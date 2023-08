Whitney Houston ar fi împlinit 60 de ani pe 9 august 2023. Viața artistei care a murit accidental la 48 de ani. GALERIE FOTO

A fost fiica celebrei cântăreţe Cissy Houston (cvartetul gospel "Drinkards"; grupul vocal "Sweet Inspirations"), verişoara artistelor Dee Dee Warwick şi Dionne Warwick, potrivit site-ului www.thefamouspeople.com. Copil fiind, Whitney a început să cânte în corul bisericii pe care o frecventa, iar mai târziu, ca adolescentă, a cântat ca backing vocals pentru artişti precum Jermaine Jackson, Lou Rawls, Neville Brothers, Chaka Khan (melodia ''I'm Every Woman'', 1978), scrie Agerpres.

La începutul anilor 1980, a început să apară ca "fashion model" pe coperta unor reviste - precum ''Seventeen'', devenind una dintre primele femei de culoare care au apărut pe coperta acesteia. În 1983, Whitney a semnat un contract cu casa de discuri Arista Records, după ce preşedintele companiei, Clive Davis, a văzut-o şi auzit-o cântând alături de mama ei pe o scenă din New York.

Albumul de debut al celei care avea să devină un mare nume al muzicii s-a numit ''Whitney Houston'' şi a fost lansat în 1985, fiind vândut în peste 12 milioane de exemplare în SUA, devenind astfel cel mai bine vândut album de debut al unei artiste. Albumul a inclus melodiile: ''How Will I Know'', ''You Give Me Good Love'', ''Saving All My Love for You'' şi ''Greatest Love of All'', potrivit site-ului www.cinamegia.ro. Piesa "You Give Me Good Love" a devenit primul hit al cântăreţei, ocupând primele poziţii în clasamentele R&B şi locul trei în topul melodiilor/albumelor pop. Următoarele trei piese - ''Saving All My Love for You" (câştigătoare a unui Premiu Grammy), ''How Will I Know" şi "The Greatest Love of All" - au ocupat primele poziţii în topurile de muzică pop.

Următorul disc, intitulat ''Whitney'' (1987), a debutat pe primul loc în clasamentul albumelor şi s-a vândut în peste 9 milioane de exemplare. Primele patru piese de pe acest album, "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)", câştigătoare a unui Premiu Grammy, "Didn't We Almost Have It All", ''So Emotional", "Where Do Broken Hearts Go", au ajuns pe poziţia întâi în topurile de specialitate.

Pe compilaţia destinată Olimpiadei de Vară din 1988, Whitney Houston a înregistrat piesa ''One Moment in Time", care a fost lansată spre sfârşitul anului, intrând în Top 5 în SUA şi urcând pe primul loc în topurile din Marea Britanie şi Germania.

Cel de-al treilea album, ''I'm Your Baby Tonight'' - lansat în 1990, a inclus hit-urile "All the Man That I Need" şi "I'm Your Baby Tonight'', menţioneză site-ul www.thefamouspeople.com.

Whitney a debutat ca actriţă în filmul "The Bodyguard" (noiembrie 1992), în care a jucat împreună cu actorul şi regizorul Kevin Costner. Filmul a doborât recordurile de box office la nivel mondial, iar discul care reunea piesele cântate în film a fost cel mai vândut album de coloană sonoră din toate timpurile, fiind votat "Albumul Anului" şi câştigând un premiu Grammy. "I Will Always Love You" a devenit cel mai vândut single de către o artistă din istorie şi a câştigat premiul Grammy pentru "Melodia Anului şi "Cea mai bună interpretare feminină pop a anului". Alte trei single-uri - "I'm every Woman", "I Have Nothing" şi "Run to You"- au fost, de asemenea, hituri internaţionale. Albumul "The Bodyguard" - care conţine şase cântece - s-a vândut în peste 45 de milioane de exemplare în întreaga lume. De 18 ori recompensat cu platină în SUA, este cel mai vândut album de coloană sonoră din istorie, depăşind albumele filmelor "Saturday Night Fever", "Forrest Gump", "Titanic" etc.

Filmul "Waiting to Exhale", lansat în decembrie 1995, a fost precedat de lansarea albumului cu coloana sonoră, care a inclus trei piese noi: "Exhale (Shoop Shoop)" - ajuns nr. 1 în topul pop şi R&B -, "Count on Me" şi "Why Does It Hurt so Bad". Albumul a staţionat cinci săptămâni pe locul întâi şi a fost certificat de şapte ori cu platină în SUA. Al treilea film al lui Whitney, "The Preacher's Wife" (decembrie 1996), s-a remarcat şi prin coloana sonoră de excepţie, dominată de muzica gospel, reprezentative fiind melodiile "I Believe in You and Me" şi "Step by Step" (scris de Annie Lennox, cântăreaţă şi compozitoare, cunoscută mai ales prin faptul că a fost membră a trupei Eurythmics).

Whitney Houston a apărut în rolul "Naşei"/"Fairy Godmother" în "Cinderella" (1997), o altă versiune/abordare realizată după muzicalul pentru televiziune produs în 1957 (de echipa Richard Rodgers - compozitor şi Oscar Hammerstein - versuri, în regia lui Ralph Nelson). Whitney şi compania ei, "BrownHouse Productions", au fost producătorii executivi ai proiectului, care a obţinut şapte nominalizări la Emmy, câştigând la categoria "Regie artistică excepţională" (regia a fost semnată de Robert Iscove), conform site-ului https://www.imdb.com/.

