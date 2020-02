Horoscop 8 februarie 2020. Vărsătorii iau o decizie importantă legată de cuplu

O zi cu surprize. O să ne pliem pe dorinţele celor dragi, şi-o să avem acea doză de spontaneitate încât să răspundem cu toată promptitudinea unei invitaţii pe nepusă masă.

Vibraţia zilei este 8 şi de bani n-o să ducem lipsa, azi cel puţin.

(VĂRSĂTOR)

E posibil să primiţi răspunsul de la angajatorul cu care urmează să lucraţi, c-aţi fost acceptaţi în echipa lui. Se poate să aibă loc o întâlnire importantă şi să luaţi o decizie legată de viaţă de cuplu, că poate aveţi de gând să vă mutaţi împreună, să vă căsătoriţi.

(PEŞTI)

Se poate să vă implicaţi în diverse activităţi, poate luaţi parte la un concurs şi să v-alegeţi şi cu un soi de recompensă. O să fiţi în formă şi-o s-aveţi chef să faceţi mişcare, să-i luaţi pe copii, nepoţi, să vă daţi cu sania la munte undeva, sau să vă plimbaţi cu bicicletă, cu trotineta, cu rolele.

(BERBEC)

O să vă fie la-ndemână să luaţi tren, microbuz, să plecaţi cu altceva decât cu maşina voastră, la schi, la munte, la distracţie. Poate-o să vă faceţi mai mult timp liber pentru partenerul de cuplu, să ieşiţi pe la mondenităţi, mâncaţi în oraş, ca să rupeţi rutina, zilnică, să vă armonizaţi.

(TAUR)

Vă daţi întâlnire cu nişte prieteni ca să vă implicaţi într-un eveniment care v-ar putea aduce un plus de notorietate şi la un moment dat şi bani. Se poate să vă hotărâţi pe loc s-o porniţi spre cineva care are nevoie de o vorbă bună de la voi, sau să-i duceţi ceva de mâncare, sau vreun medicament.

(GEMENI)

Se va ivi ocazia ideală să stingeţi o stare conflictuală cu cineva pe care nu vreţi să-l pierdeţi c-aveţi amintiri frumoase. E nevoie de prezenţa voastră la o nuntă, sau la un altfel de eveniment festiv, ca să aplicaţi o notă de rafinament, veniţi voi cu idei de excepţie.

(RAC)

O să cheltuiţi nişte bani, deşi ziceaţi că n-o să ieşiţi din casă, tocmai pentru că nu vreţi să scoateţi bani din buzunar, de pe card. O să va-ntelegeti cu grupul de prieteni să plecaţi pe undeva, să vă ocupaţi poate de organizarea unui eveniment sportiv, artistic, să contribuie fiecare cu câte ceva care să condimenteze frumos petrecerea respectivă.

(LEU)

O veste bună de la cineva care s-a decis, în sfârşit, să lase totul în urmă şi să vină să locuiască cu voi. Se poate să vă treziţi cu o invitaţie - surpriză - şi să daţi o fugă, şi-n alt oraş, la o adică să ziceţi cuiva un La mulţi ani, casa de piatră, ori să le trăiască bebeluşul.

(FECIOARĂ)

Poate pregătiţi ceva la repezeală ca să-i chemaţi pe la voi, pe nişte prieteni, dacă n-o să ieşiţi deloc pe-afară. O să vă ocupaţi mare parte din timp de treburile gospodăreşti şi o să vă şi puteţi plimba o oră, două, în compania unor buni prieteni, ca să vă scuturaţi de gândurile negative.

(BALANŢA)

Prietenii vin cu propuneri de plecat pe undeva şi o să vă alegeţi o destinaţie care să se potrivească cu starea voastră de spirit. Poate v-aţi decis să mergeţi cu maşina voastră într-o staţiune turistică să va-ncarcati bateriile cu aer proaspăt, cu energie ca să puteţi munci de mâine în forţă.

(SCORPION)

Se poate să primiţi nişte cadouri cu un prilej anume, c-or veni în vizită nişte prieteni, sau chiar şi când ieşiţi în oraş. Voi se poate să dedicaţi ore bune copiilor, îi duceţi într-un parc de agrement, la o sală de sport pe o pârtie de schi, să faceţi cu toţii mişcare, să vă dezmorţiţi.

(SĂGETĂTOR)

O revenire furtunoasă a cuiva care n-o să se lase până n-o să vă recucerească pentru că nu concepe viaţa fără voi. Sunteţi în maximum de formă pentru o competiţie de orice fel şi n-o să vă lăsaţi până n-o să luaţi locul cel mai râvnit, să vă depăşiţi propriile recorduri.

(CAPRICORN)

Se poate să fiţi invitaţi de onoare la un meci, la un spectacol şi să vă luaţi doză de bună dispoziţie de-acolo. Lumea e a voastră vă puteţi permite în sfârşit să visaţi cu ochii deschişi la un om şi acela să apară şi să şi spună că vrea să trăiţi restul vieţii împreună.