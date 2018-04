Beyonce şi sora ei au căzut pe scenă la festivalul Coachella. VIDEO

Încercând să facă o mişcare de dans pe melodia „Get Me Bodied”, sâmbătă, în cel de-al doilea spectacol pe care artista l-a susţinut în cadrul festivalului, în Indio, California, Beyoncé a intenţionat să o ridice pe sora ei, Solange, dar a scăpat-o, destabilizându-se amândouă.

Acestea s-au amuzat, după care s-au ridicat şi au continuat show-ul. Beyoncé i-a cerut publicului să o aplaude pe Solange.

#Solange and #Beyoncé styled out their fall last night #beychella ????????????#coachella #gotthathiphop pic.twitter.com/UB56PgzWeE