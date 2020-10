VIDEO. Ce vedetă şi-a scos masca în ultima ediție Masked Singer România. Cine era "monstrul"

A fost marea demascare, aseară, la emisiunea The Masked Singer Romania. Florin Piersic Junior a fost cel care i-a lasat... mască pe jurați.

Iepurele, Leoaica, Monstrul, Capcaunul si Corbul s-au luptat pentru un loc in etapa urmatoare si au construit momente remarcabile. In urma votului detectivilor si a publicului, Monstrul a fost cel care a parasit competitia. Actorul Florin Piersic Jr. le-a aratat tuturor ca el este cel care s-a ascuns sub aceasta masca.

”Masked Singer România este cu adevărat un show exploziv, așa cum mi-am imaginat atunci când producătorii mi-au propus să fac lucrul acesta. Legătura mea cu muzica e foarte puternică și a fost dintotdeauna. Nu m-ați văzut niciodată cântând, sunt omul care cântă la el acasă, în baie. Sunt un om muzical, am ureche muzicală, regret că până la vârsta asta n-am învățat să cânt la un instrument. Nu mi-am imaginat că o să trăiesc o asemenea experiență, tot ce s-a întâmplat a fost foarte special”, a spus actorul Florin Piersic Jr. după demascare.

În ediția următoare, toate cele 8 măști rămase în competiție: Căpcăunul, Leoaica, Iepurele, Corbul, Panda, Vulpoiul, Tigrul și Unicornul vor pregăti noi indicii pentru cei de acasă, dar și momente speciale pentru a-și securiza locul în show. Săptămâna viitoare, vineri, de la ora 20:30, două măști vor ieși din emisiune și se vor demasca.

Horia Brenciu, unul dintre jurații de la emisiunea momentului, The Masked Singer Romania, a venit sâmbătă dimineața în platoul Știrilor PRO TV și ne-a vorbit despre ediția de seara trecută. Mai multe detalii în VIDEO.