Horoscop 11 februarie 2020, prezentat de Neti Sandu. Leii primesc o mărire de salariu

Horoscop 11 februarie 2020, prezentat de Neti Sandu. O să devenim mult mai atenţi şi meticuloşi cu tot ce facem ca să nu ni se poată reproşa nimic şi o să fim un bun exemplu şi pentru cei din jur.

Vibraţia zilei este 11, număr maestru şi o să dăm dovadă de înţelepciune în tot ce facem.

HOROSCOP 11 FEBRUARIE 2020 VĂRSĂTOR

O să puteţi îmbunătăţi comunicarea cu partenerul de cuplu şi o să vă faceţi program şi de ieşit mai des în timpul liber. O să vă puteţi baza pe suportul unor parteneri de afaceri ca să faceţi echipa şi să lucraţi în cadrul altor proiecte, ca să profitaţi de experienţa comună.

HOROSCOP 11 FEBRUARIE 2020 PEȘTI

Se poate să luaţi nişte bani în plus de la serviciu şi să aveţi de cheltuială, să plecaţi în week-end pe undeva. Voi se pare c-o să negociaţi cu nişte angajatori înainte de a bate palma, că n-o să acceptaţi în orice condiţii, o să pretindeţi o sumă egală cu efortul depus.

HOROSCOP 11 FEBRUARIE 2020 BERBEC

Se poate să-ntâlniţi pe cineva care să vă completeze frumos pe mai multe planuri şi să va-ncercati şansele într-o relaţie de cuplu. Apar noutăţi şi o să vă implicaţi în diverse proiecte care să v-ajute să vă consolidaţi statutul profesional şi să faceţi progrese în carieră.

HOROSCOP 11 FEBRUARIE 2020 TAUR

Poate va scoate cineva la cafea să vorbiţi despre viitorul relaţiei sentimentale şi poate vă faceţi planuri de mariaj. O s-aveţi succes la activităţile care ţin de casă, poate apelaţi la o agenţie imobiliară ca să vă mutaţi, vindeţi, cumpăraţi o locuinţă, ori un teren ca să construiţi o casă.

HOROSCOP 11 FEBRUARIE 2020 GEMENI

Se poate să primiţi o veste de la cineva aflat departe de ţara şi vedeţi cum vă puteţi întâlni - vine acea persoană, vă duceţi voi acolo. Se poate să semnaţi un contract de angajare, un transfer, să câştigaţi mai mulţi bani c-aveţi poate un sponsor care dispune de un buget consistent.

HOROSCOP 11 FEBRUARIE 2020 RAC

E bine să vă-ngrijiți de sănătate ca să fiţi buni zdraveni, să puteţi face față tuturor neprevăzutelor care-or să tot apară. O să puteţi legaliza şi voi o situaţie, să luaţi şi calificative de top la examene, e posibil să luaţi şi bani şi poate şi nişte cadouri, c-o fi un motiv special, sărbătoriţi un succes.

HOROSCOP 11 FEBRUARIE 2020 LEU

O confirmare într-un birou de şef ca o să treceţi de pe un post pe altul, că vi se măreşte salariul, sau ca o să beneficiaţi de nişte înlesniri. Or să vă coopteze nişte coechipieri de afaceri să veniţi cu ideile şi cu strategiile voastre, să lucraţi împreună şi să faceţi rost de bani.

HOROSCOP 11 FEBRUARIE 2020 FECIOARĂ

Ar putea fi o zi bănoasă şi să achitaţi şi din datorii, dac-aveti aşa ceva, ca să vă simţiţi eliberaţi de greutăţile financiare. Din banii strânşi v-aţi putea cumpăra diverse lucruri pentru casa, o renovaţi, mai construiţi ceva pe lângă, un garaj, o terasă, faceţi nişte modificări care costă.

HOROSCOP 11 FEBRUARIE 2020 BALANȚĂ

Poate-i faceţi o surpriză partenerului de cuplu şi o să luaţi bilete de cazare să plecaţi în week-end la distracţie pe undeva. Lucrurile par să vă iasă mult mai uşor şi o să fiţi mai degajaţi, o să petreceţi dup-amiezele cu partenerul de cuplu, cu copiii, şi nu care-ncotro.

HOROSCOP 11 FEBRUARIE 2020 SCORPION

O să faceţi un efort financiar să le luați copiilor ce ştiţi că le trebuie, sau v-or fi rugat mai demult pentru că merită. Se poate să vă hotărâţi dintr-o dată să o viraţi spre un alt domeniu de lucru şi să urmaţi o specializare, dacă n-aţi făcut-o deja, vin vremuri noi, palpitante.

HOROSCOP 11 FEBRUARIE 2020 SĂGETĂTOR

O să vă puteţi împlini sufleteşte şi să-ntâlniţi pe cineva cu care să vă şi căsătoriţi. Se conturează un câştig financiar, se-ncheie un proiect, vă apucaţi de altul şi o să fie o continuitate în plan financiar, ceva o să apară din senin.

HOROSCOP 11 FEBRUARIE 2020 CAPRICORN

Vă puteţi asocia cu nişte oameni în particular, să daţi drumul unui proiect care să vă asigure stabilitate financiară. Vă pregătiţi de o schimbare, poate vă cumpăraţi o casă, vă angajaţi altundeva, începeţi nişte studii speciale, şi o să faceţi ceva şi pentru sufletul vostru.