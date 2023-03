Urmează săptămâna unificării triburilor la Survivor România! Crina Aburdan, invitată la Știrile PRO TV: Se vor spage găștile

Despre acest nou pas important în show, dar și despre experiența ei în tribul Faimoșilor a povestit Crina Aburdan, care a părăsit de curând competiția.

Cum a fost pentru tine experiența Survivor?

Crina Aburdan: „Prea scurtă. Mi-aș fi dorit să fie mai lungă. Dorința mea de la început a fost să stau minim două luni. Poate dacă aș fi intrat de la început aș fi stat mai mult. A fost acomodarea mai grea, pentru că restul își formaseră o echipă, s-au împrietenit. Una peste alta a fost o experiență plăcută. Experiența în echipă a fost foarte frumoasă”.

Care a fost motivul conflictului dintre tine și Smărăndescu?

Crina Aburdan: „Pe mine una m-a luat prin surprindere. Ne-am cunoscut în aeroport, în momentul în care am plecat. Multă lume m-a întrebat dacă ne cunoșteam. Nu. Am călătorit împreună 20 de ore, am avut o escală, am mâncat împreună, am vorbit pe drum. A fost o relație bună. Habar nu am ce l-a mânat în această luptă. M-a luat prin surprindere atitudinea lui, mai ales din ce a pornit supărarea lui față de mine. Eram doi oameni care ne acomodam. M-a surprins”.

Urmează unificarea. Ți-ai fi dorit să faci parte din această etapă?

Crina Aburdan: „Mi-as fi dorit să prind unificarea pentru că toată lumea în echipă spune același lucru „Vreau să ajung la unificare, după, fie ce o fi”. Este foarte interesantă pentru că toată lumea urmează să locuiască în același loc. În aceeași baracă. Faimoșii și războinicii nu au voie să vorbească între ei. Socializarea nu a existat. Când ne întâlneam la jocuri eram rivali. Puteam eventual să ne salutăm, dar nu mai mult de atât. Va fi foarte interesant pentru că sigur s-au plictisit ei de ei, cei care au mai rămas. Fiecare se va împreietenii și vor încerca să se cunoască Se vor spage găștile și se vor împrietenii, vor face găști mixte”.

Intervul intergral cu Crina Aburdan, în VIDEO.

Dată publicare: 25-03-2023 10:56