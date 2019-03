Vedeta care a dezvăluit că droga şi jefuia bărbaţi, pe când făcea strip-tease. GALERIE FOTO

Getty

Cardi B, proaspăta câştigătoare a unui premiu Grammy, a făcut dezvăluiri controversate despre tinereţea ei.

Cardi B a povestit că atunci când făcea striptease, înainte de a se lansa în cariera muzicală "a drogat şi jefuit" mai mulţi bărbaţi. "Asta obişnuiam să fac". Dezvăluirile, făcute de artistă într-un clip mai vechi postat pe Instagram, au devenit abia acum virale.

VEZI ÎN GALERIA FOTO CELE MAI SEXY IMAGINI CU CARDI B

Cardi B şi-a justificat marţi seară afirmaţiile, tot pe Instagram: "Am vorbit despre ceea ce am făcut în trecut, lucruri, bune sau rele, pe care am simţit că trebuie să le fac pentru a trăi".

"Fie că este vorba de alegeri greşite sau nu, am făcut ceea ce trebuia pentru supravieţui", a mai scris vedeta.