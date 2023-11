„Nu vreau să mor.” Mesajul puternic al lui Shannen Doherty în lupta cu cancerul

Celebra actriță, cunoscută rolul din serialul de succes al anilor '90, „Beverly Hills, 90210” și mai târziu, Charmed, a fost diagnosticată cu cancer în anul 2015.

În toată această perioadă ea a fost optimistă și a continuat să se lupte din răsputeri cu boala.

„Primesc în continuare tratament. Nu am terminat cu viața. Nu am terminat cu iubirea. Nu am terminat cu crearea. Nu am terminat cu speranța de a schimba lucrurile în bine. Pur nu am terminat”, a declarat actrița într-un interviu pentru People.

Călătoria de opt ani a lui Doherty împotriva cancerului a determinat-o să reflecteze asupra tabloului general al vieții sale, o temă pe care o va explora în podcastul său în stil memorialistic, „Let's Be Clear with Shannen Doherty”, care va fi difuzat în premieră pe 6 decembrie, unde plănuiește să discute despre orice, de la cele mai importante momente ale carierei și relațiile din trecut până la numeroasele etape ale bolii sale.

După diagnosticul inițial de cancer de sân din 2015, pe care l-a împărtășit pentru prima dată cu PEOPLE, Doherty a suferit o mastectomie și a fost supusă la chimioterapie și radioterapie.

În aprilie 2017, ea a dezvăluit pe Instagram că a intrat în remisie. Dar, în 2019, cancerul a revenit, iar anul următor a anunțat că se află în stadiul patru al bolii.

În iunie, Doherty a spus pe rețelele sociale că boala s-a extins la creier și că a suferit o intervenție chirurgicală pentru a îndepărta o tumoare pe creier.

„Când te întrebi: „De ce eu? De ce am făcut cancer? și apoi „De ce a revenit cancerul? De ce sunt în stadiul 4? „Asta te determină să cauți scopul mai mare în viață”, a mărturisit actrița.

Ea speră să crească gradul de conștientizare și să strângă fonduri pentru cercetarea în domeniul cancerului, arătând în același timp că persoanele cu cancer în fază terminală au încă multe de oferit lumii.

„Mi se pare o nebunie că încă nu avem un leac”, a spus Shannen Doherty.

Sursa: People
Dată publicare: 30-11-2023 13:15