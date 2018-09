Un meteorolog a ajuns de râsul internetului. Ce era în spatele lui, LIVE la TV

Astfel, meteorologul respectiv era în direct la un post de televiziune din SUA și relata despre efectele uraganului Florence, care a provocat moartea a 5 oameni până acum, pe coasta Carolinei de Nord.

În timp ce vorbea, bărbatul se balansa ca și cum ar fi avut de înfruntat un vânt foarte puternic și părea că abia se ține pe picioare.

Însă, în timpul aceste relatări ”dramatice”, în spatele său apar câțiva oameni care se deplaseaza fără niciun efort - fapt care a provocat un val de glume pe Twitter.

A weatherman firmly braces himself for Hurricane Florence as two people walk behind him, appearing unaffected by the high winds https://t.co/QHxXcCp7Be pic.twitter.com/iwd1LvlNxJ