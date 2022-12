Horoscop 12 decembrie 2022, cu Neti Sandu. Zodia care ar putea primi acei bani pe care i-a tot cerut

Vibraţia zilei este 3 şi e bine să vorbim deschis, să dăm cărţile pe față.

Horoscop 12 decembrie 2022 – SĂGETĂTOR

Pot apărea nişte schimbări în sfera profesională, care să vă imprime un suflu de prospeţime şi să ştiţi să vă orientaţi spre alte zone de influenţă.

O să vă caute cineva care încă mai speră să fiţi într-o relaţie şi, dacă puteţi trece peste nişte neînţelegeri, vă puteţi reaşeza, rearmoniza.

E posibil să vă invite cineva în străinătate şi n-o să lăsaţi să vă scape asemenea ocazie, că vă plac excursiile.

Horoscop 12 decembrie 2022 – CAPRICORN

Se pare c-o să vă lăsaţi convinşi de şefi să lucraţi în plus c-or fi nişte recompense la sfârşit de an sau, oricum, o să vă bucuraţi de aprecierea lor.

Apare cineva care vine cu o idee de petrecut sărbătorile într-un loc magic şi o să fiţi de acord cu propunerea.

Poate-i mai faceți un apropo șefului să nu vă uite cu prima aia de Crăciun, să v-o dea mai repede.

Horoscop 12 decembrie 2022 – VĂRSĂTOR

O să vă puteţi găsi pe cineva, chiar şi dintre cunoscuţi şi o să puteţi forma un cuplu, c-aveţi disponibilitate pentru o relaţie, nu vă mai trebuie singurătate.

Pot veni acei bani pe care i-aţi tot cerut şi o să daţi o raită pe la cumpărături sau comandaţi totul online.

Întâlnire cu grupul ca să vedeţi în ce direcţie o porniţi în zilele libere, c-aveţi nişte destinaţii interesante.

Horoscop 12 decembrie 2022 – PEŞTI

E agitaţie la voi, aveţi energie şi o să faceţi multă treabă ca să lichidaţi restanțele, să vă croiți un drum lejer, curat spre alte culmi profesionale.

Se poate să începeți o afacere, din ianuarie, şi să puneţi la punct toate detaliile, ca să mergeţi la sigur!

Poate abia acum o să fie şi partenerul de acord să luaţi o decizie legată de locuinţă, c-aveţi nevoie de spaţiu.

Horoscop 12 decembrie 2022 – BERBEC

Poate vă interesaţi de cazare şi de alte aspecte legate de plecarea în vacanţă şi pregătiţi şi banii. De acte s-aveţi grijă să nu fie expirate.

Vă bucuraţi de un plus de atenţie din partea celor care contează pentru voi şi o să fie un câştig sufletesc.

O să vă găsiţi şi voi perechea de suflet care să vă completeze frumos, şi să vă întemeiaţi o familie, dacă n-aveţi.

Horoscop 12 decembrie 2022 – TAUR

Se poate să ieşiţi cu prietenii să vedeţi dacă puteţi organiza ceva pentru acest weekend sau pentru Crăciun, Revelion, c-aveţi chef de ieşit cu cei dragi.

Par să fie nişte probleme de sănătate care se pot rezolva uşor, dacă n-o să vă trataţi după ureche, ci cu ce vă recomandă medicul.

Se poate să vă găsiţi o companie agreabilă pentru o escapadă turistică, de sărbători, şi să vă priască, o să vedeţi.

Horoscop 12 decembrie 2022 – GEMENI

Se pare că o să staţi mai bine cu banii şi o să luaţi şi ce vă place, c-aţi avut grijă tot timpul de lucrurile obligatorii şi de mărunţişuri nu vă mai ajungeau banii.

Cineva care simte o atracţie deosebită faţă de voi vă invită la cafea ca să vă armonizaţi pentru o relaţie, dacă nu sunteţi căsătoriţi.

E cineva tânăr şi hotărât care vrea să vă scoată din zona de confort să vadă dacă sunteţi vulnerabili, ţineţi-vă tari!

Horoscop 12 decembrie 2022 – RAC

Sunt ceva şanse de bani şi poate achitaţi restanțele şi vă socotiţi banii să vedeţi dacă puteţi da o fugă pe undeva în zilele libere.

Se activează relaţia cu anturajul şi poate ieşiţi mai des, sau măcar în perioada asta a sărbătorilor.

Poate e un angajator care va oferă ceva de lucru şi aveţi toate şansele să vă repuneţi în valoare. E de încercat!

Horoscop 12 decembrie 2022 – LEU

O întâlnire cu prietenii v-ar destinde, poate faceţi un shopping împreună sau ieşiţi la o plimbare, ca să vă limpeziţi mintea, să funcţionaţi la capacitatea maximă.

Se poate să aflaţi o veste bună, o confirmare de la acea persoană cu care vă doriţi să petreceţi sărbătorile. Că vine!

Va caută cineva care o să vă ceară un sfat, un ajutor şi n-o să vă fie greu să daţi dovadă de generozitate.

Horoscop 12 decembrie 2022 – FECIOARĂ

O să scoateţi din banii puşi deoparte să cumpăraţi ceva pentru interiorul locuinţei, să daţi refresh pentru sărbători, să fie frumos la voi acasă.

O să luaţi de undeva nişte bani, că mai sunt restanțe, bani pe care i-aţi împrumutat cuiva şi n-au ajuns încă la voi.

O să vă daţi peste cap să scăpaţi de treburile complicate ca să vă puteţi ocupa, în linişte, de sărbători.

Horoscop 12 decembrie 2022 – BALANŢA

Se anunţă o acalmie în relaţia de cuplu şi o să gândiţi serios la căsătorie pentru anul viitor sau poate plănuiţi ceva pentru noapte dintre ani.

O să vă găsiţi din zbor aşa, un asociat cu care să daţi lovitura în afaceri din ianuarie încolo. Fiţi pe recepţie.

Relaţia de cuplu promite să fie armonioasă, dar e nevoie de blândeţe şi diplomaţie ca să contracaraţi o fire mai iute.

Horoscop 12 decembrie 2022 – SCORPION

O să vă consolidaţi poziţia în cadrul unui grup şi poate reluaţi o preocupare deconectantă care să vă întrețină o stare de spirit cât se poate de bună.

Noutăţi, care să vă binedispună, poate vi se propune o plecare pe undeva de sărbători şi vă duceţi.

E un iureş mare la voi, poate lucraţi la ceva care să vă ofere satisfacţii profesionale şi succesul e pe aproape.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , Dată publicare: 11-12-2022 22:01