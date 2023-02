Vedeta care se oferă să-i trimită lui Putin poze cu ea goală ca să oprească războiul din Ucraina. ”Aș face asta”

După ce a pozat deja goală pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la războiul lui Vladimir Putin din Ucraina, modelul Caprice Bourret crede că nuditatea ar putea avea încă un rol de jucat în eforturile de a pune capăt conflictului, scrie Daily Mail.

”Presupun că aș putea să-i trimit lui Putin o scrisoare prin care să-i promit niște poze nud, dacă s-ar retrage din Ucraina. Dacă ar opri războiul, aș face asta”, i-a spus modelul în vârstă de 51 de ani lui Richard Eden, la petrecerea de la lansarea filmului ”The Lair”, desfășurată la Maddox Tavern din Mayfair.

Profimedia

Și, deși modelul californian nu ar avea nimic împotrivă să-i provoace dictatorului de la Kremlin un atac de cord, ea se întreabă totuși dacă președintele rus este chiar în viață.

„Am auzit un zvon că e mort. Să-mi fac griji pentru înlocuitorul lui? S-ar putea să fie și mai rău decât el”, a spus Caprice.

Războiul ruso-ucrainean este în desfășurare din februarie 2014. În urmă cu un an, forțele ruse au lansat o invazie la scară largă asupra Ucrainei, care este încă în desfășurare.

S-a drogat din greșeală, crezând că ia aspirină

Declarațiile modelului american vin după ce Daily Mail a dezvăluit că vedeta s-a drogat din greșeală, în perioada ei de glorie.

Modelul de 51 de ani spune că acum se află ”într-o perioadă bună”, după ce viața i-a fost afectată de consumul de alcool, în încercarea ei de a ține pasul cu prietenii.

Vorbind cu antreprenorul și gazda Ellie McKay la Podcastul On a Mission, Caprice a recunoscut: „Am încercat droguri odată, din greșeală!”

„Iubitul meu de la acea vreme a pus Quaalude într-o sticluță de aspirină. Eram la menstruație și aveam crampe, așa că am luat două comprimate de ceea ce credeam că era aspirină. Dar drogurile au fost un lucru în care nu am intrat niciodată. Am băut mult alcool? Da. Dar, slavă Domnului, nu am consumat droguri, pentru că aș fi într-un loc diferit de unde sunt astăzi. Pe vremea aceea toată lumea se droga”, a declarat modelul american.

Dată publicare: 03-02-2023 10:44