Unul dintre cei mai „diabolici” DJ își lansează primul comic book. L-ai văzut pe mainstage-ul Untold

In ultima vreme DJ din A-List au trecut la un nou nivel in viata profesionala.

Artisti precum Steve Aoki fac experimente de acest gen mai tot timpul; combina pasiunea pentru muzica cu o serie de oportunitati pe care acest tip de business le genereaza, pentru ca muzica electronica e un urias business: un DJ nu e doar tipul ala care genereaza euforie in mainstage, e si tipul care lanseaza o colectie de haine, app-uri pentru fitness, carti si multe altele.

E un lucru fantastic pentru fan-base-ul fiecaruia, pentru ca au posibilitatea de a-si sustine favoritii si dincolo de zona muzicii. DON DIABLO este un mastermind-business: detine un label, HEXAGON, are o linie de vestimentatie super cool.

Aparent nu e de ajuns pentru DJ-ul care a generat big-buzz anul trecut in mainstage-ul Untold.

Acum a decis sa experimenteze ceva nou: isi prezinta primul comic book.

Un concept unic care-i va permite sa isi etaleze talentele, altele decat cele de producator, de DJ ori de Future House Hero.

"LIFE GOAL UNLOCKED!" - aceasta este declaratia lui Don Diablo.

Zona de comic book-uri este un mare vis al olandezului si se va implini in primavara lui 2020. Don Diablo a colaborat cu o companie in domeniu Impact Theory Comics (IT Comics), companie care a lucrat si cu Steve Aoki pentru Neon Future Comic (lansarea fiind programata pentru 6 octombrie).

Un geniu in industria de comic book-uri, Michael Moreci (Author) si Tom Bilyeu (Host of Impact Theory) l-au ajutat pe Don Diablo sa aduca acest proiect la viata.

Ca DJ isi continua turneul american Forever Tour, un dance event sold out, cu o aparitie in Avant Gardner, Brooklyn. Don Diablo a anuntat, tot pentru anul viitor, "THIS ???? FOREVER XL" care va fi un show de dimensiune epice, cel mai mare de pana acum. Evenimentul este programat pentru data de 9 mai la Ziggo Dome Stadium (Amsterdam).

"We will write Hexagonian History!" - Don Diablo