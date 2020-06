Horoscop 2 iunie 2020, cu Neti Sandu. Racii pleacă în vacanță

Horoscop 2 iunie 2020, prezentat de Neti Sandu. Vești amestecate azi. E bine să ne evaluăm finanțele și să vedem cum putem să mai facem rost de bani ca să nu stăm cu grija zilei de mâine.

Vibrația zilei este 2 și o să avem cui să cerem ajutorul în caz de ceva.

HOROSCOP 2 IUNIE 2020 GEMENI

Poate va trebui să reziliati contractul de muncă, să adăugați vreo clauză, să scoateți vreuna, sau să vă duceți la alt serviciu. Încă mai aveți restanțe, morale, materiale de care ar fi bine să scăpați ca să treceți viața pe curat, să fie totul proaspăt, nou-nouț, să vină succesul.

HOROSCOP 2 IUNIE 2020 RAC

Relația cu partenerul de cuplu poate fi și mai bună dacă o să fiți și mai atenți la cerințele celuilalt - și e valabilă și reciprocă. O să alegeți o destinație de vacanță care să presupună cele mai mici riscuri, să vă duceți cu ai voștri, să coste și rezonabil și să nu fie nici departe.

HOROSCOP 2 IUNIE 2020 LEU

Va gândiți bine de tot ce să faceți cu rata de bancă, s-o achitați acum sau s-o lăsăți pentru toamnă că poate s-o mai schimba ceva până atunci. Se poate să fie și mai mult și mai greu de lucru la serviciu, dar să vă fie răsplătită munca la sfârșitul anului să mai căpătați o gradație care să se simtă la bani.

HOROSCOP 2 IUNIE 2020 FECIOARĂ

E bine să verificați actele să vedeți dacă nu sunt expirate, c-o să vi se limiteze accesul și luați și amenzi. Poate va puneți de acord cu un angajator să lucrați în condițile voastre, c-o să mai aveți și alte lucruri de făcut în paralel și trebuie gestionat, cu cap, timpul.

HOROSCOP 2 IUNIE 2020 BALANȚĂ

Poate ați amânat mersul la un control medical, dar cât o să mai stați așa - ceva trebuie să faceți ca să vedeți care e situația. Se poate s-aveți de umblat după aprobări, asta dacă nu se rezolvă și online ca să nu pierdeți timp și energie - și vă menajati și sănătatea dacă nu stați la cozi.

HOROSCOP 2 IUNIE 2020 SCORPION

E cineva cu care o să intrați în competiție, la slujbă și o să vă puneți mintea la contribuție să-i dați clasă persoanei. Poate-o să faceți niște reparații pe-acasă, vă luați materiale, vă mai uitați pe net să vedeți cum trebuie procedat și o s-o scoateți la capăt și ieftin.

HOROSCOP 2 IUNIE 2020 SĂGETĂTOR

Se pare că nu vreți să renunțați la ideea de căsătorie, poate-o amânați pe anul viitor ca să vină și prietenii și rudele. O să mai reflectați să vedeți cum se pot remedia niște lucruri, să recuperați o relație care v-a scăpat printre degete și pe care nu vreți s-o pierdeți.

HOROSCOP 2 IUNIE 2020 CAPRICORN

Poate plecați pe undeva cu treabă, să rezolvați la fața locului niște lucruri pe care le-ați amânat de prin februarie. Se pare c-o să perfectați niște acte ca să vă puteți mișca, să vă mai luați ceva de lucru ca să aveți mai mulți bani, să fie un fond pus de-o parte.

HOROSCOP 2 IUNIE 2020 VĂRSĂTOR

Poate mai faceți niște investiții în locuință și o să căutați lucruri mai ieftine, ca să mai păstrați bani pentru vacanță. O să renunțați la un contract în defavoarea altuia, lucrurile sunt în continuă mișcare și e bine să țineți pasul cu ce se-ntâmpla ca s-aveți succes.

HOROSCOP 2 IUNIE 2020 PEȘTI

Poate luați lecții de șoferie sau tot ceva tehnic vă interesează, poate vă luați și o mașină, sau scuter, bicicletă, un skate. Poate vă lansați într-o afacere profitabilă - o fi un impuls care vă face să vă schimbați viață, vreți să o duceți și voi mai bine.

HOROSCOP 2 IUNIE 2020 BERBEC

Poate ați găsit o metodă ingenioasă să lucrați de-acasă, vă reamenajati un spațiu de lucru și vă luați și aparatură performantă. Vă faceți un program în care să-i includeți și pe cei din familia lărgită cu care nu v-ați văzut de prin iarnă și poate aveți și un motiv expres să vă-ntâlniți - o aniversare.

HOROSCOP 2 IUNIE 2020 TAUR

O să mai puteți lucra în plus și să urmeze o perioadă bănoasă de luna viitoare-ncolo. A venit scadența și trebuie să scăpați de niște datorii, măcar treptat, dacă nu le puteți lichida pe toate odată ca să nu se-adune prea mulți bani de dat.