William Friedkin a murit. Regizorul filmelor „The Exorcist” şi „The French Connection” avea 87 de ani

Cineastul a murit la Los Angeles, informaţie confirmată de decanul Universităţii Chapman, Stephen Galloway, un prieten al soţiei sale, şi de fostul producător Sherry Lansing.

Friedkin a fost considerat unul dintre cele mai îndrăzneţe şi influente talente ale generaţiei sale, câştigând un Oscar pentru cel mai bun regizor pentru „The French Connection” în 1972. De asemenea, a fost nominalizat pentru „The Exorcist” în 1974. Ambele filme au fost nominalizate pentru cel mai bun film, iar „The French Connection” a câştigat Oscarul.

Friedkin şi-a început cariera pe marele ecran în 1965 cu „Good Times”, o comedie cu Sonny şi Cher. Deşi filmul a primit în mare parte recenzii negative, Friedkin a declarat mai târziu: „Am făcut filme mai bune decât Good Times, dar nu m-am distrat niciodată atât de mult”.

„The French Connection”, primul mare succes pentru Friedkin

Thrillerul poliţist „The French Connection” din 1971 i-a adus primul său succes real, un succes comercial şi de critică, considerat de atunci unul dintre cele mai bune filme realizate vreodată. Friedkin a vorbit despre lipsa de încredere a studioului în film şi despre surpriza provocată de succesul acestuia. „A fost lansat şi imediat s-a dus pe acoperiş ca o rachetă", a spus el în 2021. „Nu ştim de ce, dar uneori se întâmplă asta”.

Filmul rămâne o influenţă importantă pentru mulţi dintre regizorii care îi vor urma lui Friedkin. David Fincher, Steven Spielberg şi Akira Kurosawa l-au citat cu toţii ca având un impact asupra operei lor.

A fost urmat de un alt succes, o adaptare a romanului de groază „The Exorcist” al lui William Peter Blatty. Acesta a devenit un succes, obţinând peste 425 de milioane de dolari la nivel mondial dintr-un buget de 12 milioane de dolari. Într-un interviu acordat publicaţiei The Guardian, Friedkin susţine că a fost „concediat de vreo cinci ori” în timpul producţiei, dar faptul că a avut probleme pe platourile de filmare nu a împiedicat ca filmul să fie desemnat primul de groază care a primit o nominalizare la Oscar pentru „cel mai bun film”.

Martin Scorsese l-a numit unul dintre cele mai înfricoşătoare filme realizate vreodată. El a afirmat că este „la fel de înfiorător ca în ziua în care a fost lansat”.

A dus la o franciză, precum şi la un serial de televiziune (anul acesta va apărea şi o continuare). Friedkin a mărturisit că nu s-a uitat niciodată la nimic din ceea ce a urmat, notează News.ro.

Următorul său film, thrillerul de acţiune din 1977, Sorcerer, a fost considerat iniţial o dezamăgire critică şi comercială, dar a fost reevaluat de atunci. Adaptarea romanului lui Georges Arnaud, „The Wages of Fear” a fost citată ca fiind filmul preferat al lui Friedkin. „Nu am nicio idee de ce a eşuat”, a declarat el pentru The Guardian. „Niciun clarvăzător nu a venit la mine cu motivul. Mulţi oameni se aşteptau, după titlu, ca acesta să fie un fel de continuare a filmului „The Exorcist”, ceea ce nu este. A fost lansat în cinematografe în aceeaşi săptămână cu „Star Wars”, am auzit şi asta. Cred că nu a fost ceea ce oamenii se aşteptau să vadă. Şi când se întâmplă asta, sunt dezamăgiţi”.

„Un adevărat maestru al cinematografiei”

Thrillerul său din 1980, „Cruising”, cu Al Pacino în rolul unui poliţist care se infiltrează sub acoperire în lumea subterană a homosexualilor din New York, a stârnit controverse la acea vreme, protestatarii pentru drepturile homosexualilor fiind nemulţumiţi de această reprezentare. Producţia a dus la proteste în oraş şi, deşi filmul a fost prost primit atunci - fiind nominalizat la trei premii Zmeura de Aur -, a fost ulterior apreciat. „Nu am intenţionat niciodată ca „Cruising” să fie un fel de declaraţie despre viaţa homosexuală”, a declarat Friedkin în 2017. „Pentru mine, a fost un fundal exotic pentru o crimă misterioasă care nu fusese niciodată văzută într-un film mainstream”.

Printre filmele ulterioare ale lui Friedkin se numără „Jade”, „Rules of Engagement”, „Bug” şi „Killer Joe”, cu Matthew McConaughey. Cel mai recent film al său a fost documentarul din 2017 „The Devil and Father Amorth”.

Ultima sa creaţie va avea premiera la festivalul de film de la Veneţia din acest an, thrillerul juridic „The Caine Mutiny Court-Martial”. Filmul îi are în rolurile principale pe Kiefer Sutherland şi Jason Clarke şi se bazează pe piesa de teatru din 1953 a lui Herman Wouk.

Friedkin a vorbit adesea despre declinul cinematografiei americane, criticând filmele cu supereroi şi alte superproducţii ale studiourilor. „Întreaga idee a filmului de artă sau a filmelor experimentale, care să primească un public în cinematografe a dispărut practic din Statele Unite şi din atât de multe alte ţări, cu excepţia unor zone marginale”, a declarat el într-un interviu din 2015. „Iar când am crescut eu era un element de bază al cinematografiei”.

Actorul Elijah Wood l-a numit „un adevărat maestru al cinematografiei a cărui influenţă va continua să se extindă pentru totdeauna”.

