Vedeta pentru adulți care l-a descoperit pe Dumnezeu. Starleta s-a pocăit și a intrat în post, după ce a primit un semn divin

O fostă vedetă din filmele pentru adulți a dezvăluit că a renunțat la această industrie și a intrat într-un "post" de activități sexuale, după ce a primit un mesaj de la Dumnezeu. Acum Crissy Moran spune că industria pentru adulți este "o minciună".

Crissy Outlaw, din Jacksonville, Florida, a început să lucreze pentru prima dată ca star porno în 1999, sub numele de Crissy Moran, iar în decursul carierei sale de șapte ani a jucat în peste 50 de filme pentru adulți și a câștigat până la 15.000 de dolari pe lună.

Dar, în 2006, ea a decis să renunțe la cariera sa pentru că a devenit „cu frica lui Dumnezeu” și acum încurajează și alte lucrătoare sexuale să facă același lucru, relatează publicația Daily Star.

Crissy a crescut într-o familie baptistă în sudul Americii, cu un tată strict despre care a spus că era "obsedat" de faptul că trebuie să rămână virgină până la căsătorie.

După o serie de evenimente traumatizante, Crissy a apelat la pornografie după ce a simțit că „nu a avut parte de dragoste adevărată" în viața ei.

„Toată viața mea a fost o serie de traume, și tot ce îmi doream era să fiu iubită, așa că eram dispusă să fac orice pentru a mă simți mai bine" a spus ea.

Crissy a fost abordată de un fotograf pentru Playboy și a făcut prima ședință foto nud în octombrie 1999. Apoi Crissy a început să joace în filme porno și, deși ar fi putut părea încrezătoare pe ecran, ea a spus că realitatea a fost foarte diferită: „Industria pentru adulți prezintă o imagine conform căreia actrițele sunt încrezătoare, că sunt gata să- îți îndeplinească toate fanteziile, dar este o minciună. Nu puteam să fiu eu însămi, trebuia să fiu altcineva. Era un rol, trebuia să mă prefac că sunt încrezătoare, să mă prefac că sunt interesată de ceea ce se întâmplă"

Crissy a ajuns să aibă relații abuzive cu bărbați și acum spune că industria sexului în fața camerei a determinat-o să aibă gânduri sinucigașe.

Avea o relație, dar a primit lovitura fatală când bărbatul "drăguț" cu care se întâlnea a mers la un club de striptease în timp ce era plecată din oraș. „Am încercat șapte ani să fiu fata perfectă și acum singurul tip care nu abuzează de mine, se duce să se vadă cu o altă femeie pentru a avea fantezii cu ea. Asta a fost cu adevărat devastator pentru mine. Mi-am dat seama că, indiferent ce aș fi făcut, nu voi fi niciodată fericită" a mai povestit Crissy.

„Crezi în Dumnezeu?”

Asta a făcut-o să se roage la Dumnezeu pentru un semn: „M-am rugat și am spus: Doamne, dacă ești real, trebuie să știu, trebuie să-mi spui, trebuie să fie foarte clar, pentru că nu te simt în viața mea, am trecut prin atâtea lucruri traumatizante și tu nu ai fost acolo"".

A doua zi, Dumnezeu i s-a arătat: în timp ce se afla pe platou, un bărbat a abordat-o și a început să o întrebe cu ce se ocupă. L-a mințit inițial, dar a recunoscut în cele din urmă că era un star porno. Atunci, el a întrebat-o "crezi în Dumnezeu?".

„Acesta a fost semnul pe care îl căutam, a fost doar o întrebare simplă și am știut că acela era Dumnezeu care îmi spunea că mă iubește", a spus Crissy.

Crissy a decis să părăsească definitiv industria pornografică și a continuat să își întâlnească bărbatul care i-a devenit soț

„Am fost prieteni timp de un an întreg, nu m-am mai culcat cu nimeni, nu m-am întâlnit și nu am ieșit cu bărbați timp de un an, dar am vorbit cu el la telefon", a mai spus femeia.

S-au întâlnit apoi când bărbatul a participat la un discurs pe care fosta starletă îl susținea în orașul său natal, Houston, Texas. Ca o ironie a sorții, ea avea un mesaj pe tricou "așteaptă să faci sex până la căsătorie".

Au început să se întâlnească și apoi s-au căsătorit, Crissy mutându-se în Houston pentru a fi alături de el.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , Dată publicare: 16-04-2023 19:49