„De la vedetă de Hollywood la un om al străzii dependent de droguri”. Povestea unui star de cinema care și-a ruinat viața

În 2017, Shaun Weiss, actor la Hollywood, a fost arestat pentru posesie de metamfetamină. Fotografia sa de la secția de poliție a devenit virală și a provocat indignare în rândul fanilor săi.

Imaginea șocantă îl arăta pe Shaun Weiss slab și încrâncenat, fiind de nerecunoscut.

O altă fotografie în care arată și mai rău a fost făcută în 2020, tot la secția de poliție.

În cele două fotografii vedeta este de nerecunoscut. Viața lui Shaun se prăbușise. Era dependent de droguri și trăia pe străzi.

Într-un interviu pentru Daily Star, el a vorbit despre lucrurile „deplorabile" pe care le-a făcut pentru a supraviețui și pentru a-și finanța dependența de heroină și metamfetamină.

„Showbizul a devenit slăbiciunea mea prin faptul că se întâmplau mereu multe lucruri și totul era interesant. Am devenit dependent de adrenalina lucrurilor care se întâmplau. Așa că, atunci când asta a dispărut, viața a devenit foarte plictisitoare pentru mine. Asta a dus la un fel de depresie, dar mai diferită. Când acel stil de viață nu a mai fost acolo, nu am știut cum să umplu acel gol", spune el.

„Logodnica mea m-a părăsit și mi-am pierdut mințile. Nu puteam să mă descurc cu asta. Tatăl meu murise, cred că cu o lună sau două înainte. Contractul de închiriere al apartamentului meu era pe sfârșite. Așa că sincronizarea unei grămezi de lucruri rele a dus la o confluență de experiențe traumatice", povestește fostul actor.

Shaun a încercat să-și acopere golul pe care-l avea în suflet cu ceva ce urma să-i distrugă viața: metamfetamina.

„Mi-am pierdut mințile din cauza logodnicei mele, iar când am început să iau metamfetamină, asta a făcut să nu mă mai gândesc atât de mult la ea. Cred că mulți oameni își permit luxul de a avea familia în preajmă pentru a-i opri să nu cadă prea adânc pe această cale. Iar eu nu am avut acest lux", spune Shaun.

Viața lui s-a degradat rapid

Shaun a fost arestat pentru furt în iulie 2017 și condamnat la 150 de zile de închisoare. A executat doar 12 zile din cauza supraaglomerării.

Câteva zile mai târziu el s-a întors în spatele gratiilor după ce a fost arestat pentru posesie de metamfetamină.

„Din momentul în care am început să mă droghez și până când toată lumea a auzit despre asta, a fost o perioadă foarte scurtă de timp - poate trei sau patru luni. Îmi spun povestea în speranța că va fi de ajutor pentru oameni.(...)Chiar dacă sunt de partea cealaltă, am făcut niște lucruri deplorabile și am fost la mila compasiunii oamenilor”, a adăugat el.

„Anterior nici măcar nu văzusem vreodată droguri tari. De când le-am încercat și până când am ajuns să fiu fără adăpost și dependent de droguri în toată regula, au trecut probabil mai puțin de șase luni", a spus actorul.

În 2020 a fost arestat în Marysville, California, pentru furt prin efracție. Și atunci se afla sub efectul drogurilor.

Din fericire, Shaun, în vârstă de 44 de ani, a reușit să renunțe la depedendența de droguri și acum se află în recuperare. El a sărbătorit recent trei ani și trei luni de abstinență.

Shaun Weiss este cunoscut pentru rolul îndrăgitului portar de hochei Greg Goldberg, din comedia Disney The Mighty Ducks apărută în 1992.

El a apărut într-o serie de emisiuni TV și filme, inclusiv în comedia lui Stephen Brill din 2008, Drillbit Taylor.

