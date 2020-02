Autopsia celebrei Whitney Houston a ieșit la iveală. Conține detalii cutremurătoare

După opt ani de la decesul cântăreţei Whitney Houston, autopsia artistei a ajuns în presă, iar documentele au scos la iveală detalii şocante despre starea acesteia înainte să moară.

Whitney Houston a murit pe 11 februarie 2012, la 48 de ani. Raportul autopsiei arată că interpreta îşi pierduse 11 dinţi din şi nu mai avea aproape deloc sprâncene înainte de deces.

Potrivit autopsiei, cauza morţii a fost înecul accidental pe fondul afecţiunilor cardiace şi al consumului de cocaină.

Afecţiunile cardiace ale artistei erau atât de grave încât avea o arteră blocată în proporţie de 60%, relatează MSN.

Înainte de tragedie, artista petrecuse mai multe zile în Los Angeles şi se pregătea să meargă la o petrecere care prefaţa decernarea premiilor Grammy.

Whitney fost găsită moartă în cadă, în apă fierbinte ce ar fi avut aproximativ 66 de grade Celsius, de către asistentul ei.

Tot din autopsie a reieșit că Whitney prezenta arsuri severe pe spate şi pielea desprinsă pe picioare, potrivit Mirror.

Cariera lui Whitney Houston

Whitney Houston a fost cântăreață, actriță și producătoare de muzică. Aceasta a câștigat de-a lungul carierei două Premii Emmy, șase Premii Grammy, 30 Billboard Music Award și 22 de American Music Award, având în total 415 premii primite de-a lungul carierei.

Houston a fost de asemenea una dintre cele mai bine vândute artiste din lume, reușind să vândă peste 170 de milioane de albume, single-uri și videoclipuri.

Printre cele mai populare piese ale artistei se numără:

”I Will Always Love You”

“The Greatest Love of All”



“Saving All My Love for You”