Horoscop 11 ianuarie 2020, prezentat de Neti Sandu. Racii au parte de câștiguri importante

HOROSCOP 11 ianuarie 2020.O să avem energie, o stare de bună dispoziţie, de emoţii constructive şi o să fim inventivi la capitolul program de distracţie, plimbare.

Vibraţia zilei este 11 şi o să facem alegeri înţelepte.

HOROSCOP 11 IANUARIE 2020 CAPRICORN

Reapare cineva în peisajul sentimental şi o să vă analizaţi cu atenţie trăirile să vedeţi care e perspectiva - împreună, sau separat? Se poate să revedeţi atât rude cât şi prieteni fie cu ocazia zilei voastre de naştere, fie o fi un alt eveniment de familie şi o să vă strângeţi cu toţii.

HOROSCOP 11 IANUARIE 2020 VĂRSĂTOR

O să vă ia prin surprindere sosirea cuiva, pe nepusă masă şi poate o să vă convingă de faptul că nu poate trăi fără voi. O să vă puteţi lua o revanşa, le faceţi cinste unor prieteni, îi scoateţi la un restaurant, într-un club, daţi o fugă într-o staţiune turistică, să mai vedeţi şi alte locuri.

HOROSCOP 11 IANUARIE 2020 PEȘTI

Se pare c-o să vă bucuraţi de un plus de atenţie din partea unor oameni care vă apreciază şi or să-şi manifeste vizibil respectul. O să vă duceţi pe la mondenităţi, vedeţi ce mai e nou cu cine vă puteţi asocia în afaceri, sau ca să desfăşuraţi activităţi de timp liber, cu oameni de calibrul vostru.

HOROSCOP 11 IANUARIE BERBEC

Poate v-aşteaptă careva în străinătate şi vă mutaţi cu totul acolo sau să-i faceţi măcar o vizită acelei persoane - vedeţi cum vă organizaţi. Se poate să primiţi o invitaţie la o masă festivă, poate fi şi în doi, şi o să puneţi la cale o nuntă, poate, se-ntamplĂ ceva special şi-o să aveţi emoţii se pare.



HOROSCOP 11 IANUARIE TAUR

O să vă fie apreciată muncă, gesturile de generozitate faţă de prieteni şi rude şi o să vă simţiţi împliniţi sufleteşte. O să preferaţi atmosfera de familie unei ieşiri la restaurant, c-or să vă tihnească mai bine acasă preparatele voastre şi cu musafiri alături, să povestiţi, să vă simţiţi în largul vostru.

HOROSCOP 11 IANUARIE GEMENI

Cineva insistă să vă vedeţi ca să vă puteţi explora potenţialul de relaţie de cuplu. Poate vă-ntâlniţi cu nişte prieteni în oraş, puneţi la cale şi o afacere în care aveţi mare încredere c-o să vă asigure o constantă financiară, c-aveţi rate de plătit şi nu e de glumă.

HOROSCOP 11 IANUARIE 2020 RAC

Se poate să va-mprieteniti cu nişte oameni care vor pune umărul la un proiect care să v-aducă bani în mod constant. Voi păreţi mai bine dispuşi decât de obicei poate pentru că sunteţi acaparaţi de frumuseţea cuiva, sunteţi înamoraţi sau vi s-au promis un post, o funcţie.

HOROSCOP 11 IANUARIE 2020 LEU

E cineva care vrea să vă recucerească şi se poate să vreţi şi voi dacă n-a fost ocupat locul din inimă. Se poate să faceţi o trataţie în cinstea cuiva pentru care aveţi o stima deosebită şi o să vă creeze o atmosferă din care să vă alimentaţi cu toţii, să vă hrăniţi şi sufleteşte.



HOROSCOP 11 IANUARIE 2020 FECIOARĂ

Vouă e posibil să vă pice cineva cu tronc şi să puneţi capăt singurătăţii, fie ea şi-n doi şi o să va-ntremati sufleteşte. O să vă puteţi distra şi cu bani puţini, important este să fiţi alături de cei pe care-i iubiţi şi să staţi la o cafea, nu e nevoie să vă daţi peste cap cu tot felul de sofisticării.



HOROSCOP 11 IANUARIE 2020 BALANȚĂ

E un indiciu de drum, poate vă duceţi într-o excursie şi vă-ntoarceţi fie diseară, fie mâine dacă aveţi unde înnopta. Se anunţă o zi plină ochi de evenimente, cu vizite, plimbări, distracţie, cât să vă refaceţi după o perioadă în care aţi fost sub imperiul stresului.

HOROSCOP 11 IANUARIE 2020 SCORPION

Se poate să vă simţiţi atraşi de cineva care mai mult va intriga decât vă place şi să iasă totuşi, o relaţie de viitor. Poate v-aţi implicat într-o activitate care-i face fericiţi pe nişte oameni aflaţi în dificultate şi o să vă croiţi drum pe o filieră filantropică de succes.

HOROSCOP 11 IANUARIE 2020 SĂGETĂTOR

O să daţi cărţile pe fata într-o chestiune de ordin sentimental şi o să vă raspuna şi celălalt cu aceeaşi sinceritate. Aveţi o energie debordantă şi o s-o porniţi spre o zonă de agrement, cu prietenii care-or să ţină şi ei pasul cu voi pentru c-aveţi un vibe comun.