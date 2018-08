Fifor și-a ”reparat” gafa cu rachetele balistice: ”Avem doar interceptoare”. Ce spun analiștii

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a precizat joi că în România există doar rachete interceptoare.

A fost nevoit să vină cu acest anunţ după ce într-o intervenţie televizată a făcut o gafă de zile mari spunând că în baza de la Deveselu avem rachete balistice. Acelaşi Fifor consideră că sunt simpatice declaraţiile reprezentanţilor ruşi, care i-au apreciat ironic o presupusă sinceritate.

"Cum ar putea să fie vreodată preşedintele Putin încântat de faptul că în România avem baza militară de la Deveselu, cu rachetele balistice(...)", a spus Fifor

Aceasta este declaraţia ministrului Mihai Fifor, care n-a fost ratată de oficialii ruşi. Diferenţa între balistic şi antibalistic e extrem de importantă în contextul scutului antiracheta, pe care ruşii îl consideră oricum o ameninţare. Greşeala de exprimare e gravă, pentru că o rachetă balistică este una de atac şi nu una de apărare. "Mulţumesc dle Fifor pentru adevărul spontan" - a comentat imediat pe Facebook secretarul ambasadei Rusiei la Bucureşti.

Mihai Fifor, ministrul Apărării Naţionale: ”În ceea ce priveşte declaraţiile unor oficiali, le-am urmărit şi eu, sunt simpatice, e tot ce pot să spun. Important e că de la o neînţelegere a unei exprimări pe care eu am avut-o într-o emisiune în urmă cu două seri şi pe care am explicat-o, s-a ajuns la o sarabandă a interpretărilor, care mai decare mai interesante. Eu subliniez azi ferm că România, la Baza de la Deveselu, nu are rachete balistice şi să încheiem cu aceste speculaţii, pentru că nu sunt lucruri care să fie duse în dialog politic. La baza Deveselu avem scutul antiracheta cu rachete interceptoare şi atât."

Episodul trebuie uitat cât mai repede, sunt de părere unii analişti militari, în timp ce alţii cred că ruşii nu vor specula prea mult declaraţia.

Dan Dungaciu: ”Scutul se discută doar între Rusia şi Washington, sau cu NATO, dar nu a fost niciodată o temă bilaterală. Ruşii au spus mereu, că "voi, romanii, nu ştiţi ce e acolo. Doar găzduiţi scutul. Voi nu ştiţi dacă acolo sunt balistice sau antibalistice." Dacă Federaţia Rusă ar pune acum mare accent pe declaraţia lui Fifor, s-ar contrazice puţin.”

După acest episod, parlamentarii din Opoziţie i-au cerut demisia ministrului Fifor, însă acesta a declarat joi că nu comentează afirmaţii politice.