În 1998, a lansat un nou album de studio "My Love Is Your Love", pe care l-a produs împreună cu Clive Davis. Au devenit hituri: "It's not Right but It's Okay" (premiu Grammy), "When You Believe" (duet cu Mariah Carey), "My Love Is Your Love" şi "I Learned from the Best".

Cu melodia "My Love Is Your Love", Whitney Houston a fost "invincibilă", după cum o caracteriza Jon Pareles în publicaţia "The New York Times", în emisiunea anuală a VH1 "Divas Live/99", când a împărţit scena cu o serie de dive consacrate, precum Cher, Tina Turner, Mary J. Blige. VH1 a anunţat că emisiunea a fost cea mai bine cotată transmisie din istoria sa.

În iulie 1999, când "It's not Right but It's Okay" a devenit al 17-lea hit pop din Top 5, a început un turneu mondial de succes cântând în 14 oraşe din America de Nord. Turneul s-a încheiat în Europa în noiembrie, menţionează site-ul artistei, https://www.whitneyhouston.com/.

La cea de-a 42-a ediţie anuală a Premiilor Grammy din februarie 2000, Whitney a primit cel de-al şaselea Grammy din carieră, hitul "It's not Right but It's Okay" fiind votat drept cea mai bună interpretare vocală R&B feminină. O lună mai târziu, a fost desemnată "Artista feminină a deceniului" la ceremoniile anuale ale "Soul Train Music Awards", la aproape 15 ani de când single-ul ei de debut, "You Give Good Love", a intrat în topul Billboard Hot Black Singles, la 9 martie 1985.

În mai 2000 a lansat dublul album "Whitney: The Greatest Hits", pe care are piese înregistrate cu Enrique Iglesias ("Could I Have this Kiss Forever"), Deborah Cox ("Same Script, Different Cast") şi George Michael ("If I Told You That"), dar şi piese mai vechi, precum "One Moment in Time", tema Olimpiadei de Vară 1988, "The Star Spangled Banner", o versiune cântată la Super Bowl XXV 1991 şi "If You Say My Eyes Are Beautiful", un duet cu Jermaine Jackson (n.r. - artist, unul dintre fraţii megastarului Michael Jackson).

"Just Whitney" (decembrie 2002) este al cincilea album de studio şi a inclus hit-urile "Try It on My Own", "My Love", "You Light Up My Life", "Love that Man" şi "Things You Say".

În noiembrie 2003, a lansat prima colecţie de melodii de Crăciun - "One Wish: The Holiday Album", care include "The First Nöel" şi "The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)" al lui Mel Torme, dar şi "One Wish (for Christmas)" de Freddie Jackson, "Cantique De Nöel (O Holy Night)", "I'll Be Home for Christmas", "Have Yourself a Merry Little Christmas".

Cel de-al şaptelea şi ultimul album de studio - "I Look to You" - a fost lansat pe 28 august 2009 şi a debutat pe locul 1 în Billboard 200 din SUA, cu două single-uri de succes - piesa care a dat titlul albumului şi "Million Dollar Bill". Un single promoţional - "Nothin' but Love" - a fost lansat pe posturile de radio din Marea Britanie pentru a promova ceea ce urma să fie ultimul ei turneu - "Nothing but Love World Tour".

În toamna anului 2011, Whitney şi-a îndeplinit visul de a realiza o nouă ecranizare a filmului "Sparkle", lansat în august 2012, fiind şi producătorul executiv al acestuia. În paralel, ea a lucrat la o nouă ecranizare a unui film cu Judy Garland şi la o continuare a filmului "Waiting to Exhale".

Cântăreaţa a fost căsătorită cu solistul R&B Bobby Brown şi a avut o fiică, Bobbi Kristina (n. 1993 - d. 2015). În 2007, după numeroase probleme în cuplu, pe fondul consumului de droguri şi alcool, care a dus şi la declinul carierei sale, cei doi au divorţat. Cântăreaţa a intrat la dezintoxicare de două ori. În 2010 a declarat că nu mai consumă droguri, dar în 2011 a reintrat într-un alt program de restabilire, conform site-ului www.imdb.com.

La 11 februarie 2012, cântăreaţa Whitney Houston a fost descoperită inconştientă în cada de baie într-un hotel de lux din Beverly Hills. În raportul lor, medicii legişti au ajuns la concluzia că vedeta, care atunci avea 48 de ani, a murit prin înec accidental, pe fondul consumului de cocaină şi ale unor probleme cardiace.

De la moartea artistei, au fost lansate multe filme documentare şi multe cărţi care o au ca subiect - "Whitney: Can I Be Me" (2017) - o coproducţie Showtime - BBC, "Whitney" (2018) - care a acaparat atenţia participanţilor la Festivalul de la Cannes; mama artistei, Cissy Houston, a publicat în 2014 volumul "Remembering Whitney: A Mother's Story of Life, Loss and the Night the Music Stopped", o carte de memorii, iar în 2019, prietena cea mai bună a cântăreţei, Robyn Crawford, a publicat cartea "A Song For You: My Life with Whitney Houston", mai scria site-ul EFE în 2022.



