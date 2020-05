Veste tristă pentru fanii serialului Seinfeld. A murit actorul Jerry Stiller

Potrivit Fox News, anunțul morții sale a fost făcut chiar de către fiul său, Ben Stiller.

"Sunt trist să spun că tatăl meu, Jerry Stiller, a murit din cauze naturale. A fost un tată mare și bunic, dar și cel mai dedicat soț pentru Anne timp de aproximativ 62 de ani. Ne va lipsi foarte mult. Te iubesc, tată, "a spus fiul său într-un mesaj pe Twitter.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5