singur sau chiar duce lipsă de alimente ori de vreun medicament.

Horoscop 24 octombrie 2026 – VĂRSĂTOR

O să vă scoată la cafea cineva care nu-și poate continua viața fără voi și o să fie categoric: persoana respectivă vrea să vă împăcați și să mergeți mai departe sau fiecare să-și vadă de drumul lui.

Se poate să vă implicați într-o activitate cu numeroși participanți, poate fi un concurs, un meci ori poate un spectacol cu miză mare.

Horoscop 24 octombrie 2026 – PEȘTI

Poate vă treziți cu niște bani în cont și o să aveți de plimbare, de ieșit în lume, că vă așteaptă prietenii, rudele și o să puteți sta la taclale o zi și-o noapte.

O să-i întoarceți vizita cuiva care v-a tot invitat, dar ați fost fără măsură de ocupați și n-ați putut ajunge. Acum însă dați o fugă.

Horoscop 24 octombrie 2026 – BERBEC

Vești bune, o confirmare că vi s-a rezolvat un loc de cazare prin țară, pe undeva, și o să petreceți două zile departe de zona în care locuiți.

Se poate să vă fie, cumva, răsplătită munca și să luați un premiu sau să primiți aplauze, aprecieri la scenă deschisă.

Horoscop 24 octombrie 2026 – TAUR

V-au rămas niște lucruri fără un răspuns clar și poate o convocați la un tête-à-tête pe acea persoană care v-a creat răscolirea sufletească, să vă răspundă la niște întrebări.

Sunt niște treburi de rezolvat pe acasă și-ntâi dați zor să scăpați de ele, după care poate faceți doi pași pe-afară.

Horoscop 24 octombrie 2026 – GEMENI

S-ar putea să-i prindeți în toane bune pe prieteni și să vă însoțească într-o escapadă turistică, într-un parc de agrement sau la o ceremonie.

Se poate să fie o descărcare de adrenalină pe un teren de sport sau plecați într-o expediție pe munte, că aveți un spirit de aventură.

Horoscop 24 octombrie 2026 – RAC

E posibil să intervină vreo situație neprevăzută și să ajungeți la o destinație mai departe de casă și să rămâneți peste noapte, din cauza vreunei obligații de familie.

Se căsătoresc, poate, niște prieteni sau rude, sărbătoresc altceva și vă cheamă pe la ei la un pahar de șampanie.

Horoscop 24 octombrie 2026 – LEU

O să vă vină inima la loc după ce o să aveți o discuție cu cărțile pe față cu omul care vă tulbură somnul, că vreți să fiți din nou împreună.

Aveți chef de viață, de plimbare, de distracție și o să atrageți în jurul vostru oameni care se simt în largul lor alături de voi.

Horoscop 24 octombrie 2026 – FECIOARĂ

E posibil să umblați la fondul de rulment ca să puteți pleca într-un du-te-vino la cineva care vă așteaptă la brunch și, până la noapte, puteți fi din nou acasă.

Poate alegeți o variantă de relaxare mai pe lângă casă, poate-i chemați pe prieteni pe la voi și stați la povești.

Horoscop 24 octombrie 2026 – BALANȚĂ

O întâlnire cu cineva care contează pentru voi și poate aflați încotro se îndreaptă relația voastră, că au fost niște controverse în ultima vreme.

O surpriză plăcută din partea cuiva care știe ce vă doriți și vrea să vă răsfețe, iar voi o să primiți cu largă inimă gestul.