Whitney Houston, Depeche Mode şi Notorious B.I.G. intră în Rock and Roll Hall of Fame

Diva R&B Whitney Houston, trupa britanică new wave Depeche Mode şi rapper-ul american Notorious B.I.G. fac parte din promoţia 2020 a panteonului muzicii pop-rock, celebrul Rock and Roll Hall of Fame, transmite miercuri AFP.

Promoţia 2020 a Rock and Roll Hall of Fame a fost anunţată miercuri, însă laureaţii vor fi introduşi oficial în panteonul pop-rock în cadrul unei ceremonii ce va fi organizată la 2 mai la Cleveland. Din această promoţie mai fac parte formaţiile T. Rex (glam rock), Nine Inch Nails (industrial), precum şi Doobie Brothers (soft rock, blues), conform comunicatului Rock and Roll Hall of Fame.

La fel ca în fiecare an, mai multe formaţii sau solişti de renume, care au fost preselecţionaţi, nu au rămas printre cei aleşi. Anul acesta marii nemulţumiţi sunt fanii trupelor Motorhead, Soundgarden şi Kraftwerk.

Whitney Houston intră în Rock and Roll Hall of Fame la 8 ani de la moarte

Whitney Houston îşi face intrarea în panteonul muzicii pop-rock la 8 ani după ce a murit, la vârsta de 48 de ani, scufundată în propria cadă după ce a ingerat o cantitate mare de cocaină. În pofida unui final de carieră marcat de abuzul de droguri, artista rămâne una dintre cele mai mari voci ale genului R'n'B din ultimii 30 de ani.

Depeche Mode, o forță impresionantă în lumea muzicii de mai bine de patru decenii

Formaţie emblematică a stilului new wave, trupa britanică Depeche Mode este de mai bine de patru decenii o forţă impresionantă în lumea muzicii. Născută odată cu muzica electronică, la începutul anilor '80, Depeche Mode a evoluat de-a lungul timpului spre un univers mai sumbru în care se regăseşte însă publicul ce i-a rămas fidel de la primul până la ultimul album.

Notorious B.I.G, legendă cu o carieră foarte scurtă

Newyorkezul Notorious B.I.G. este considerat drept una dintre figurile legendare ale rap-ului american, chiar dacă a avut o carieră foarte scurtă. Asasinat în 1997 la Los Angeles, pe când avea doar 24 de ani, "Biggie" nu a avut timp să scoată decât două albume - cel de-al doilea fiind lansat la câteva săptămâni după moartea sa. Numeroase dintre piesele sale au devenit cântece "clasice" ale genului.

Muzeul din Cleveland (Ohio) a inclus deja în panteonul său mai mulţi cântăreţi rap sau artişti din zona folk, reggae, soul şi R&B. Un artist devine eligibil după 25 de ani de la data lansării primei înregistrări.