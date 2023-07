Gafă uriașă a lui Joe Biden. A dezvăluit o informație care poate fi exploatată de Rusia

În cadrul interviului, Biden a apărat dacizia administrației sale de a furniza Ucrainei muniții cu dispersie, spunând că este o „perioadă de tranziție”, până va mai fi produsă muniție convențională.

„Acesta este un război legat de muniții. Și ei rămân fără, iar noi mai avem puține. Așa că, ce am făcut într-un final, am urmat recomandarea Departamentului de Apărare de a - nu permanent - permite această perioadă de tranziție, până avem mai mult armament de calibru 155, aceste obuze, pentru ucraineni”, a spus Joe Biden.

Joe Biden broadcasting to the world that the US is low on 155mm shells.

Moron. Does Biden not care that our adversaries in China are listening? https://t.co/X8M9k617CU