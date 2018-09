Victimele uraganului Katrina îl dau în judecată pe Brad Pitt, care le-a făcut case

Fundația lui Brad Pitt, care a construit case în zonele devastate de uraganul Katrina în 2005, se află în centrul unui scandal legat de calitatea lucrărilor respective.

Acum câteva săptămâni, fundația „Make It Right", patronată de actor, a fost dată în judecată de câțiva beneficiari ai caselor construite în New Orleans.

Aceștia s-au plâns că locuințele au probleme, iar acoperișurile nu sunt izolate suficient de bine, fapt ce a dus la apariția igrasiei. Alte probleme vizează sistemul ineficient de ventilație, defecte structurale și la sistemul de țevi.

Fundația, la rândul ei, l-a dat în judecată pe arhitect și îl învinuiește că nu s-a ocupat corespunzător de proiect.

Pagubele se ridică la peste 15 milioane de dolari, susțin documentele înaintate la tribunal. Construcția caselor a început în 2008, iar problemele au apărut la nici un an de la inaugurare.

