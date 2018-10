Cardi B s-a „predat” la poliție, după o bătaie într-un club de noapte din New York

Oamenii legii investighează un incident care a avut loc în clubul de noapte Angels in cartierul newyorkez Queens, informează BBC News. Potrivit informațiilor apărute în presă, nouă persoane au vorbit deja cu polițiștii.

Incidentul a avut loc în 29 august, când două surori care lucrează ca barmanițe au fost agresate. Pentru moment, nu se cunoaște cu certitudine rolul jucat de Cardi B în această bătaie. Unii spun că ea plănuise să se ia de cele două fete, în timp ce alții spun că a fost o dispută spontană, legată de o relație.

Cardi B a fost implicată într-un scandal luna trecută, după ce s-a certat cu Nicki Minaj, la Săptămâna Modei de la New York. Potrivit acesteia, Minaj ar fi criticat-o pe Cardi B cu privire la modul în care își crește copilul.

