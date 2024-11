Victoria Beckham și fiica ei de 13 ani, apariție ravisantă la un eveniment. Ce mesaj emoționant i-a transmis Harper. FOTO

Victoria Beckham și fiica ei, Harper, au avut o apariție plină de eleganță la gala Harper’s Bazaar Women of the Year Awards 2024, organizată la Londra.

Creatoarea de modă în vârstă de 50 de ani a fost desemnată Antreprenoarea Anului, iar premiul i-a fost înmânat chiar de către fiica sa de 13 ani, potrivit People.

Harper a purtat pe scenă una dintre rochiile mamei sale.

„Câștigătoarea este cineva pe care am admirat mereu. Ea a construit o afacere incredibilă de la zero și mi-a arătat importanța de a munci din greu, de a visa măreț și de a-mi stabili standardele”, a spus ea.

„O mare onoare să primesc aseară premiul Entrepreneur of the Year de la Harpers Bazaar. Mulțumesc foarte mult, #HarperSeven, pentru că mi-ai înmânat acest premiu… Te iubesc enorm! Mulțumesc pentru cuvintele tale frumoase și pentru că ai fost alături de mine într-o seară atât de specială! A fi antreprenor înseamnă să pășești pe un drum original, și sunt mândră de echipa mea și de casa pe care am construit-o în ultimii zece ani. Să visăm mare și apoi și mai mare. Acesta este doar începutul!!”, a scris Victoria pe Instagram, în descrierea unei imagini în care apare alături de Harper.

Când Victoria a pășit pe scenă pentru a-și lua premiul, a mărturisit emoționată că este foarte mândră de fiica ei.

„Să urci pe scenă în fața unei încăperi pline de oameni este înfricoșător și ai făcut-o cu atâta eleganță. Sunt atât de mândră de domnișoara care ai devenit. Mă inspiri în fiecare zi”, i-a spus creatorul de modă fiicei sale. „Mă înveți să văd lumea cu alți ochi. Și oricât de ocupată sunt, a fi mamă este cea mai importantă slujbă pentru mine. Așa că îți mulțumesc”.

Pentru evenimentul din Londra, cele două au optat pentru ținute elegante din satin. Victoria a purtat un costum compus dintr-un sacou oversized și pantaloni largi, în timp ce Harper a ales o rochie lungă într-o nuanță de albastru deschis, pe care a accesorizat-o cu o brățară aurie și un colier cu pandantiv Van Cleef.

David și Victoria Beckham s-au căsătorit pe 4 iulie 1999 și au patru copii - Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David şi Harper Seven. Elton John şi David Furnish sunt naşii lui Brooklyn şi Romeo, iar naşa lor este actriţa Elizabeth Hurley.

