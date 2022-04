Viola Davis, mărturii cutremurătoare despre copilărie: „Am mâncat din gunoaie, am văzut cum tata a bătut-o pe mama”

Profimedia

Actrița Viola Davis a lansat o carte de memorii intitulată „Finding Me”.

Viola Davis povestește în carte că, în copilărie, a fost atât de săracă încât a fost nevoită să caute mâncare în gunoaie alături de frații ei. De asemenea, actrița a mărturisit că a fost lovită cu pietre din cauza rasismului.

O altă mărturie cutremurătoare făcută de aceasta este faptul că a văzut cum tatăl ei, Dan, a abuzat-o fizic și emoțional pe mama ei, Mae Alice.

Într-un interviu pentru publicația People, actrița în vârstă de 56 de ani a explicat cum a reușit să-și ierte tatăl într-un final. Bărbatul a murit de cancer pancreatic în 2006. „Am vrut să-mi iubesc tatăl”, a spus ea.

„Asta-i treaba: tatăl meu m-a iubit. Am văzut asta. Am simțit asta. Am primit, am luat. Pentru mine, acesta este un cadou mult mai bun și o povară mai mică decât să petrec întreaga viață purtând acea greutate mare. Asta este alegerea mea. Asta este moștenirea mea: iertarea tatălui”, a spus actrița.

„Tatăl meu s-a schimbat. Mama mea mi-a spus că el și-a cerut iertare în fiecare zi. În fiecare zi i-a masat picioarele. Iertarea nu este frumoasă. Uneori, oamenii nu înțeleg că viața nu este un program de joi seara de la ABC”, a mai spus aceasta.

În anul 2017, Viola Davis a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea lui Rose Maxsondin din lungmetrajul „Fences”.