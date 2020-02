Actriţa Shannen Doherty a anunţat că are cancer în stadiul 4

"Era o chestiune de câteva zile sau de o săptămână până să se afle că eu am cancer în stadiul 4. Aşadar, cancerul a revenit şi de aceea mă aflu aici", a dezvăluit vedeta americană în emisiune.

În 2017, Shannen Doherty anunţase că boala cu care fusese diagnosticată în 2015, cancer mamar, a intrat în remisiune.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: @DohertyShannen opens up about her private health battle. “I’m stage four – my cancer came back.”@arobachhttps://t.co/IvsAr3odaj pic.twitter.com/Amhcm7x5Q4