Ex-corespondentul CNN Jeffrey Toobin, după ce a fost prins autosatisfăcându-se pe Zoom: „A fost un dezastru autoprovocat”

Jeffrey Toobin a calificat drept un „dezastru" celebrul apel Zoom în care a fost surprins în timp ce se masturba, dar susține acum că și-a pus viața la punct.

Jeffrey Toobin a renunțat anul trecut la slujba sa de la CNN, la doi ani după ce a fost surprins masturbându-se în timpul unui apel Zoom, în timpul programului de lucru.

Jeffrey Toobin a fost analist juridic de la CNN și publicist la New Yorker. Scandalul online a fost un "dezastru", zice el acum, adăugând va "regreta" acest lucru pentru tot restul vieții sale, transmite publicația Daily Star.

În octombrie 2020, șefii săi de la The New Yorker l-au surprins desfăcându-și pantalonii în timpul unei întâlniri video cu angajații. El a susținut că a crezut că microfonul și camera web a computerului său au fost dezactivate în timpul convorbirii, așa că nu s-a gândit că oamenii ar fi putut să-l vadă, arată sursa citată.

Nu a fost nsă așa cum a crezut, a fost prins în flagrant delict, iar în urma incidentului a fost concediat de la publicația la care lucra de 27 de ani.

De asemenea, el a fost și suspendat din funcția pe care o deținea la CNN. Opt luni mai târziu, el s-a întors la rețeaua de știri ca analist juridic șef, dar a renunțat la acest post în august anul trecut.

După aproape un an de când a renunțat la jobul său de la CNN, Jeffrey a numit actul pe care l-a întreprins drept "autodistructiv".

„A fost un dezastru în viața mea - autoprovocat, autodistructiv și ceva ce voi regreta pentru tot restul vieții mele. Nu am nicio scuză, am doar scuze, pe care am încercat să le ofer tuturor celor implicați, inclusiv familiei mele, care a fost teribil de jenată de acest lucru" declara el pentru NewsNation.

Dar, în ciuda regretului și a rușinii sale, a dezvăluit că lucrurile au mers bine pentru el în ultima vreme.

„Acum sunt mai mult de doi ani și jumătate și s-au întâmplat multe lucruri între timp - aproape toate bune de atunci. Și simt că viața mea este într-un loc foarte bun, de fapt", a spus el.

Când gazda NewsNation, Dan Abrams, l-a întrebat "Ce s-a întâmplat mai exact?". Jeffrey a refuzat să intre în detalii vii despre apelul cu Zoom.

El a răspuns: "Știi, nu voi intra în detalii grețoase", reiterând că nu și-a închipuit că cineva ar fi putut să-l vadă.

Dar și-a dublat afirmațiile potrivit cărora nu credea că cineva ar fi putut să-l vadă, adăugând:

„Nu a fost un act intenționat din partea mea. Și voi fi sincer, nu prea vreau să intru în detalii".

Jeffrey Toobin susține că nu a fost dat afară de la CNN

Plecarea lui Jeffrey de la CNN a marcat sfârșitul raporturilor de serviciu, de 20 de ani, cu rețeaua de televiziune, explicând că sub nicio formă nu a fost dat afară, ci a fost o plecare convenită de ambele părți.

„Am fost foarte norocos că CNN m-a adus înapoi și am lucrat la CNN mai mult de un an după ce am fost adus înapoi. Nu am fost concediat de CNN. Nu, a fost o decizie reciprocă că am plecat, cred că a fost în august anul trecut".

După ce a plecat de la CNN, Jeffrey s-a relansat ca jurnalist independent și s-a concentrat asupra noii sale cărți despre atentatul din 1955 din Oklahoma City - Homegrown: Timothy McVeigh and the Rise of Right-Wing Extremism - care a fost lansată în luna mai.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , Dată publicare: 26-07-2023 16:18